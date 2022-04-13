Hạnh phúc nhất có lẽ là khi ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành với những tư duy tốt, 8 hành động tuy đơn giản này sẽ giúp trẻ xây dựng lòng tử tế từ khi con nhỏ

Tình nguyện là một cách tuyệt vời để trẻ em học về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Nó cũng dạy con cách từ bi và nhân hậu. Khi giúp đỡ người khác, con có thể tận mắt nhìn thấy hành động của mình tác động đến những người xung quanh như thế nào. Hoạt động tình nguyện cũng là một cách tuyệt vời để trẻ học về sự đồng cảm và lòng biết ơn. Có nhiều cách để trẻ em tham gia tình nguyện, chẳng hạn như giúp đỡ tại một bếp súp địa phương hoặc nơi cưu mang động vật hay tham gia vào một dự án làm sạch cộng đồng.

Ảnh minh họa: Internet 8 ý tưởng về những điều bạn có thể làm với con mình để giúp con học cách cư xử tử tế 1. Tình nguyện viên Ảnh minh họa: Internet Tình nguyện là một cách tuyệt vời để trẻ em học về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Nó cũng dạy con cách từ bi và nhân hậu. Khi giúp đỡ người khác, con có thể tận mắt nhìn thấy hành động của mình tác động đến những người xung quanh như thế nào. Hoạt động tình nguyện cũng là một cách tuyệt vời để trẻ học về sự đồng cảm và lòng biết ơn. Có nhiều cách để trẻ em tham gia tình nguyện, chẳng hạn như giúp đỡ tại một bếp súp địa phương hoặc nơi cưu mang động vật hay tham gia vào một dự án làm sạch cộng đồng.

Làm thiệp cho trẻ em ốm là một cách tuyệt vời để cho con thấy rằng chúng không đơn độc và mọi người luôn quan tâm đến chúng. Nó cũng dạy cho trẻ em tầm quan trọng của lòng trắc ẩn và gửi những suy nghĩ tử tế đến người khác. Nó cũng giúp trẻ phát triển sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Bạn có thể cùng con làm thiệp cho trẻ em bị ốm tại nhà, hoặc tham gia vào dự án làm thiệp do một tổ chức từ thiện địa phương tổ chức.

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3. Nướng bánh quy cho người già

Nướng bánh quy cho người già là một hoạt động vui nhộn dạy trẻ em về lòng tốt và sự hào phóng. Nó cũng giúp con có cơ hội kết nối với những người lớn tuổi hơn, đây có thể là một trải nghiệm bổ ích cho cả hai bên. Bạn có thể nướng bánh quy và mang đến nhà người già, hoặc bạn có thể tham gia một buổi lái bánh quy tại viện dưỡng lão hoặc cơ sở hỗ trợ sinh hoạt cùng với con. Việc này sẽ giúp con giao lưu với người già, giúp con bao dung và kiên nhẫn hơn khi lớn lên.

4. Trồng hoa

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Giúp trồng hoa là một cách tuyệt vời để trẻ em học về cách hành động của chúng có thể có tác động tích cực đến thế giới xung quanh. Nó cũng giúp con nhận thức rõ hơn về môi trường của mình và tăng cảm giác quản lý của con. Con cũng sẽ học được cảm giác bổ ích như thế nào khi nuôi dưỡng cuộc sống và nhìn thấy thứ mà con trồng ra đơm hoa kết trái.

5. Ghé thăm các trại động vật hoặc vườn thú

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Ghé thăm các trại động vật hoặc vườn thú là một cách tuyệt vời để trẻ em có thể tận mắt trải nghiệm các loài động vật và tìm hiểu thêm về chúng. Nó cũng dạy con về tầm quan trọng của lòng tốt và lòng trắc ẩn đối với động vật. Nhiều trại động vật và vườn thú có các chương trình cho phép trẻ em tình nguyện hoặc giúp đỡ, vì vậy ba mẹ hãy để ý và tạo cơ hội cho con tham gia nhé. Đây cũng là cơ hội để trẻ em ở mọi lứa tuổi thể hiện hành động tử tế bằng cách cho vịt ăn ở công viên hoặc tình nguyện dắt chó đi dạo tại mái ấm.

6. Làm một chiếc lọ tử tế

Lọ tử tế là một cách tuyệt vời để khuyến khích trẻ thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên. Bạn có thể tự làm một cái hoặc mua một cái làm sẵn. Tất cả những gì bạn cần là một cái lọ (hoặc một hộp đựng khác) và một số dải giấy để trẻ có thể viết ra những việc tốt mà chúng làm.

7. Làm một hành động tử tế ngẫu nhiên

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Những hành động tử tế ngẫu nhiên là một cách tuyệt vời để trẻ em lan tỏa hạnh phúc và tình yêu thương đến mọi người xung quanh. Đó cũng là một cách để con thể hiện với bạn bè rằng con là người thân thiện và giàu lòng nhân ái. Bạn có thể giúp con mình nảy ra ý tưởng về một hành động tử tế ngẫu nhiên với ai đó hoặc bạn có thể lập một biểu đồ để chúng có thể theo dõi những việc tốt mà chúng làm.

8. Gửi lời cảm ơn

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Gửi lời cảm ơn là một cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn đối với người khác và cũng dạy cho trẻ em biết tầm quan trọng của sự biết ơn và đánh giá cao. Có nhiều cách để trẻ gửi lời cảm ơn. Con có thể viết chúng bằng tay, tạo email bằng ảnh và bản vẽ hoặc tạo video ngắn như một lời cảm ơn. Tất cả những gì con cần là một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có truy cập Internet và một tài khoản email nếu gửi qua email. Những đứa trẻ yêu thích nghệ thuật sẽ thích vẽ những bức tranh như lời cảm ơn của chúng.

Theo Nspirement