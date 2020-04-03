Giải đáp: Bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì thì tốt?

Việc ăn uống trong quá trình mang thai cần tìm hiểu kỹ lưỡng cũng như nghiêm túc chấp hành một thực đơn lành mạnh. Vậy bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì?

Bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì? Chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai là hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé trong bụng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những loại thực phẩm mà thai phụ nên ăn cũng như cần phải tránh. Mới có thai không nên ăn gì? Khi mới mang thai cũng như trong cả quá trình mang thai bạn cần hạn chế các loại thực phẩm sau vì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và bé. Các loại thực phẩm bà bầu cần tránh gồm:

Thực phẩm chứa caffeine: Trong quá trình mang thai, mẹ nên hạn chế nạp vào cơ thể lượng caffeine vì nó sẽ làm cho mẹ cảm thấy lo lắng, cáu kỉnh, khó chịu cũng như tăng nguy cơ sảy thai. Bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì thì tốt? - Ảnh minh họa: Internet Đồ ăn vặt: Khi mẹ ăn quá nhiều đồ ăn vặt thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm, có khả năng gây béo phì ở trẻ sơ sinh.

Thức uống có cồn: Nếu mẹ uống các loại đồ uống có cồn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi, thậm chí dẫn đến dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Đồ ngọt: Nếu thai phụ tiêu thụ nhiều đồ ngọt sẽ dẫn đến trình trạng tăng cân, đái tháo đường.

Thịt sống hoặc tái: Vi khuẩn, listeria, salmonella,… luôn ẩn chứa trong các loại thịt sống hoặc tái. Khi ăn thịt sống hoặc tái sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và bé, ngoài ra còn có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng khác.

Hải sản: Một số hải sản có chứa thủy ngân sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển não của thai nhi. Do đó, mẹ cần tránh ăn hải sản trong thời kỳ mang thai.

Thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn: Loại thực phẩm này thường chứa các chất bảo quản, kèm theo lượng đường và natri cao không tốt cho mẹ và bé. Hơn nữa, loại thực phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ chứa vi khuẩn và nấm mốc gây ngộ độc.

Phô mai mềm: Thai phụ có nguy cơ ngộ độc nếu ăn phô mai mềm vì thực phẩm này được làm từ sữa chưa được tiệt trùng, có thể chứa vi khuẩn.

Đu đủ xanh: Mẹ cần tránh ăn đu đủ xanh trong giai đoạn mang thai vì nó chứa nhiều nhựa gây co bóp tử cung, tăng nguy cơ sảy thai. Đu đủ xanh là “kẻ thù” của các mẹ trong những tháng đầu mang thai - Ảnh minh họa: Internet Dứa: Vào thời kỳ đầu của thai kỳ, nếu ăn dứa sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai vì trong dứa có chứa bromelain làm mềm tử cung. Những thực phẩm bà bầu nên ăn Khi mang thai, thực đơn của bạn không thể thiếu các loại thực phẩm sau: Thịt chín: Bạn nên chế biến thịt chín trước khi ăn để đảm bảo an toàn. Trong thịt có chứa protein, sắt, kẽm và các loại vitamin nên rất tốt cho mẹ và bé, nhưng cần ăn với lượng vừa đủ. Thịt rất tốt cho sức khỏe mẹ và bé nhưng chỉ khi được chế biến chín và ăn vừa đủ - Ảnh minh họa: Internet Cá chín: Các loại cá có thể cung cấp cho thai phụ lượng axit béo omega-3, vitamin B, D, E và các loại khoáng chất như phốt pho, canxi, kẽm,…

Rau: Bạn cần sơ chế rau kỹ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Các mẹ đang mang thai nên ăn các loại rau có nhiều màu sắc để cung cấp dưỡng chất cho bé.

Sữa, các sản phẩm làm từ sữa: Đây là nguồn cung cấp vitamin D, canxi, protein, chất béo tốt và axit folic dồi dào cho thai phụ. Các mẹ nên dùng sữa đã được tiệt trùng để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet Trái cây: Các loại trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cả mẹ và bé. Thai phụ cần ăn nhiều các loại trái cây để cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, các thực phẩm rất tốt cho thai phụ như: các loại hạt, trái cây khô, trứng, thực phẩm giàu folate như măng tây, đậu, đậu Hà Lan, quả bơ, rau lá xanh đậm,… Có thai không nên ăn gì trong 3 tháng đầu? Khoảng thời gian 3 tháng đầu tiên của thai kỳ hết sức quan trọng. Do đó, bạn cần tránh các loại thực phẩm sau: Tháng 1: Cần tránh các thực phẩm gây co thắt dạ con (như cam thảo, dứa, đu đủ xanh,…), cá chứa nhiều thủy ngân (như cá ngừ xanh, cá kiếm, cá thu,…), phô mai mềm,…

Tháng 2: Cần tránh pate, gan, sữa tươi chưa tiệt trùng, thức uống có cồn, xúc xích, thịt hun khói, giăm bông, nem chua, trứng chưa chín,…

Tháng 3: Cần tránh thức ăn nhanh, đồ hộp,… Lưu ý về chế độ dinh dưỡng của bà bầu Thực đơn của các mẹ trong quá trình mang thai cần lưu ý các điểm sau: Lượng thực phẩm: Mỗi loại thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau và bạn cần nạp với lượng vừa đủ. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ về lượng thực phẩm bạn nên ăn là bao nhiêu. Bên cạnh đó, bạn cũng cần uống đủ lượng nước cần thiết.

Chất lượng thực phẩm: Bạn cần chọn thực phẩm sạch, lành mạnh và an toàn.

Trường hợp bạn không uống vitamin, đặc biệt là axit folic trước khi dự định có thai thì nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung và liều lượng. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ về lượng thực phẩm bạn nên cung cấp hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Hãy ăn uống một cách lành mạnh trong khi mang thai cũng như có chế độ sinh hoạt, vận động và nghỉ ngơi thích hợp. Có như vậy, bạn mới khỏe mạnh và thai nhi mới phát triển toàn diện được. Mong rằng những chia về vấn đề “Bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì, mẹ đã biết chưa? Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì là câu hỏi được rất nhiều mẹ quan tâm. Một số loại rau chứa nhiều chất xơ giúp lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh rất tốt.

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