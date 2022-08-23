Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối

Nuôi dạy con 23/08/2022 12:45

Bé ăn vặt buổi chiều thường không được đa số các bậc cha mẹ đồng ý vì những lo lắng về cân nặng nhưng điều đó lại làm hỏng sự thèm ăn của con. Chuyên gia đã liệt kê một số lựa chọn ăn vặt lành mạnh và đơn giản mà bạn có thể thử để không làm hỏng sự thèm ăn của con bạn trong giờ ăn tối.

Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và dưa chuột với sốt hummus

Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhúng que cà rốt vào nước sốt hummus để có một lượng protein và chất xơ lành mạnh là một bữa ăn vặt lý tưởng cho bé yêu. Chúng có hàm lượng calo thấp và đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì chúng có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, nên nó có thể hấp dẫn trẻ em khi được nhúng bằng hummus. Hummus truyền thống được làm từ đậu gà và dầu mè, vì vậy nó chứa protein thực vật cũng như chất béo lành mạnh và chất xơ. Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A và kali dồi dào.

Nước trái cây tươi

Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép trái cây tươi là nguồn cung cấp chất xơ tươi đáng tin cậy. Mặt khác, nước trái cây mua ở cửa hàng có nhiều đường bổ sung nên không phải là lựa chọn tốt nhất cho răng và sức khỏe tổng thể của trẻ. Nước ép trái cây tươi có thể là sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại trái cây sẽ tạo thêm hương vị và vị ngọt thu hút bé.

Sữa bơ 

Các lựa chọn ăn vặt lành mạnh sẽ không làm gián đoạn sự thèm ăn của con bạn trước bữa tối - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Buttermilk hay còn gọi là sữa bơ thích hợp cho các bé có thể nhâm nhi cả ngày. Đồ uống bổ dưỡng và ngon này có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể dễ dàng chuẩn bị tại nhà. Sữa bơ có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa. Nó giúp bổ sung các chất dinh dưỡng và nước bị mất trong cơ thể cho bé. Tốt nhất là uống nó giữa các bữa ăn để làm dịu dạ dày. Nó cũng giúp giảm đau dạ dày do axit gây ra.

Theo India Express

Ngăn ngừa và điều trị táo bón ở trẻ em dễ dàng hơn khi ba mẹ chú ý những điều này

Ngăn ngừa và điều trị táo bón ở trẻ em dễ dàng hơn khi ba mẹ chú ý những điều này

Táo bón là một trong những phàn nàn về sức khỏe được báo cáo phổ biến nhất ở trẻ em và có đặc điểm là khiến trẻ đi tiêu khó khăn, đau đớn, không thường xuyên hoặc không đầy đủ. Nó thường xảy ra do khuynh hướng hành vi, chẳng hạn như cố tình nhịn đi tiêu vì quá mải chơi hoặc do ác cảm với phòng vệ sinh mới.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ ăn vặt món ăn vặt cho trẻ thực đơn món ngon cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 59 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?