Giúp con bắt đầu đi học mà không lo lắng nhờ những 'thủ thuật' cực hay cho mọi phụ huynh

Một lớp học mới, giáo viên và triển vọng kết bạn mới có thể khiến con bạn lo lắng và căng thẳng. Mục đích là để cha mẹ và người giám hộ có thể hỗ trợ mà không làm tăng thêm mối quan tâm của con bạn, dưới đây là một số mẹo để giúp trẻ quản lý những lo lắng của mình và có một khởi đầu năm học thành công.

Sắp xếp một ngày cho con chơi với bạn cũ

Đặt thời gian đi ngủ thực tế, lên lịch ăn uống đều đặn và chọn quần áo cho ngày mai.

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Dành thời gian với bạn bè quen thuộc trong thời gian chuyển trường có thể giúp tăng mức độ thoải mái của con bạn và giảm bớt giai đoạn điều chỉnh.

Tham quan trường học

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Tập dượt quy trình trả trẻ và tham quan lớp học để con bạn làm quen với thói quen mới của chúng. Nếu trường của con tổ chức giao lưu, hãy nhớ dành thời gian để gặp giáo viên của con bạn!

Xác thực những lo lắng của con bạn

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Thừa nhận rằng một hoạt động hoặc trải nghiệm mới có thể khó khăn, nhưng sẽ sớm trở nên dễ dàng và thú vị với con.

Mang một món đồ thoải mái với con

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Cho dù đó là một con thú nhồi bông, một tấm chăn hay một chiếc cốc sippy yêu thích, thì việc cho con mang theo những đồ con thích có thể xoa dịu nỗi lo chia ly của trẻ.

Chống lại ý nghĩ về những cuộc thăm hỏi bất ngờ của bạn

Khi bạn đã rời bỏ con mình, để chúng lại trường học, hãy cưỡng lại ý muốn quay lại và kiểm tra chúng. Điều này thực sự có thể làm tăng sự lo lắng của con bạn.

Lạc quan lên!

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Bằng cách bạn giữ bình tĩnh và yên tâm, con bạn sẽ đọc được tín hiệu của bạn và nhờ đó con tự tin hơn. Những lúc căng thẳng này là bình thường khi bạn phải để con ở lại trường và rời xa vòng tay ba mẹ và với một chút kiên nhẫn, con bạn sẽ sớm thích nghi với những thói quen mới của mình!

Theo La Petite Academi