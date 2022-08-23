Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối

Bé ăn vặt buổi chiều thường không được đa số các bậc cha mẹ đồng ý vì những lo lắng về cân nặng nhưng điều đó lại làm hỏng sự thèm ăn của con. Chuyên gia đã liệt kê một số lựa chọn ăn vặt lành mạnh và đơn giản mà bạn có thể thử để không làm hỏng sự thèm ăn của con bạn trong giờ ăn tối.

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Cà rốt và dưa chuột với sốt hummus

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Nhúng que cà rốt vào nước sốt hummus để có một lượng protein và chất xơ lành mạnh là một bữa ăn vặt lý tưởng cho bé yêu. Chúng có hàm lượng calo thấp và đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì chúng có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, nên nó có thể hấp dẫn trẻ em khi được nhúng bằng hummus. Hummus truyền thống được làm từ đậu gà và dầu mè, vì vậy nó chứa protein thực vật cũng như chất béo lành mạnh và chất xơ. Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A và kali dồi dào.

Nước trái cây tươi

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Nước ép trái cây tươi là nguồn cung cấp chất xơ tươi đáng tin cậy. Mặt khác, nước trái cây mua ở cửa hàng có nhiều đường bổ sung nên không phải là lựa chọn tốt nhất cho răng và sức khỏe tổng thể của trẻ. Nước ép trái cây tươi có thể là sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại trái cây sẽ tạo thêm hương vị và vị ngọt thu hút bé.

Sữa bơ

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Buttermilk hay còn gọi là sữa bơ thích hợp cho các bé có thể nhâm nhi cả ngày. Đồ uống bổ dưỡng và ngon này có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể dễ dàng chuẩn bị tại nhà. Sữa bơ có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa. Nó giúp bổ sung các chất dinh dưỡng và nước bị mất trong cơ thể cho bé. Tốt nhất là uống nó giữa các bữa ăn để làm dịu dạ dày. Nó cũng giúp giảm đau dạ dày do axit gây ra.

Theo India Express

Ngăn ngừa và điều trị táo bón ở trẻ em dễ dàng hơn khi ba mẹ chú ý những điều này Táo bón là một trong những phàn nàn về sức khỏe được báo cáo phổ biến nhất ở trẻ em và có đặc điểm là khiến trẻ đi tiêu khó khăn, đau đớn, không thường xuyên hoặc không đầy đủ. Nó thường xảy ra do khuynh hướng hành vi, chẳng hạn như cố tình nhịn đi tiêu vì quá mải chơi hoặc do ác cảm với phòng vệ sinh mới.

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