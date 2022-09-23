Gia đình hạnh phúc, con cái được hưởng phúc hưởng lộc nhờ mẹ có những nét tướng này

Theo nhân số học thì người có khuôn mặt phúc hậu thường có dáng mặt bầu bĩnh, tròn trịa và đầy đặn. Nói thẳng ra là người có tướng mặt này ít khi ốm gầy trơ xương cả. Do đó tương mặt phúc hậu không hẳn đã đẹp, xinh xắn nhưng chắc chắn 1 điều là luôn chiếm trọn sự tình cảm của người đối diện.

Họ là người biết chăm lo cho gia đình. Nhờ đó mà gia đình luôn được hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn, được hưởng hạnh phúc tới già.

Nếu một người con gái sở hữu tướng mặt tròn trịa, hiền từ nhân hậu cộng với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng. Tin chắc nàng ấy sẽ là tâm điểm hấp dẫn mọi sự chú ý của người khác giới.

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Cằm đầy đặn

Người con gái có chiếc cằm đầy đặn đa phần là những người có tính tình thân thiện, dễ dàng chung sống hòa hợp với mọi người xung quanh. Đặc biệt, con gái có hai cằm (cằm 2 lớp) là người rất cởi mở, rộng lượng, nhân từ, đôn hậu.

Họ là người bạn đời đáng tin cậy, sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, là người mẹ hiền, vợ đảm, con dâu hiếu thảo. Ai cưới được những người này thì cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.

Mái tóc mềm mại

Người phụ nữ có mái tóc mềm mại thường có tính cách nhu hòa, ít khi tự tìm đến phiền não và phiền toái, cho nên cuộc sống của họ cũng tương đối trầm tĩnh, an nhàn. Đồng thời, người có cá tính mềm mại còn có chỗ tốt, làm việc không phải là không có chủ kiến, mà là họ sẽ biết cách cân đối hài hòa và có tính phối hợp, nói chung họ có thể giải quyết vấn đề trong gia đình chu toàn, ổn thỏa, biết chia sẻ vất vả người khác.

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Mũi cao và vượng

Người này là người nhân hậu, rất thông minh, tài giỏi, đối nhân xử thế tốt nên tạo được danh tiếng tốt trong đám đông, vượng phu ích tử. Người có mũi hươu gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ luôn có quý nhân phù trợ. Những năm sau này, con cái hiếu thảo, gặp nhiều may.

Không chỉ vậy, người này còn quán xuyến được công việc gia đình, nuôi dạy con khéo léo. Điều đặc biệt ở người phụ nữ môi hồng, răng trắng đáng mừng là vì có khí huyết tốt, ít bệnh tật, mà có câu “sức khỏe quý hơn vàng” nên được sức khỏe tốt vậy thì chẳng khác nào nắm kho báu trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo