Chơi theo cảm giác là gì? Lợi ích cho con bạn và ý tưởng chơi theo giác quan mà ba mẹ nên biết

Ý thức chủ quyền của chúng ta đề cập đến nhận thức về cơ thể của một người. Nó giúp chúng ta biết vị trí của các bộ phận trên cơ thể so với nhau và cho chúng ta biết chúng ta cần tác động bao nhiêu lực khi giữ, đẩy, kéo hoặc nâng vật.

Trò chơi cảm giác cũng có thể giải quyết hai hệ thống cảm giác thường bị bỏ qua: hệ thống cảm thụ và tiền đình của chúng ta.

Cảm giác tiền đình của chúng ta, còn được gọi là cảm giác chuyển động hoặc cảm giác thăng bằng, cho phép chúng ta duy trì sự cân bằng trong khi tham gia vào các hoạt động.

Nhà trị liệu giải trí Leah Young, CTRSH và nhà trị liệu nghề nghiệp Suzanne Messer, Hoa Kỳ đã chia sẻ lý do tại sao trò chơi cảm giác lại quan trọng như vậy và những hoạt động cảm giác nào bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà với bé yêu của mình.

Lợi ích của trò chơi cảm giác

Các giác quan đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của con bạn từ sơ sinh đến thời thơ ấu. Nó giúp xây dựng các kết nối thần kinh trong đường dẫn não của chúng, có thể giúp con bạn hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp.

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Chuyên gia Messer nói: "Khi con bạn tham gia vào trò chơi cảm giác, chúng đang giúp não bộ của chúng phát triển và học hỏi từ những khía cạnh nhất định trong môi trường của chúng". Đây là cách mà trò chơi cảm giác có thể mang lại lợi ích và giúp ích cho con bạn.

Giúp các kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng ngôn ngữ của con bạn phát triển một cách tự nhiên thông qua trò chơi cảm giác.

Chuyên gia Messer giải thích: "Khi một đứa trẻ tham gia vào bất kỳ trò chơi nào, bao gồm cả giác quan, chúng sẽ học hỏi thông qua trải nghiệm trong môi trường của chúng và học những cách khác nhau để truyền đạt cảm xúc, mong muốn và nhu cầu".

Bằng cách thu hút các giác quan, con bạn sẽ học cách mô tả những gì chúng đang làm và cảm giác của nó, cuối cùng sử dụng nhiều từ mô tả hơn để giao tiếp.

Giúp các kỹ năng vận động tốt

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Trò chơi cảm giác có thể giúp con bạn phát triển các kỹ năng vận động tốt như buộc dây giày, viết và kéo khóa áo khoác. Thông qua trò chơi xúc giác tập trung vào xây dựng, đổ và trộn, con bạn xây dựng khả năng sử dụng các nhóm cơ nhỏ và phối hợp các chuyển động.

Nhà trị liệu Young cho biết: "Chơi bằng xúc giác là một cách tuyệt vời để giải quyết và tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng vận động tốt của trẻ một cách thú vị. Cho phép con bạn tự do khám phá các nội dung giác quan nhỏ như mì ống khô, ngũ cốc khô, gạo hoặc thậm chí chất nhờn hoặc bột chơi có thể củng cố và xây dựng các kỹ năng vận động tinh của trẻ".

Giúp các kỹ năng vận động thô

Các kỹ năng vận động tổng hợp bao gồm ngồi, bò, nhảy và chạy là những hoạt động sử dụng các cơ lớn của cơ thể ở tay, chân và lõi (vùng dạ dày) của trẻ.

Cho dù con bạn chỉ mới tập đi hay đang cố gắng ném bóng, điều cốt yếu là cho phép chúng có nhiều thời gian để thực hành những kỹ năng đó một cách tự do.

Giúp tăng trưởng nhận thức

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Đặt câu hỏi, suy nghĩ về cách mọi thứ hoạt động, thực hiện các thí nghiệm và phân tích kết quả đều là một phần của sự phát triển nhận thức lành mạnh. Đó là cách chúng ta học điều gì đó mới và tìm ra mọi thứ. Đó cũng là cách chúng ta giải quyết vấn đề nào đó.

Chuyên gia Messer nói: "Với trò chơi cảm giác, con bạn đang phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề. Nó khuyến khích con khám phá cách chơi và tham gia với những trải nghiệm khác nhau cũng như cách thực hiện những thử thách mà con gặp phải, những thứ như cách lấy gạo từ thùng này sang thùng khác hoặc cách giữ thăng bằng trên xích đu".

Có tác dụng làm dịu

Hệ thống giác quan của bạn có thể giúp bạn bình tĩnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em khi chúng phát triển.

Chuyên gia Messer nói: "Trò chơi cảm giác có thể được sử dụng để giúp điều chỉnh mức độ kích thích tổng thể của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kích thích một đứa trẻ có thể hơi chậm chạp. Mặt khác, trò chơi cảm giác có thể giúp ích cho một đứa trẻ bị tăng động hoặc khó chú ý".

Áp lực từ những cái ôm, vật có trọng lượng và ghế cảm ứng có thể giúp xoa dịu và báo hiệu rằng đã đến lúc cần giữ nguyên vị trí cho trẻ.

Thúc đẩy tương tác xã hội

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Bằng cách tham gia vào trò chơi cảm giác với anh chị em hoặc bạn bè cùng trang lứa, con bạn bắt đầu phát triển các kỹ năng xã hội. Con sẽ học cách giao tiếp, cách khắc phục sự cố và học cách thích nghi với cách người khác chơi.

Cho dù con bạn đang ở công viên với xích đu hay chơi với các khối xây dựng, trò chơi cảm giác mạnh là thứ mà mọi người đều có thể tham gia.

Chơi theo cảm giác là một cách để con bạn trở nên linh hoạt và thích nghi hơn trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Bằng cách thu hút các giác quan của con và phát triển những kỹ năng này, thế giới trở nên ít đáng sợ hơn nhiều vì con đã phát triển các công cụ phù hợp để xử lý bất cứ điều gì xảy ra theo cách của con.

Theo Cleverland Clinic