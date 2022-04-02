Cha mẹ nào chẳng muốn đặt lên vai con những hoài bão, ước mơ, nhưng hãy gửi gắm thay vì ép buộc vì đây sẽ là những gì xảy ra khi con trẻ bị ÁP LỰC

Tuy nhiên, một số trẻ có thể phải chịu quá nhiều áp lực. Người lớn cũng bày tỏ lo ngại rằng trẻ em ngày nay "không thể là trẻ con nữa" vì chúng bị áp lực và kỳ vọng phải liên tục đạt thành tích tốt, chẳng hạn như vào được các trường danh giá nhất hoặc giành được học bổng tốt nhất.

Một cuộc khảo sát năm 2013 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 64% người Mỹ nói rằng cha mẹ không tạo đủ áp lực để trẻ phải học tốt ở trường. Trẻ em có thể khó đạt được thành tích tốt nhất nếu chúng không chịu đủ áp lực từ cha mẹ.

Các bậc cha mẹ tạo áp lực cao cho con có thể nhấn mạnh rằng con họ phải luyện tập liên tục và thể hiện tốt trong các cuộc thi.

Trường học không phải là nơi duy nhất mà cha mẹ tạo áp lực cho con cái. Cha mẹ cũng có thể đặt kỳ vọng cao cả vào con cái của họ để thể hiện tốt trong các môn thể thao, âm nhạc , sân khấu hoặc các hoạt động khác.

Cha mẹ có những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau để khuyến khích con cái của họ. Mặc dù kỳ vọng cao có thể tốt cho sức khỏe, nhưng việc đặt áp lực liên tục lên trẻ có thể có hại. Khi bọn trẻ cảm thấy rằng mỗi bài tập về nhà sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng hoặc mỗi trận bóng có thể quyết định xem chúng có nhận được học bổng đại học hay không, áp lực đó có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

Những tai hại khi con bạn bị áp lực quá lớn

Những đứa trẻ cảm thấy mình phải chịu áp lực rất lớn về việc phải làm tốt theo ý cha mẹ và người lớn có thể gặp phải những hậu quả trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ sức khỏe tinh thần đến giấc ngủ của chúng. Dưới đây chỉ là một số hậu quả của việc đặt trẻ em dưới quá nhiều áp lực để thực hiện.

Tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao hơn

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Những đứa trẻ cảm thấy như bị áp lực thường xuyên có thể bị lo lắng liên tục. Mức độ căng thẳng cao cũng có thể khiến trẻ có nguy cơ cao bị trầm cảm hoặc các tình trạng sức khỏe tâm thần khác.

Nguy cơ chấn thương cao hơn

Ảnh minh họa: Internet

Những vận động viên cảm thấy nhiều áp lực có thể tiếp tục tham gia các môn thể thao bất chấp chấn thương. Bỏ qua cơn đau hoặc trở lại một môn thể thao trước khi chấn thương lành có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn.

Tăng khả năng gian lận

Ảnh minh họa: Internet

Khi tập trung vào thành tích hơn là học tập, trẻ em có nhiều khả năng gian lận hơn. Cho dù đó là một đứa trẻ nhỏ nhìn thoáng qua câu trả lời của bạn cùng lớp trong bài kiểm tra, hay một sinh viên đại học trả tiền cho ai đó để viết bài kiểm tra học kỳ, gian lận là điều phổ biến ở những đứa trẻ cảm thấy áp lực phải thực hiện tốt.

Từ chối tham gia

Ảnh minh họa: Internet

Khi những đứa trẻ cảm thấy mục tiêu luôn là "trở thành người giỏi nhất", chúng sẽ không tham gia khi chúng không có khả năng tỏa sáng. Một đứa trẻ không phải là người chạy nhanh nhất có thể bỏ chơi bóng đá và một đứa trẻ không phải là người hát hay nhất trong nhóm có thể ngừng biểu diễn cùng dàn hợp xướng. Thật không may, điều đó có thể là dấu chấm hết và trẻ em sẽ không có cơ hội để rèn giũa các kỹ năng của mình .

Các vấn đề về lòng tự trọng

Việc thúc đẩy trẻ vượt trội có thể làm tổn hại đến lòng tự trọng của chúng. Sự căng thẳng thường xuyên phải thực hiện cản trở sự hình thành bản sắc của trẻ em và khiến chúng cảm thấy mình không đủ tốt hoặc thậm chí rằng chúng sẽ không bao giờ đủ tốt.

Mất ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ luôn cảm thấy áp lực phải học tốt ở trường có thể thức khuya học bài và khó ngủ đủ giấc.

Bạn có thể làm gì để giúp con?

Với tư cách là cha mẹ, bạn có thể làm một số việc để giúp con mình mà không tạo áp lực quá lớn cho con.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích con bạn cố gắng hết sức. Tập trung vào quá trình hơn là kết quả cuối cùng.

Nếu bạn thấy mình đang đặt quá nhiều áp lực lên con mình, hãy tự hỏi bản thân tại sao thành tích, điểm kiểm tra hoặc thành công của chúng lại quan trọng đối với bạn.

Nói chuyện với con bạn về môn thể thao / bài tập / hiệu suất mà chúng đang làm. Hãy gạt những cảm xúc của bạn sang một bên để dành chỗ cho con bạn thể hiện chúng. Cho con bạn không gian để được nhìn và nghe sẽ khuyến khích chúng hơn là khiến chúng cảm thấy rằng chúng đã làm bạn thất vọng.

Theo Verywell family