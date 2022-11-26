Chiến lược 6 bước dễ dàng giúp con học tập nhạy bén hơn mà ba mẹ nào cũng nên áp dụng

Tại sao phải làm việc dựa trên các kỹ năng học tập của bạn? Nó sẽ giúp bạn học và làm bài tốt hơn ở lớp, đặc biệt là khi bạn lên cấp 2 và cấp 3. Từ đó cho thấy ba mẹ hãy lưu ý đến việc hướng dẫn con học tập để bé có thể có định hướng tốt nhất có thể.

Bạn đã học cách đạp xe như thế nào? Ai đó có thể đã hướng dẫn cho bạn và sau đó bạn đã thực hành rất nhiều. Bạn có thể học cách học theo việc hướng dẫn. Không ai sinh ra đã biết cách học. Bạn cần học một vài kỹ năng nghiên cứu và sau đó thực hành chúng.

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Khi con bạn chú ý trong lớp và ghi chép tốt, bé đang bắt đầu quá trình học tập và nghiên cứu.

Bạn nên để ý xem con có gặp khó khăn khi chú ý trong lớp không? con đang ngồi cạnh một người bạn ồn ào? Nhìn bảng có khó không? Đảm bảo rằng con bạn đang ngồi ở một chỗ ngồi tốt để bé chú ý. Nói với giáo viên hoặc cha mẹ của bạn các bé khác về bất kỳ vấn đề nào đang ngăn cản con bạn chú ý và ghi chép tốt.

2. Ghi chú tốt = Học dễ dàng hơn

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Hãy hướng dẫn bé bắt đầu bằng cách viết ra các dữ kiện mà giáo viên đề cập hoặc viết lên bảng trong giờ học. Cố gắng hết sức để sử dụng chữ viết tay đẹp để chính bản thân bé cũng có thể đọc ghi chú của mình sau này. Bạn cũng nên hướng dẫn con sắp xếp các ghi chú, câu đố và giấy tờ theo chủ đề.

3. Lên kế hoạch trước và bé nhà bạn sẽ rất vui vì đã làm được theo kế hoạch đề ra

Chờ đến tối thứ năm để học bài kiểm tra cho ngày thứ Sáu thì sẽ có một đêm làm bài tập về nhà thật nhiều áp lực! Nó cũng khiến bạn khó có thể cố gắng hết sức. Tất cả chúng ta đều có lỗi khi đôi khi khiến mọi thứ không được như ý muốn. Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo điều đó không xảy ra là lập kế hoạch trước.

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Hãy cho bé một cuốn lịch thú vị, thứ mà con bạn thích và có thể để ở bàn làm việc hoặc khu vực học tập và chỉ bé cách ghi ngày đến hạn kiểm tra và bài tập của mình. Sau đó, con có thể lập kế hoạch sẽ làm bao nhiêu việc sau giờ học mỗi ngày và dành bao nhiêu thời gian cho mỗi chủ đề.

4. Chia nhỏ kế hoạch

Khi có nhiều thứ để nghiên cứu, con bạn có thể chia nhỏ mọi thứ thành nhiều phần. Giả sử con bạn có một bài kiểm tra 20 từ chính tả. Thay vì nghĩ về tất cả các từ cùng một lúc, hãy thử chia nhỏ chúng thành các phần năm từ và làm một hoặc hai phần khác nhau mỗi đêm.

Đừng lo lắng nếu con bạn không thể nhớ điều gì đó trong lần thử đầu tiên. Đó là nơi thực hành bắt đầu. Bé càng dành nhiều ngày để xem lại điều gì đó, thì khả năng nó sẽ lưu lại trong não bé càng nhiều. Khi bé đang cố gắng ghi nhớ một danh sách mọi thứ, hãy tạo một cụm từ sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách khác để chia nhỏ nó là học thường xuyên thay vì chỉ học vào buổi tối hôm trước. Bé luôn có thể xem lại ghi chú của mình và đọc qua các chương đang làm. Hoặc, nếu con bạn đang học toán hoặc khoa học, hãy nói con làm một số bài toán thực hành.

Con bạn nên học bao nhiêu mỗi đêm? Hầu hết các bộ não chỉ có thể chú ý trong khoảng 45 phút. Vì vậy, nếu con đã học một thời gian và cảm thấy khó chú ý, hãy thử cho bé nghỉ ngơi uống nước hoặc đi dạo quanh nhà. Chỉ cần chống lại sự cám dỗ để bật TV hoặc ngừng hoạt động hẳn!

5. Đánh bại sự bối rối - Yêu cầu trợ giúp

Con bạn không thể học hiệu quả nếu không hiểu tài liệu. Hãy chắc chắn yêu cầu giáo viên của bé giúp đỡ nếu bé bối rối về điều gì đó. Con có thể tự kiểm tra bằng cách đọc qua ghi chú của mình. Tất cả đều có ý nghĩa? Nếu không, hãy nhờ giáo viên xem qua cùng bé.

6. Ngủ ngon!

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là ngày mai sẽ có bài kiểm tra và con đã làm theo kế hoạch học tập của mình - nhưng đột nhiên bé lại bảo không thể nhớ được gì, thậm chí cả 2 + 2! Không hoảng loạn. Bộ não của bé cần thời gian để "tiêu hóa" tất cả thông tin đã cung cấp cho nó. Hãy cố gắng nhắc bé ngủ một giấc thật ngon và chắc hẳn bé sẽ ngạc nhiên vì những gì trở lại với bé vào buổi sáng.

Theo Kidhealth