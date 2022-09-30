Cuộc sống U40 viên mãn của ca sĩ Ngô Quỳnh Anh sau khi rời showbiz

Tạm dừng hoạt động showbiz, ca sĩ Ngô Quỳnh Anh H.A.T gây chú ý bởi cuộc sống hiện tại

Thế hệ 8X, 9X có lẽ không thể nào quên hình ảnh ca sĩ Ngô Quỳnh Anh, một trong những thành viên của nhóm Mắt Ngọc gây bão một thời. Sau khi rời nhóm, Ngô Quỳnh Anh gia nhập vào ban nhạc H.A.T và tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi loạt hit đình đám.

Sự nghiệp đang lên cao thì bất ngờ Ngô Quỳnh Anh tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật ở tuổi 25 và lui về ở ẩn. Sau khi rút lui khỏi showbiz, những thông tin về Ngô Quỳnh Anh dần vắng bỏng. Được biết, nữ ca sĩ kết hôn vói người chồng hơn 4 tuổi và sinh con vào năm 2016.

Ngô Quỳnh Anh, một trong những thành viên của nhóm Mắt Ngọc gây bão một thời. Ảnh minh họa

Theo thông tin được biết, con trai Quỳnh Anh tên ở nhà là Tulio và là một cậu bé khôi ngô, lanh lợi, có sở thích khám phá tất tần tật những thứ xung quanh mình. Thời gian ở cùng con, Quỳnh Anh cũng không khỏi "toát mồ hôi hột" khi phải trả lời loạt câu hỏi "Vì sao" của con trai.

Con trai Quỳnh Anh tên ở nhà là Tulio và là một cậu bé khôi ngô, lanh lợi, có sở thích khám phá tất tần tật những thứ xung quanh mình. Ảnh minh họa

Gia đình Ngô Quỳnh Anh cũng rất thường xuyên đi du lịch ở khắp mọi nơi trong nước. Ngô Quỳnh Anh chia sẻ đi du lịch không chỉ gắn kết gia đình mà đây còn là dịp để cô cho bé Tulio khám phá thế giới xung quanh một cách chân thực nhất. Đây là một phương pháp giáo dục "vừa học vừa chơi" rất hiệu quả.

Rời xa showbiz, ca sĩ Ngô Quỳnh Anh dành trọn thời gian cho gia đình. Cô cho biết mình đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho cậu con trai.

Ngô Quỳnh Anh chia sẻ đi du lịch không chỉ gắn kết gia đình mà đây còn là dịp để cô cho bé Tulio khám phá thế giới xung quanh. Ảnh minh họa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-u40-vien-man-cua-ca-si-ngo-quynh-anh-sau-khi-roi-showbiz-508306.html