Vợ chồng chị Liu đã sinh đứa con đầu lòng là kết tinh cho tình yêu của họ. Cả nhà đều rất hạnh phúc, bé con trông bụ bẫm đáng yêu, người trong nhà đều vô cùng yêu thương bé.

Làm bố mẹ không được bất cẩn, đến lúc con cái gặp vấn đề gì thì lại hối hận không kịp, vì vậy những bậc làm bố mẹ phải có trách nhiệm với con cái hơn.

Vì vậy, chị đã mua một chiếc núm vú giả trên mạng theo lời khuyên rồi mang cho bé bú thử. Thật sự chiếc núm vú giả này rất thần kỳ, lúc chị Liu đi làm khi rảnh rỗi là gọi về cho bảo mẫu hỏi thăm tình hình, thì bảo mẫu vui mừng nói: "Thắng bé ở nhà ngậm núm vú giả ấy rất ngoan ngoãn, không nghĩ rằng món đồ be bé đó lại khá hữu ích."

Nhìn con cứ thế lớn lên đến lúc bé được 2 tuổi, chị Liu cũng đến lúc phải quay trở lại cộng việc đi làm. Nhưng mỗi lần chị rời đi thì bé liên tục khóc mãi không ngừng, không nghe lời mẹ. Điều này làm chị không biết phải làm sao, sau đó chị nghe lời bạn bè dùng núm vú giả có thể dỗ dành đứa bé.

Chị Liu ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và khi đi làm về, chị sẽ đưa ảnh của con trai mình cho bạn thân của chị xem. Lúc lấy điện thoại chụp hình bé, kết quả miệng thằng bé cứ chu ra. Chị Liu nhìn cảm thấy khá đáng yêu, cũng không để tâm quan sát kỹ.

Qua vài ngày, mẹ chồng đến nhà thăm cháu. Lúc mẹ chồng nhìn thấy miệng cháu mình có hơi kỳ lạ, liền dùng tay mở miệng bé ra, kết quả phát hiện được răng của thằng bé đã bị biến dạng cả rồi. Cả nhà vô cùng hốt hoảng, vội mang bé đến bệnh viện khám.

Bác sĩ tức giận nói: "Làm bố mẹ sao có thể thiếu trách nhiệm như vậy? Núm vú giả quả thực có thể có tác dụng xoa dịu cảm xúc của bé, nhưng dùng lâu dài sẽ khiến nướu của trẻ bị biến dạng. Cũng may là phát hiện kịp thời còn có thể chỉnh sửa lại."

Người mẹ sau khi nghe xong cũng hối hận rất nhiều, đáng lẽ lúc đó không nên vì muốn con ngoan ngoãn nên thường xuyên để ngậm núm vú giả không quan sát kỹ bé. Cả nhà đều an ủi chị, đứa bé vẫn kịp thời chữa trị, không cần phải đau buồn nữa.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, núm vú giả khá phổ biến trong những nhà có trẻ con. Nhưng là bố mẹ, chúng ta phải chú ý không nên vì muốn trẻ được yên tĩnh một lúc mà để trẻ phụ thuộc nhiều vào núm vú giả, và mọi thứ đều nên có chừng mực.

Núm vú giả dùng để làm gì?

Rèn luyện khả năng bú mút của trẻ.

Núm vú giả có thể rèn luyện khả năng bú của trẻ một cách hiệu quả, ví dụ như khi trẻ được tiêm phòng, trẻ sẽ cảm thấy đau. Lúc này chúng ta có thể dùng núm vú giả cho bé để đánh lạc hướng bé và tạo cho bé cảm giác an toàn nhất định.

Nhưng đừng cho bé ngậm núm vú giả quá sớm, vì điều này sẽ làm bé nhầm lẫn giữa việc sử dụng núm vú giả với núm vú của mẹ.

Học cách thở bằng mũi.

Khi bé ngậm núm vú giả, miệng bé ngậm chặt. Điều này có thể giúp thở bằng mũi và ngăn ngừa ngủ ngáy một cách hiệu quả.

Ngủ ngáy rất có hại cho cổ họng của trẻ, và hình thành thói quen thở bằng mũi rất hữu ích cho việc ngủ của trẻ.

Làm dịu cảm xúc của em bé.

Ưu điểm lớn nhất của núm vú giả là có thể xoa dịu cảm xúc của bé, nếu bé quấy khóc hoặc cảm xúc dao động, bạn có thể sử dụng núm vú giả cho bé, vì bé có thể giảm cảm xúc tiêu cực bằng cách ngậm núm vú giả.

Do đó, nó cải thiện cảm giác thiếu an toàn của bé, đồng thời mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Kết luận:

Mặc dù núm vú giả có tác dụng giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xoa dịu cảm xúc hàng ngày, nhưng mẹ không nên cho bé sử dụng trong thời gian quá dài.

Thông thường nó được dùng khi trẻ quấy khóc và giữa các bữa ăn, thời gian sử dụng không nên quá lâu, vì dùng quá lâu sẽ dễ khiến trẻ quá lệ thuộc vào núm vú giả mà gây phản tác dụng.