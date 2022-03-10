Thấy con gái vẽ bậy lên xe ô tô, ông bố từ tức giận nhanh chóng chuyển sang bất ngờ và cảm động vì điều này

Bài học làm mẹ 10/03/2022 11:00

Những bức hình ngộ nghĩnh và lời nhắn nhủ sâu sắc của con gái đã khiến cho ông bố vô cùng bất ngờ và cảm động.

Khoa học đã chứng minh rằng, giai đoạn 4-5 tuổi chính là lúc trí não của trẻ phát triển vượt bậc. Trẻ 4-5 tuổi ở Nhật được khuyến khích sáng tạo mọi lúc, mọi nơi và với bất kỳ sự việc nào trong cuộc sống. Đây chính là điểm trọng tâm nhất bởi ở tuổi này, bé đã phát triển não bộ đến giai đoạn không chỉ dừng lại ở khám phá những sự vật, hiện tượng xung quanh bằng những giác quan thông thường nữa, mà đã biết suy nghĩ và tìm tòi nhiều hơn.

Tuy nhiên, với nhận thức non nớt của mình, các con vẫn chưa ý thức được cách bộc lộ sự sáng tạo đúng cách và sẽ có những lúc phá phách, vẽ vời lung tung khắp nơi. Điều này có thể khiến nhiều cha mẹ phải bực mình, nhưng với ông bố người Trung Quốc dưới đây thì lại khác.

Thấy con gái vẽ bậy lên xe ô tô, ông bố từ tức giận nhanh chóng chuyển sang bất ngờ và cảm động vì điều này - Ảnh 1

Một hôm, ông bố này tình cờ thấy cô con gái học mẫu giáo đang cặm cụi dùng bút lông vẽ nghệch ngoạc lên chiếc xe ô tô màu trắng của mình. Bình thường cô bé vốn rất thích vẽ và ông bố cũng ủng hộ con phát triển sở thích. Tuy nhiên, việc vẽ lung tung lên xe như vậy thì anh không thể chấp nhận được. Quá tức giận, ông bố chạy ngay đến chỗ con gái để ngăn cản con tiếp tục phá hỏng xe.

Tuy nhiên, khi đến gần anh mới nhận ra con gái đã vẽ những thành viên trong gia đình em lên đó bao gồm bố, mẹ, em và một số người khác. Không chỉ thế, cô bé còn tỉ mỉ viết một dòng chữ với nội dung là nhắc nhở bố hãy lái xe thật cẩn thận, nhìn trước ngó sau và phải đặt sự an toàn của người nhà, những hành khách trên xe lên trên hết.

Thấy con gái vẽ bậy lên xe ô tô, ông bố từ tức giận nhanh chóng chuyển sang bất ngờ và cảm động vì điều này - Ảnh 2

Điều này đã làm ông bố phải thay đổi thái độ, nhanh chóng chuyển từ tức giận sang bất ngờ và cảm động. Mặc dù chiếc xe màu trắng bị nhem nhuốc vì những nét vẽ nhưng tấm lòng của con gái cùng những lời nhắc nhở ân cần đã khiến anh thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Có một cô con gái đáng yêu như vậy thì quả thật không có một lý do gì để giận dữ cả!

 

Thấy con gái vẽ bậy lên xe ô tô, ông bố từ tức giận nhanh chóng chuyển sang bất ngờ và cảm động vì điều này - Ảnh 3

Qua câu chuyện này, có thể thấy trẻ em dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết suy nghĩ, đồng thời luôn không ngừng khám phá và sáng tạo. Vì vậy, cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Trên thực tế, ở lứa tuổi này, việc để trẻ tự do thỏa sức sáng tạo với những nét vẽ nguệch ngoạc là điều rất có lợi.

Những trải nghiệm non nớt đầu tiên trong đời sống của trẻ được lồng ghép trực tiếp vào tranh mà chúng vẽ. Khi trẻ không thể thể hiện thế giới nội tâm của mình bằng ngôn ngữ phong phú, trẻ có thể thể hiện cảm xúc và thế giới nội tâm của mình thông qua hội họa, điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về tư duy của trẻ. 

ẢNH: Internet

Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa

Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa

Ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già.

Xem thêm
Từ khóa:   3 nguyên tắc dạy con Kiến thức làm mẹ Cách dạy trẻ 4 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời