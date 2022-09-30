Con trai con gái toàn thiên tài của Ốc Thanh Vân khiến netizen trầm trồ

Ba con của Ốc Thanh Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi những biệt tài của mình
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Ốc Thanh Vân là một nữ MC đình đám của làng showbiz Việt. Cô kết hôn với ông xã Trí Rùa và hiện có 3 con: 1 trai, 2 gái. Ốc Thanh Vân rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh gia đình, đặc biệt là các con lên mạng xã hội và nhận không ít sự quan tâm của cư dân mạng.
Đặc biệt, người mẹ này khiến mọi người phải trầm trồ vì sinh 3 nhóc tỳ đều có những tài năng rất đặc biệt. Nếu như cô con gái Cola có biệt tài uốn lưỡi vốn chỉ có 1% người trên thế giới làm được thì con trai Cacao (Vĩnh Hy) đã tốt nghiệp mẫu giáo lúc mới 5 tuổi, đồng thời còn có thể gập ngón tay siêu dẻo. Ngoài ra, với cô con gái lớn Coca thì Ốc Thanh Vân hài hước kể về biệt tài nói liên tục 2 tiếng đồng hồ không dừng mà không cần uống nước.
Được biết, Ốc Thanh Vân và chồng đầu tư không ít đến việc học của các con. Hiện tại, 3 con của nữ MC đang học tại trường quốc tế với mức học phí lên đến vài trăm triệu mỗi năm. Ngoài ra hai vợ chồng còn quan tâm đến vấn đề ngoại ngữ và học thể thao của con.
Ốc Thanh Vân từng khiến mọi người phải khen ngợi bởi những phương pháp dạy con rất tinh tế, khoa học. Cả hai vợ chồng đều rất chú trọng đến việc giáo dục đức tính tự giác, có trách nhiệm cho các con và hai vợ chồng cũng luôn cố gắng thực hiện để trở thành tấm gương cho con cái.