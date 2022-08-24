Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống

Nuôi dạy con 24/08/2022 12:55

Nuôi dạy trẻ thông minh đơn giản và cơ bản hơn nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ. Đó không phải là việc mua đồ chơi đắt tiền, cung cấp các hoạt động học tập bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh, hoặc gửi con bạn đến một trường học với chi phí xa xỉ. Điều đó hoàn toàn ngược lại, tất cả chỉ là chăm sóc bản thân thật tốt và sống chậm lại để bạn có thể yêu thương con nhiều hơn. Hãy làm tất cả những điều tốt đẹp này cho con bạn ngay từ khi mới sinh, hoặc bắt đầu làm chúng ngay bây giờ, dù bạn đang ở đâu trong quá trình nuôi dạy con cái.

 

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trí thông minh là một điều rất quan trọng và mọi ông bố bà mẹ đều luôn muốn con mình trở nên hoạt bát lanh lợi. Một trí óc tò mò, phát triển tốt và kỷ luật tốt là một lợi thế trong hầu hết các hoạt động của con người, từ trường học đến nơi làm việc cho đến các mối quan hệ. Dựa trên những kết quả nghiên cứu hiện tại về trí thông minh và não bộ, đây là kết luận của chuyên gia về những ý nghĩa thiết thực đối với các bậc cha mẹ muốn hỗ trợ sự phát triển trí thông minh của con mình.

1. Bắt đầu thay đổi từ phía ba mẹ 

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt để có thể chăm con thật tốt ba mẹ nhé. Khi bạn chấp nhận cho việc không hoàn hảo là điều ổn với bạn và đón nhận những sai lầm của mình như một cơ hội học hỏi, bạn đang giúp con mình phát triển về mọi mặt.  

2. Cho con bạn thấy tình yêu thương dồi dào bằng hành động

Đáng tin cậy và luôn nồng nhiệt là những điều ba mẹ hãy luôn thực hiện và trao cho trẻ. Hãy tử tế và kiên nhẫn với con, bạn sẽ thấy trẻ phát triển vượt bậc.

3. Hãy lắng nghe, thực sự lắng nghe con

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời câu hỏi của con bạn, chú ý đến sự tò mò của chúng, hiện diện lúc cần để hỗ trợ con giải quyết những lo lắng của chúng.

4. Đảm bảo có nhiều thời gian để chơi cùng con

Hãy nhớ rằng vui chơi là công việc của thời thơ ấu, cần thiết hơn cho sự phát triển trí não của trẻ nhỏ (ít nhất là bảy tuổi) hơn là thời gian dành cho những thứ giống như học tập. Thời gian chơi không bị lãng phí chính là thời gian phát triển trong quá trình thông minh của trẻ. 

5. Kích thích mọi giác quan của trẻ

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh ra trở đi, hãy cho con bạn cơ hội khám phá bằng tất cả các giác quan của chúng. Khi con có vẻ đặc biệt quan tâm đến điều gì đó, hãy giúp con tìm cách tìm hiểu thêm về điều đó.

6. Làm mẫu và dạy con cách quản lý cảm xúc

Điều chỉnh cảm xúc, kiểm soát bản thân, bền bỉ và kiên trì, tất cả đều quan trọng hơn chỉ số IQ để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dạy con bạn các kỹ thuật thư giãn như hít thở có chánh niệm và đảm bảo rằng chúng có đủ cân bằng trong cuộc sống, bao gồm cả thời gian trong tự nhiên và không làm gì quá sức, quá tuổi trong những lúc chúng có thể mơ màng và mơ mộng về những ước mơ của mình.

7. Quan tâm đến sự phát triển thể chất của trẻ

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo cho trẻ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và vận động nhiều, tốt nhất là ở ngoài trời. Tất cả những thứ này đều là những chất xây dựng não quan trọng.

8. Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ 

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sự sáng tạo không chỉ làm sống động cuộc sống và học tập mà nó còn là một phương tiện tuyệt vời để chữa lành cảm xúc và thể hiện bản thân cho con.

Làm tất cả những điều này, bắt đầu từ khi con bạn chào đời và bạn sẽ nuôi dưỡng được trí thông minh của chúng. Nhưng nếu con bạn năm hoặc mười lăm tuổi và bạn chưa làm những điều này, điều đó cũng không sao cả. Những phát hiện gần đây về não bộ cho thấy có khả năng và cơ hội đáng kể cho sự thay đổi và phát triển của não trong suốt cuộc đời, thông qua một cơ chế gọi là tính dẻo thần kinh. Từ khi sinh ra cho đến khi về già, não bộ phát triển khi chúng ta tương tác với thế giới, khi chúng ta tham gia vào các hoạt động mà chúng ta thấy có ý nghĩa và khi chúng ta thử thách bản thân để tiếp tục học hỏi.

Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bậc cha mẹ rất ngạc nhiên khi biết rằng bí quyết nuôi dạy trẻ thông minh rất "cổ hủ" - hãy yêu thương con bạn, tử tế và kiên nhẫn với chúng, đảm bảo chúng có nhiều thời gian vui chơi và ngủ đủ giấc, nhưng thực sự thì có vẻ như vậy xây dựng trí não và xây dựng con người đều giống nhau, chỉ cần những điều đơn giản nhất cũng đã có thể thúc đẩy con yêu thông minh và nhạy bén.

Theo Psychologytoday

Trẻ dưới 1 tuổi có được dùng mật ong không? 

Trẻ dưới 1 tuổi có được dùng mật ong không? 

Mật ong là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể hỗ trợ giảm ho, tiêu đờm nên cha mẹ nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt khi sử dụng cho trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng nên cho trẻ sử dụng mật ong khi trẻ trên 1 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện con thông minh bí quyết giúp con thông minh nguyên tắc dạy con

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 59 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?