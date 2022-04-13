Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ

Nuôi dạy con 13/04/2022 09:56

Khi nói đến việc nuôi dạy những đứa trẻ tử tế, không phải là dạy chúng về những gì chúng nên và không nên làm. Lòng tốt là một trạng thái cần được nuôi dưỡng và trau dồi. Cách tốt nhất để làm điều đó là cho con bạn tham gia vào các hoạt động vui nhộn để dạy chúng thực hiện hành động tử tế.

 

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

8 ý tưởng về những điều bạn có thể làm với con mình để giúp con học cách cư xử tử tế

1. Tình nguyện viên

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình nguyện là một cách tuyệt vời để trẻ em học về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Nó cũng dạy con cách từ bi và nhân hậu. Khi giúp đỡ người khác, con có thể tận mắt nhìn thấy hành động của mình tác động đến những người xung quanh như thế nào. Hoạt động tình nguyện cũng là một cách tuyệt vời để trẻ học về sự đồng cảm và lòng biết ơn. Có nhiều cách để trẻ em tham gia tình nguyện, chẳng hạn như giúp đỡ tại một bếp súp địa phương hoặc nơi cưu mang động vật hay tham gia vào một dự án làm sạch cộng đồng.

2. Làm thiệp cho trẻ bị ốm

Làm thiệp cho trẻ em ốm là một cách tuyệt vời để cho con thấy rằng chúng không đơn độc và mọi người luôn quan tâm đến chúng. Nó cũng dạy cho trẻ em tầm quan trọng của lòng trắc ẩn và gửi những suy nghĩ tử tế đến người khác. Nó cũng giúp trẻ phát triển sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Bạn có thể cùng con làm thiệp cho trẻ em bị ốm tại nhà, hoặc tham gia vào dự án làm thiệp do một tổ chức từ thiện địa phương tổ chức.

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Nướng bánh quy cho người già

Nướng bánh quy cho người già là một hoạt động vui nhộn dạy trẻ em về lòng tốt và sự hào phóng. Nó cũng giúp con có cơ hội kết nối với những người lớn tuổi hơn, đây có thể là một trải nghiệm bổ ích cho cả hai bên. Bạn có thể nướng bánh quy và mang đến nhà người già, hoặc bạn có thể tham gia một buổi lái bánh quy tại viện dưỡng lão hoặc cơ sở hỗ trợ sinh hoạt cùng với con. Việc này sẽ giúp con giao lưu với người già, giúp con bao dung và kiên nhẫn hơn khi lớn lên.

4. Trồng hoa

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giúp trồng hoa là một cách tuyệt vời để trẻ em học về cách hành động của chúng có thể có tác động tích cực đến thế giới xung quanh. Nó cũng giúp con nhận thức rõ hơn về môi trường của mình và tăng cảm giác quản lý của con. Con cũng sẽ học được cảm giác bổ ích như thế nào khi nuôi dưỡng cuộc sống và nhìn thấy thứ mà con trồng ra đơm hoa kết trái.

5. Ghé thăm các trại động vật hoặc vườn thú

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ghé thăm các trại động vật hoặc vườn thú là một cách tuyệt vời để trẻ em có thể tận mắt trải nghiệm các loài động vật và tìm hiểu thêm về chúng. Nó cũng dạy con về tầm quan trọng của lòng tốt và lòng trắc ẩn đối với động vật. Nhiều trại động vật và vườn thú có các chương trình cho phép trẻ em tình nguyện hoặc giúp đỡ, vì vậy ba mẹ hãy để ý và tạo cơ hội cho con tham gia nhé. Đây cũng là cơ hội để trẻ em ở mọi lứa tuổi thể hiện hành động tử tế bằng cách cho vịt ăn ở công viên hoặc tình nguyện dắt chó đi dạo tại mái ấm.

6. Làm một chiếc lọ tử tế

Lọ tử tế là một cách tuyệt vời để khuyến khích trẻ thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên. Bạn có thể tự làm một cái hoặc mua một cái làm sẵn. Tất cả những gì bạn cần là một cái lọ (hoặc một hộp đựng khác) và một số dải giấy để trẻ có thể viết ra những việc tốt mà chúng làm.

7. Làm một hành động tử tế ngẫu nhiên

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những hành động tử tế ngẫu nhiên là một cách tuyệt vời để trẻ em lan tỏa hạnh phúc và tình yêu thương đến mọi người xung quanh. Đó cũng là một cách để con thể hiện với bạn bè rằng con là người thân thiện và giàu lòng nhân ái. Bạn có thể giúp con mình nảy ra ý tưởng về một hành động tử tế ngẫu nhiên với ai đó hoặc bạn có thể lập một biểu đồ để chúng có thể theo dõi những việc tốt mà chúng làm.

8. Gửi lời cảm ơn

Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Gửi lời cảm ơn là một cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn đối với người khác và cũng dạy cho trẻ em biết tầm quan trọng của sự biết ơn và đánh giá cao. Có nhiều cách để trẻ gửi lời cảm ơn. Con có thể viết chúng bằng tay, tạo email bằng ảnh và bản vẽ hoặc tạo video ngắn như một lời cảm ơn. Tất cả những gì con cần là một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có truy cập Internet và một tài khoản email nếu gửi qua email. Những đứa trẻ yêu thích nghệ thuật sẽ thích vẽ những bức tranh như lời cảm ơn của chúng.

Theo Nspirement

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kỹ năng xã hội của con bạn. Dưới đây là tám mẹo giúp bạn nâng cao kỹ năng xã hội của con mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phương pháp dạy con cách dạy con tử tế dạy con sống tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?