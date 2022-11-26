Điều chỉnh hành vi của những đứa trẻ cứng đầu bằng các mẹo đơn giản mà các ba mẹ nên thực hiện mỗi ngày

Đôi khi bắt một đứa trẻ miễn cưỡng lắng nghe có thể khiến cha mẹ choáng ngợp. Người ta thường xem hành vi lắng nghe dưới khía cạnh tôn trọng: "Nếu con tôi không chịu lắng nghe và chú ý, mà có vẻ như luôn bị phân tâm, đó là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng."

Bất kể những thách thức mà bạn đang gặp phải khi nói đến kỹ năng nghe của con bạn, điều đó giúp bạn hiểu được một số lý do đằng sau việc trẻ không có khả năng lắng nghe. Cũng có lợi nếu bạn có sẵn một vài chiến lược để giúp bạn xây dựng kỹ năng lắng nghe tốt hơn ở trẻ.

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Sự thật mà nói, không lắng nghe không phải lúc nào cũng là không tôn trọng. Đó cũng là một giai đoạn mà trẻ em phải trải qua khi chúng cố gắng sắp xếp thế giới của chúng.

Vì vậy, mặc dù có thể bạn cảm thấy như không được tôn trọng, nhưng vấn đè có thể là về một cái gì đó cơ bản hơn nhiều. Đôi khi trẻ khó nghe vì tin nhắn của bạn quá dài hoặc bạn đang chỉ trích hoặc phàn nàn. Việc lắng nghe cũng có thể là một thách thức nếu thông điệp của bạn phức tạp hoặc không nhất quán.

Đôi khi, việc không nghe được hoặc không có khả năng tập trung thậm chí còn liên quan đến vấn đề khác như mất thính lực, vấn đề xử lý thính giác hoặc rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, việc không lắng nghe hiệu quả liên quan đến sự phát triển xã hội của con bạn hơn là bất cứ điều gì khác. Ngay từ những năm chập chững biết đi, một số trẻ có thể cố tình cư xử sai để xem phản ứng của cha mẹ và người chăm sóc.

Dù biết rằng trẻ không có khả năng lắng nghe rất có thể là do chậm phát triển, nhưng vẫn có thể khiến bạn khó chịu khi bạn cảm thấy giờ ra chơi, xem tivi hoặc trò chơi điện tử quan trọng hơn những gì bạn nói vơi chung

Làm thế nào để trẻ em lắng nghe, ngoan ngoãn vâng lời

Khi dạy trẻ trở thành người biết lắng nghe, điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn và nhất quán trong cách tiếp cận. Học kỹ năng này cần có thời gian, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Để giúp con bạn trở thành một người biết lắng nghe hơn, sau đây là một số chiến lược bạn có thể thử.

Cân nhắc thời gian

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Cha mẹ thường muốn nói chuyện và được lắng nghe ngay lập tức khi họ đưa ra một chủ đề. Nhưng có thể hữu ích nếu bạn chọn thời điểm trẻ sẵn sàng lắng nghe. Ngay giữa trò chơi hoặc trong một cuộc trò chuyện khác có thể không hiệu quả bằng một chút sau đó.

Hãy thử những điều gì đó như, "Ba/mẹ có thể thấy bé hiện đang bận, liệu giò chúng ta cần giải lao trong vài phút được không nè?" Làm như vậy, cho thấy bạn tôn trọng thời gian của con bạn, điều mà chúng có thể làm mẫu trong cuộc sống của chính mình sau khi luôn nhìn thấy điều đó ở bạn.

Sử dụng biện pháp lặp lại

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Một điều bạn có thể làm khi bọn trẻ bị phân tâm trong cuộc trò chuyện là yêu cầu chúng lặp lại những gì đã nói để bạn biết rằng "tin nhắn" đã được nhận.

Lặp lại là một phần của kỹ thuật được gọi là lắng nghe tích cực, trong đó thông điệp của một người đủ quan trọng để được củng cố bằng cách lặp lại.

Dạy con bạn kỹ năng nền tảng này là bước đầu tiên để dạy chúng trở thành người biết lắng nghe ở nhà, với người khác và ở trường. Vì vậy, khi bạn có thời gian giao tiếp, hãy yêu cầu con kể cho bạn nghe những gì con đã nghe.

