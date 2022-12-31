Em bé Việt gây sốt vì được cả Á hậu và đặc vụ Mỹ cắt móng chân, sau 1 năm ngoại hình khác lạ, nói 2 thứ tiếng khiến nhiều người bất ngờ

Sự thay đổi của trẻ em theo thời gian luôn khiến người lớn phải xuýt xoa mỗi khi nhìn lại. Có lẽ vì vậy mà những bậc phụ huynh thường cảm thán mỗi khi chia sẻ hình ảnh ngày này năm xưa của con, vừa muốn con mau ăn chóng lớn, vừa không nỡ vì con lớn nhanh.

Cách đây một năm, con trai Max Cole của MC Hoàng Oanh chỉ là một cậu nhóc chập chững tập đi, còn sống ở Singapore và chưa biết nhiều về thế giố xung quanh. Đặc biệt cậu bé có "gia thế" không vừa khi nữ MC từng chia sẻ hình ảnh Max ngồi uống sữa trên ghế sofa, được mẹ và dì cắt móng chân kèm chú thích: "Ai sướng như Max không trời. Một Á Hậu Việt, một đặc vụ Mỹ chăm sóc tận răng tới ngón chân đó nha". Được biết thời điểm đó, dì của Max là đặc vụ ở Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ để sang Singapore thăm cháu, săn sóc cậu bé hết cỡ như "phục vụ bú sữa, mát xa, làm móng tận giường".

Hiện tại, bé Max đã được 2 tuổi rưỡi, ngày càng điển trai, thông minh và cứng cáp. Con sinh sống ở Việt Nam sau khi bố mẹ ly hôn và được người mẹ Á hậu dạy dỗ rất tốt. Cách đây không lâu, Hoàng Oanh đã chia sẻ đoạn clip con trai học nói song ngữ nhận được nhiều chú ý.

Trong clip, MC Hoàng Oanh gọi tên các con vật bằng tiếng Việt và bé Max lập tức trả lời bằng tiếng Anh tương ứng. Cậu bé có phản ứng nhanh nhạy, được cả gia đình vỗ tay khen ngợi. Trước đó, Hoàng Oanh từng khoe clip con trai nói tiếng Việt "ngon" lành.

Đặc biệt Max thừa hưởng nét đẹp của bố và mẹ, sở hữu nước da trắng nõn nà, gương mặt khôi ngô "nét nào ra nét nấy". Thời gian gần đây, con được mẹ cắt tóc gọn gàng nên càng trong giống một "soái ca nhí" khiến không ít người xuýt xoa khen ngợi.

Max Cole là con trai đầu lòng của MC - Á hậu Hoàng Oanh và doanh nhân người Mỹ Jack Cole. Cậu bé chào đời vào tháng 8/2020 - thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ. Khi đó, mẹ con Hoàng Oanh ở Việt Nam, còn bố cậu bé đang công tác ở Singapore nên không thể nhập cảnh. Hoàng Oanh đã mạnh mẽ vượt cạn mà không có chồng ở bên và quyết định khăn gói đưa con 2 tháng tuổi xuất ngoại để cả gia đình đoàn tụ.

Ở nước ngoài, cô hoàn toàn rũ bỏ hình tượng MC - Á hậu gợi cảm để chuyên tâm vun vén tổ ấm nhỏ. Không ít lần, người đẹp xuất hiện xuề xòa, bận rộn làm việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Dù vậy, sự hy sinh của Hoàng Oanh không mang đến trái ngọt khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vào tháng 4/2022. Sau đó, người đẹp 9X đưa con về Việt Nam, làm mẹ đơn thân và trở lại Vbiz một cách ngoạn mục. Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng đưa con đi chơi sau khi ly hôn.

Ở Việt Nam, Hoàng Oanh bận rộn chạy show nhưng may mắn được bố mẹ đẻ hỗ trợ chăm cháu. Cô cũng chủ trương rèn luyện cho con tính tự lập, đồng thời cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con. Nữ MC cho biết: "Độ tuổi 2 - 8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của trẻ em nên tôi muốn dành tối đa thời gian cho con. Lúc Max chưa đi học, cứ rảnh là hai mẹ con cùng đi công viên chơi, đi bơi. Mỗi tối, tôi đọc sách để dạy con biết thêm về tiếng Việt. Tôi muốn Max biết được rằng con được yêu thương, được rèn luyện những thói quen tự lập và hiểu được văn hóa Việt Nam".

Khi đi công tác xa, MC Hoàng Oanh thường đưa cả con trai và bố mẹ đi cùng để gia đình có thêm thời gian bên nhau. Hoàng Oanh mong con sẽ có thêm trải nghiệm mới mẻ, vui vẻ hòa đồng và hạn chế "mè nheo" sau mỗi chuyến đi.