Giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm cho trẻ bằng việc chú ý hơn những điểm này ba mẹ nhé

Phản ứng dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công một loại protein thực phẩm mà nó nhầm lẫn là mối đe dọa đối với cơ thể. Các triệu chứng có thể bao gồm ngứa hoặc sưng miệng, cổ họng, mặt hoặc da, khó thở và đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn. Dị ứng thực phẩm nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng.

Mặc dù phản ứng với thực phẩm có thể nghiêm trọng, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết sự thật và những gì bạn có thể làm để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cho con bạn. Các phương pháp điều trị dị ứng thực phẩm đầy hứa hẹn đang được triển khai. Các nghiên cứu đang diễn ra chỉ ra rằng có thể "giải mẫn cảm" ở trẻ em, ngay cả những trẻ bị phản ứng nghiêm trọng.

Không dung nạp thực phẩm kích hoạt hệ thống miễn dịch và đe dọa tính mạng hoặc giống như dị ứng thực phẩm, mặc dù nó có thể có các triệu chứng tương tự như tiêu chảy và đau dạ dày. Ví dụ, một đứa trẻ bị dị ứng sữa phải tránh tất cả các sản phẩm sữa, trong khi một đứa trẻ không dung nạp lactose (thiếu enzym phân hủy đường tự nhiên trong sữa), có thể tiêu thụ một lượng nhỏ sữa.

Để xác nhận dị ứng thực phẩm và tránh những hạn chế không cần thiết về chế độ ăn uống, trẻ cần được bác sĩ chẩn đoán. Bạn không nên tự chẩn đoán mình hoặc con bạn bị dị ứng thực phẩm ra sao. Cách duy nhất để ngăn ngừa phản ứng dị ứng thực phẩm là tránh hoàn toàn thực phẩm và bất kỳ sản phẩm nào có thể chứa thành phần của thực phẩm dị ứng với con.

Các chất gây dị ứng phổ biến

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Dị ứng thực phẩm phổ biến nhất ở trẻ em là sữa, trứng, đậu nành, lúa mì, đậu phộng và các loại hạt cây. Những thực phẩm này, cùng với cá, động vật có vỏ giáp xác và mè chiếm phần lớn các phản ứng dị ứng thực phẩm ở trẻ em và người lớn. Mặc dù con bạn có thể bị dị ứng sữa, trứng, đậu nành hoặc lúa mì, nhưng dị ứng thực phẩm với đậu phộng, hạt, cá và động vật có vỏ sẽ có xu hướng kéo dài suốt đời.

Mẹo để giảm nguy cơ phát triển dị ứng thực phẩm ở trẻ em

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Hãy đặc biệt chú ý đến cách cho con ăn trong những năm đầu tiên của con bạn, đặc biệt nếu cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột đã được chẩn đoán mắc bệnh dị ứng. Mặc dù làm theo các mẹo cho ăn uống này không thể đảm bảo trẻ sẽ không bị dị ứng thực phẩm, nhưng nó có thể giúp giảm nguy cơ.

Theo kết quả nghiên cứu của Học viện nhi khoa Hoa Kỳ, việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 3 đến 4 tháng đầu tiên đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm da dị ứng trong giai đoạn đầu đời. Tiếp tục cho con bú sữa mẹ ngoài khung thời gian đó, ngay cả khi không phải là loại bỏ hoàn toàn, có thể bảo vệ con khỏi thở khò khè và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Việc sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh làm từ đậu nành dường như không có vai trò trong việc ngăn ngừa dị ứng.

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Việc trì hoãn cho trẻ ăn thức ăn đặc sau 4 đến 6 tháng tuổi dường như không giúp bảo vệ đáng kể khỏi việc phát triển dị ứng thức ăn. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây cho thấy việc trì hoãn thêm các loại thực phẩm có khả năng gây dị ứng thậm chí có thể làm tăng nguy cơ dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, các thức ăn đặc khác nên được cho trẻ ăn trước và chỉ khi trẻ đã sẵn sàng về mặt phát triển.

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Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm Quốc gia cùng học viện nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị nên thêm thực phẩm chứa đậu phộng ở dạng an toàn cho trẻ sơ sinh từ 4 đến 6 tháng tuổi để giúp ngăn ngừa dị ứng đậu phộng. Đối với trẻ sơ sinh bị chàm nặng hoặc dị ứng trứng, có thể khuyến nghị thử nghiệm trước khi cho trẻ ăn thực phẩm có chứa đậu phộng, vì vậy hãy thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn. Nếu bất cứ lúc nào trẻ có phản ứng xấu với thức ăn, chẳng hạn như đột ngột phát triển tình trạng da, thở khò khè, nôn mửa hoặc tiêu chảy nhiều hay nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ dị ứng thực phẩm, hãy gọi cho bác sĩ nhi khoa ngay lập tức.

Tại thời điểm này, không có đủ bằng chứng để khuyến nghị các can thiệp chế độ ăn uống khác như tránh các loại thực phẩm cụ thể (bao gồm cá, trứng hoặc đậu phộng) của các bà mẹ trong khi mang thai hoặc trong khi cho con bú để bảo vệ khỏi sự phát triển của dị ứng thực phẩm của thai nhi.

Giữ cho con bạn khỏe mạnh và an toàn nếu được chẩn đoán là bị dị ứng thực phẩm

Sau khi bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa dị ứng của bạn đã kiểm tra và xác nhận dị ứng thực phẩm, bạn cần phải cẩn thận trong việc tránh các thực phẩm. Luôn đọc nhãn thực phẩm và nếu bạn không chắc chắn về một thành phần nào đó, hãy gọi cho nhà sản xuất để biết chi tiết. Hướng dẫn trong gia đình, người chăm sóc và giáo viên về bệnh dị ứng của con bạn. Một số người không biết dị ứng thực phẩm nghiêm trọng như thế nào và có thể không hiểu ngay cả một lượng nhỏ thực phẩm cũng có thể là một vấn đề. Ngoài ra, hãy chắc chắn dạy trẻ về dị ứng. Trẻ em có thể học cách chịu trách nhiệm tránh những thực phẩm gây ra vấn đề.

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Bạn cũng nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng để phát triển một chế độ ăn uống lành mạnh đồng thời tránh các chất gây dị ứng. Có vẻ dễ dàng hơn để loại bỏ toàn bộ một nhóm thực phẩm đối với một trường hợp dị ứng cụ thể (ví dụ: tránh tất cả các loại ngũ cốc do dị ứng lúa mì), nhưng điều quan trọng là phải tìm các sản phẩm thay thế (trong trường hợp này là các loại ngũ cốc khác) mà con bạn sẽ chấp nhận, để chúng có thể tiếp tục để có được tất cả các chất dinh dưỡng chúng cần để phát triển.

Khi đi ăn xa, hãy mang theo đồ ăn dự phòng, đọc các trang web về nhà hàng và tìm kiếm các cửa hàng tạp hóa gần đó trước khi đi. Là một gia đình, hãy thử nghiệm các thành phần và công thức thay thế cho các món ăn yêu thích để con bạn không cảm thấy bị bỏ rơi khi các thành viên dùng món ăn khác.

Bạn có thể giúp con mình cảm thấy an toàn và được trao quyền bằng cách tìm những cách phù hợp với lứa tuổi để dạy cách thảo luận và quản lý các bệnh dị ứng, giáo dục và cung cấp kế hoạch hành động cho người chăm sóc cũng như nhận được sự hỗ trợ xã hội và sức khỏe tinh thần cho cả gia đình bạn.

Theo Eatright