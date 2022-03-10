Những bức hình ngộ nghĩnh và lời nhắn nhủ sâu sắc của con gái đã khiến cho ông bố vô cùng bất ngờ và cảm động.

Khoa học đã chứng minh rằng, giai đoạn 4-5 tuổi chính là lúc trí não của trẻ phát triển vượt bậc. Trẻ 4-5 tuổi ở Nhật được khuyến khích sáng tạo mọi lúc, mọi nơi và với bất kỳ sự việc nào trong cuộc sống. Đây chính là điểm trọng tâm nhất bởi ở tuổi này, bé đã phát triển não bộ đến giai đoạn không chỉ dừng lại ở khám phá những sự vật, hiện tượng xung quanh bằng những giác quan thông thường nữa, mà đã biết suy nghĩ và tìm tòi nhiều hơn. Tuy nhiên, với nhận thức non nớt của mình, các con vẫn chưa ý thức được cách bộc lộ sự sáng tạo đúng cách và sẽ có những lúc phá phách, vẽ vời lung tung khắp nơi. Điều này có thể khiến nhiều cha mẹ phải bực mình, nhưng với ông bố người Trung Quốc dưới đây thì lại khác.

Một hôm, ông bố này tình cờ thấy cô con gái học mẫu giáo đang cặm cụi dùng bút lông vẽ nghệch ngoạc lên chiếc xe ô tô màu trắng của mình. Bình thường cô bé vốn rất thích vẽ và ông bố cũng ủng hộ con phát triển sở thích. Tuy nhiên, việc vẽ lung tung lên xe như vậy thì anh không thể chấp nhận được. Quá tức giận, ông bố chạy ngay đến chỗ con gái để ngăn cản con tiếp tục phá hỏng xe. Tuy nhiên, khi đến gần anh mới nhận ra con gái đã vẽ những thành viên trong gia đình em lên đó bao gồm bố, mẹ, em và một số người khác. Không chỉ thế, cô bé còn tỉ mỉ viết một dòng chữ với nội dung là nhắc nhở bố hãy lái xe thật cẩn thận, nhìn trước ngó sau và phải đặt sự an toàn của người nhà, những hành khách trên xe lên trên hết.

Điều này đã làm ông bố phải thay đổi thái độ, nhanh chóng chuyển từ tức giận sang bất ngờ và cảm động. Mặc dù chiếc xe màu trắng bị nhem nhuốc vì những nét vẽ nhưng tấm lòng của con gái cùng những lời nhắc nhở ân cần đã khiến anh thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Có một cô con gái đáng yêu như vậy thì quả thật không có một lý do gì để giận dữ cả! Qua câu chuyện này, có thể thấy trẻ em dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết suy nghĩ, đồng thời luôn không ngừng khám phá và sáng tạo. Vì vậy, cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Trên thực tế, ở lứa tuổi này, việc để trẻ tự do thỏa sức sáng tạo với những nét vẽ nguệch ngoạc là điều rất có lợi. Những trải nghiệm non nớt đầu tiên trong đời sống của trẻ được lồng ghép trực tiếp vào tranh mà chúng vẽ. Khi trẻ không thể thể hiện thế giới nội tâm của mình bằng ngôn ngữ phong phú, trẻ có thể thể hiện cảm xúc và thế giới nội tâm của mình thông qua hội họa, điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về tư duy của trẻ. ẢNH: Internet

Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa Ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già.

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