Chiến thuật đơn giản giúp ba mẹ nuôi dạy con thêm thông minh, lanh lợi trong mọi tình huống

Trí thông minh là một điều rất quan trọng và mọi ông bố bà mẹ đều luôn muốn con mình trở nên hoạt bát lanh lợi. Một trí óc tò mò, phát triển tốt và kỷ luật tốt là một lợi thế trong hầu hết các hoạt động của con người, từ trường học đến nơi làm việc cho đến các mối quan hệ. Dựa trên những kết quả nghiên cứu hiện tại về trí thông minh và não bộ, đây là kết luận của chuyên gia về những ý nghĩa thiết thực đối với các bậc cha mẹ muốn hỗ trợ sự phát triển trí thông minh của con mình.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt để có thể chăm con thật tốt ba mẹ nhé. Khi bạn chấp nhận cho việc không hoàn hảo là điều ổn với bạn và đón nhận những sai lầm của mình như một cơ hội học hỏi, bạn đang giúp con mình phát triển về mọi mặt.

2. Cho con bạn thấy tình yêu thương dồi dào bằng hành động

Đáng tin cậy và luôn nồng nhiệt là những điều ba mẹ hãy luôn thực hiện và trao cho trẻ. Hãy tử tế và kiên nhẫn với con, bạn sẽ thấy trẻ phát triển vượt bậc.

3. Hãy lắng nghe, thực sự lắng nghe con

Ảnh minh họa: Internet

Trả lời câu hỏi của con bạn, chú ý đến sự tò mò của chúng, hiện diện lúc cần để hỗ trợ con giải quyết những lo lắng của chúng.

4. Đảm bảo có nhiều thời gian để chơi cùng con

Hãy nhớ rằng vui chơi là công việc của thời thơ ấu, cần thiết hơn cho sự phát triển trí não của trẻ nhỏ (ít nhất là bảy tuổi) hơn là thời gian dành cho những thứ giống như học tập. Thời gian chơi không bị lãng phí chính là thời gian phát triển trong quá trình thông minh của trẻ.

5. Kích thích mọi giác quan của trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh ra trở đi, hãy cho con bạn cơ hội khám phá bằng tất cả các giác quan của chúng. Khi con có vẻ đặc biệt quan tâm đến điều gì đó, hãy giúp con tìm cách tìm hiểu thêm về điều đó.

6. Làm mẫu và dạy con cách quản lý cảm xúc

Điều chỉnh cảm xúc, kiểm soát bản thân, bền bỉ và kiên trì, tất cả đều quan trọng hơn chỉ số IQ để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dạy con bạn các kỹ thuật thư giãn như hít thở có chánh niệm và đảm bảo rằng chúng có đủ cân bằng trong cuộc sống, bao gồm cả thời gian trong tự nhiên và không làm gì quá sức, quá tuổi trong những lúc chúng có thể mơ màng và mơ mộng về những ước mơ của mình.

7. Quan tâm đến sự phát triển thể chất của trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo cho trẻ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và vận động nhiều, tốt nhất là ở ngoài trời. Tất cả những thứ này đều là những chất xây dựng não quan trọng.

8. Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Sự sáng tạo không chỉ làm sống động cuộc sống và học tập mà nó còn là một phương tiện tuyệt vời để chữa lành cảm xúc và thể hiện bản thân cho con.

Làm tất cả những điều này, bắt đầu từ khi con bạn chào đời và bạn sẽ nuôi dưỡng được trí thông minh của chúng. Nhưng nếu con bạn năm hoặc mười lăm tuổi và bạn chưa làm những điều này, điều đó cũng không sao cả. Những phát hiện gần đây về não bộ cho thấy có khả năng và cơ hội đáng kể cho sự thay đổi và phát triển của não trong suốt cuộc đời, thông qua một cơ chế gọi là tính dẻo thần kinh. Từ khi sinh ra cho đến khi về già, não bộ phát triển khi chúng ta tương tác với thế giới, khi chúng ta tham gia vào các hoạt động mà chúng ta thấy có ý nghĩa và khi chúng ta thử thách bản thân để tiếp tục học hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bậc cha mẹ rất ngạc nhiên khi biết rằng bí quyết nuôi dạy trẻ thông minh rất "cổ hủ" - hãy yêu thương con bạn, tử tế và kiên nhẫn với chúng, đảm bảo chúng có nhiều thời gian vui chơi và ngủ đủ giấc, nhưng thực sự thì có vẻ như vậy xây dựng trí não và xây dựng con người đều giống nhau, chỉ cần những điều đơn giản nhất cũng đã có thể thúc đẩy con yêu thông minh và nhạy bén.

Theo Psychologytoday