Kể lại cho bạn nghe cũng sẽ giúp trẻ dễ nhớ thông điệp hơn. Cố gắng không la mắng nếu chúng gặp khó khăn, nhưng kiên nhẫn lặp lại những gì đã nói. Cuối cùng, kỹ năng này sẽ trở thành bản chất thứ hai đối với con. Cha mẹ nên luyện tập lắng nghe tích cực để giúp củng cố những kỹ năng này ở con mình.

Đưa ra lựa chọn

Khi đưa cho con bạn một chỉ thị hoặc yêu cầu chúng làm điều gì đó, một kỹ thuật hữu ích là cho chúng lựa chọn. Làm như vậy sẽ trao quyền cho trẻ và khiến chúng cảm thấy mình có quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Ngoài ra, việc cho con lựa chọn sẽ rèn luyện kỹ năng ra quyết định tốt. Con không chỉ làm theo mệnh lệnh mà con đang tham gia vào những thứ tác động đến cuộc sống của mình.

Thử chạm nhẹ

Việc đến phòng để nói chuyện với trẻ có thể được cải thiện nếu bạn đặt tay lên cánh tay trẻ, vòng tay qua người hoặc bóp nhẹ vai trẻ. Trẻ em có xu hướng học theo nhiều cách khác nhau, và khi bạn sử dụng cả thông điệp bằng lời nói và cách động chạm thích hợp, bạn có thể thu hút sự chú ý của chúng tốt hơn một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Sự đụng chạm cơ thể không nhẹ nhàng có thể là một tiêu cực thực sự khi cố gắng giao tiếp. Đảm bảo rằng chiến lược chạm vào của bạn nhẹ nhàng, được suy nghĩ thấu đáo và truyền đạt tình yêu thương cũng như sự tôn trọng.

Hãy nhất quán

Trẻ em học tốt nhất khi các thông điệp chúng nhận được nhất quán. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng những kỳ vọng của bạn liên quan đến hành vi lắng nghe được truyền đạt một cách rõ ràng và nhất quán. Con của bạn nên biết những gì được mong đợi và đang nỗ lực để trở thành một người biết lắng nghe tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù điều quan trọng là phải kiên nhẫn, nhưng bạn không muốn cho con mình những tín hiệu hỗn hợp về tầm quan trọng của việc lắng nghe. Bằng cách thường xuyên tương tác với con và truyền đạt những mong đợi của bạn, cuối cùng bạn sẽ bắt đầu thấy những thay đổi tích cực trong kỹ năng lắng nghe của bé.

Thưởng cho việc nghe tốt

Hãy sáng tạo trong việc củng cố kỹ năng nghe của con bạn khi chúng làm đúng. Khen ngợi trẻ khi trẻ thể hiện kỹ năng nghe tốt hoặc sử dụng phần thưởng nhỏ để khuyến khích trẻ nghe tốt.

Ví dụ, nếu bạn muốn con mình ngừng xem tivi và cùng bạn ngồi vào bàn ăn tối, bạn có thể cho con xem thêm 15 phút xem tivi sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ nếu con đến bàn ăn ngay mà không phàn nàn. Đưa ra một phần thưởng hoặc khuyến khích dễ dàng có thể giúp cải thiện hành vi lắng nghe của bé.

Mô hình kỹ năng giao tiếp tốt

Ảnh minh họa: Internet

Mô hình hóa các mẫu giao tiếp tốt trong gia đình và lắng nghe tích cực có thể làm một số điều để khuyến khích con bạn lắng nghe. Đầu tiên, bạn cho con thấy sự tôn trọng khi bạn dành thời gian để lắng nghe mối quan tâm của con và con sẽ dễ dàng thể hiện lại sự tôn trọng hơn khi con cảm thấy được tôn trọng.

Thứ hai, trẻ em học được nhiều hơn từ những gì chúng nhìn thấy hơn là những gì chúng nghe thấy, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang làm mẫu cho hành vi mà mình muốn thấy.

Con sẽ bắt chước các hành vi lắng nghe của bạn khi bé tìm hiểu thêm về giao tiếp giữa các cá nhân. Hãy dành thời gian để nói chuyện khi con sẵn sàng và con sẽ có nhiều khả năng phản hồi lại bạn.

Theo Verywellfamily