Con trai con gái toàn thiên tài của Ốc Thanh Vân khiến netizen trầm trồ

Ốc Thanh Vân là một nữ MC đình đám của làng showbiz Việt. Cô kết hôn với ông xã Trí Rùa và hiện có 3 con: 1 trai, 2 gái. Ốc Thanh Vân rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh gia đình, đặc biệt là các con lên mạng xã hội và nhận không ít sự quan tâm của cư dân mạng.

Ốc Thanh Vân khiến mọi người phải trầm trồ vì sinh 3 nhóc tỳ đều có những tài năng rất đặc biệt.

Đặc biệt, người mẹ này khiến mọi người phải trầm trồ vì sinh 3 nhóc tỳ đều có những tài năng rất đặc biệt. Nếu như cô con gái Cola có biệt tài uốn lưỡi vốn chỉ có 1% người trên thế giới làm được thì con trai Cacao (Vĩnh Hy) đã tốt nghiệp mẫu giáo lúc mới 5 tuổi, đồng thời còn có thể gập ngón tay siêu dẻo. Ngoài ra, với cô con gái lớn Coca thì Ốc Thanh Vân hài hước kể về biệt tài nói liên tục 2 tiếng đồng hồ không dừng mà không cần uống nước.