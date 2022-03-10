Con trai lười học và biện pháp xử lí có "một không hai" của ông bố khiến con hối hận bật khóc nức nở

Nuôi dạy con 10/03/2022 18:00

Cách xử lí tinh tế của ông bố khi con trai vừa lười học vừa lì lợm đã khiến cư dân mạng “tâm phục khẩu phục”

Trẻ em như một tờ giấy trắng, mọi tính cách của con đều phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của gia đình, nhà trường. Do đó, để rèn luyện cho trẻ tính tự giác trong học tập và sinh hoạt, cha mẹ cần có những biện pháp và định hướng đúng đắn ngày từ khi con còn bé.

Liên quan đến vấn đề này, cách tiếp cận của một ông bố ở Tứ Xuyên, Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây có thể rất đáng để học hỏi. 

Con trai lười học và biện pháp xử lí có 'một không hai' của ông bố khiến con hối hận bật khóc nức nở - Ảnh 1

Ông Trần có một cậu con trai tên là HIểu Đông, năm nay 11 tuổi và đang học lớp 4. Ông Trần rất quan tâm đến việc học của con trai, luôn sẵn sàng dành mọi điều kiện tốt nhất để Hiểu Đông được tập trung học tập. Tuy nhiên, trái với kì vọng của bố mẹ, cậu bé lại rất ham chơi, chỉ thích dán mắt vào tivi, điện thoại và các trò chơi khác chứ không bao giờ đụng bút vào bài tập về nhà. Thậm chí, Hiểu Đông còn thường xuyên không hoàn thành hài tập đúng hạn, và đối phó bằng cách chép bài của bạn cùng lớp. Vì vậy, thành tích học tập của cậu ngày một sa sút, đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh để phàn nàn.

Sau khi biết chuyện, ông Trần rất tức giận, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện với con trai. Trong cuộc trò chuyện, Hiểu Đông nói rằng mình không thích học, cậu nghĩ việc đọc sách vô cùng nhàm chán mà chỉ thích chơi thôi.

Con trai lười học và biện pháp xử lí có 'một không hai' của ông bố khiến con hối hận bật khóc nức nở - Ảnh 2

Nghe tới đây, ông bố đã nhận thấy mức độ nghiệm trọng của sự việc. Nếu không giúp con có cái nhìn đúng đắn về việc học hành thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cậu bé. Đột nhiên ông Trần nảy ra một ý tưởng  không ai ngờ tới. Theo đó, ông bố đưa con trai tới một công trường xây dựng và yêu cầu con trai phải đào một con mương bên vệ đường. Đổi lại, mỗi ngày đứa trẻ sẽ nhận về 5 nhân dân tệ.

Hiểu Đông nghe xong rất hăm hở vì cho rằng thử thách này quá dễ dàng, “việc nhẹ lương cao”. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ đồng hồ hì hục cầm xẻng xúc đất, cậu bé dần cảm thấy mệt mỏi và đuối sức. Lúc này, em nhận ra việc học hành không vất vả bằng những công việc lao động chân tay như thế này.

Nhờ thử thách của bố, Tiểu Đông cũng rút ra bài học cho mình rằng nếu không học hành chăm chỉ thì sẽ phải vất vả để tìm kiếm một công việc ổn định sau này. Khi được hỏi về cảm giác sau một ngày làm việc vất vả, cậu bé chỉ rưng rưng đáp lại 3 chữ: "Con muốn học!".

Con trai lười học và biện pháp xử lí có 'một không hai' của ông bố khiến con hối hận bật khóc nức nở - Ảnh 3

Quả thực, nếu được rèn luyện tính tự giác ngay từ nhỏ thì khi lớn lên, trẻ sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn trong học tập lẫn cuộc sống sau này. Tuy nhiên, đức tính này không phải tự nhiên mà có và để trẻ có được tính tự giác này thì bố mẹ cần phải rèn luyện cho con em trong một thời gian rất dài. Đặc biệt, quá trình rèn luyện này đòi hỏi rất nhiều về sự kiên nhẫn và sự khéo léo từ người lớn. 

Ảnh: Internet 

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