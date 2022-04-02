7 mẹo nuôi dạy con cái từ nữ người mẫu quốc tế Kylie Jenner mà bất kỳ bà mẹ nào cũng có thể học hỏi

Làm mẹ là một khoảng thời gian đầy thử thách và may mắn thay, luôn có những bà mẹ sẵn sàng chia sẻ bí mật của họ và những người nổi tiếng sẽ chỉ cho chúng ta cách làm mọi việc hoàn chỉnh hơn.

Các mối quan hệ có phần không thể đoán trước, một mối quan hệ tuyệt vời có thể chuyển sang giai đoạn chia rời, khiến cặp đôi gọi nó là "đoạn tuyệt". Kylie Jenner và Travis Scott đã hẹn hò trong nhiều năm trước khi sinh Stormi, nhưng cặp đôi đã chia tay sau đó mà không gây ồn ào về quyền nuôi con.



Cô ấy chọn làm cách đồng cha mẹ với Travis bất chấp những hiểu lầm mà họ đang gặp phải. Cô biết rằng con gái cô cần cả bố và mẹ, và cô đặt ưu tiên cho hạnh phúc của con gái mình. Kylie giải thích : "Chúng tôi giống như những người bạn thân nhất, chúng tôi đều yêu Stormi và muốn những gì tốt nhất cho con bé. Chúng tôi luôn kết nối và phối hợp để chăm sóc con".

2. Kylie đặt con gái lên trên mọi thứ

Khi nhắc đến Stormi, Kylie không khỏi đắn đo. Cô được biết đến là người luôn đặt con gái lên trên mọi thứ khác, ngay cả khi điều hành công ty hàng tỷ đô la của mình. Cô ấy không ngại chạy về bên con gái giữa buổi họp quan trọng.



Kylie gắn bó với Stormi đến mức cô đã bỏ một bữa tiệc đêm Giáng sinh chỉ để đưa con gái đi ngủ sớm và tắm cho con gái thật đẹp. Rõ ràng, không có công việc, gia đình hay bữa tiệc nào có thể cạnh tranh được với bé Stormi.

3. Kylie chia sẻ các hoạt động khác nhau với con gái

Kylie xây dựng một mối quan hệ bền chặt với con gái vì cô ấy chia sẻ mọi thứ với con. Họ trông như thể họ làm mọi thứ cùng nhau, như khi cô ấy làm bánh và nấu ăn với con gái của mình.

Bên cạnh đó, Kylie còn dành thời gian, sức lực và tiền bạc để mặc cho Stormi những trang phục giống cô ấy. Cô ấy chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất cho ngoại hình của Stormi để luôn trông hoàn mỹ.

4. Cô ấy thể hiện sự kiên nhẫn với con gái của mình

Bọn trẻ có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi chúng bắt đầu làm mọi thứ lộn xộn trong nhà hoặc trong bếp. Kylie dường như không mấy bận tâm khi con gái mình đang làm bừa bộn trong bếp,thay vào đó, cả hai đều vừa dọn dẹp vừa tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.



Trong video Kylie và Stormi đang làm bánh nướng nhỏ, người mẹ tận tụy dường như rất kiên nhẫn, giải thích mọi thứ cho con gái và rất nhẹ nhàng với cô bé. Với video đó, cô ấy đã cho cả thế giới thấy rằng cô ấy đã nuôi dạy một đứa trẻ tốt bụng, luôn ủng hộ và lễ phép như thế nào.

5. Kylie đã tạo ra một phòng chơi tại văn phòng Kylie Cosmetics của cô cho con gái

Kylie quyết định tạo một phòng vui chơi cho con gái tại văn phòng để cô có thể làm việc trong khi con gái chơi trong cùng tòa nhà. Cô ấy đảm bảo rằng Stormi có trò chơi, búp bê, câu đố và mọi thứ khác mà con có thể muốn cho riêng mình.



Cô ấy đưa con gái đi khắp nơi, và nếu cô ấy có một cuộc họp quan trọng cần tham dự, cô ấy có thể dễ dàng đi làm trong khi Stormi đang tận hưởng thời gian của mình trong căn phòng bên cạnh.

6. Stormi là nữ hoàng trên các nền tảng mạng xã hội của Kylie

Là một tỷ phú kiêm doanh nhân, Kylie chia sẻ cuộc sống sang chảnh và những thành tựu nghề nghiệp của mình qua mạng xã hội. Nhưng người mẹ kiêu hãnh đã chọn cho con gái mình trở thành nữ hoàng trên mạng xã hội của mình.



Kylie thích Stormi rất nhiều và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đăng ảnh, trích dẫn hay thậm chí là khoảnh khắc thân mật với Stormi. Cô ấy rất tự hào về con và bày tỏ tình yêu của mình dành cho con mọi lúc, như khi cô ấy đăng một bức ảnh vào ngày sinh nhật của Stormi với chú thích: "Cảm ơn Chúa đã gửi linh hồn bé nhỏ này cho tôi. Hôm nay mẹ đã khóc vì không ngăn được thời gian mà bé con của mẹ lớn lên".

7. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy vẫn đang học hỏi và tận hưởng quá trình làm mẹ

Làm mẹ đi kèm với rất nhiều áp lực, họ tin rằng mình phải làm mọi thứ đúng cách, là tấm gương tốt nhất cho con cái và tạo môi trường tốt nhất cho chúng. Nhưng những người mẹ cũng là con người, và họ đã chứng tỏ sức mạnh của mình từ rất lâu trước đó khi mang những đứa trẻ hàng tháng trời trong bụng và đưa chúng đến với thế giới.



Kylie nhận thức được điều này, và đó là lý do tại sao cô ấy khuyên những người làm mẹ bằng câu nói: "Hãy nhẹ nhàng với bản thân. Làm mẹ là một công việc cân bằng, và tôi chỉ cố gắng thực hiện từng ngày một!". Sai lầm thì không sao, bạn không thể tìm ra mọi thứ, bạn chắc chắn không hoàn hảo giống như tất cả mọi người. Vì vậy, đừng quên từ tốn và tận hưởng quá trình này.

Kylie đã chứng minh rất nhiều lần rằng cô ấy là một người mẹ tuyệt vời và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người khác.

Theo Brightside