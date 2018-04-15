Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh vào ngày nào mẹ đã biết chưa?

Nuôi dạy con 15/04/2018 15:03

Tóc máu là lớp tóc đầu tiên trên đầu khi trẻ vừa sinh ra. Nhiều bà mẹ hiện nay vẫn quan niệm nên tìm hiểu ngày phù hợp cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh để trẻ có mái tóc khỏe đẹp, mau ăn chóng lớn.

Vai trò tóc máu ở trẻ sơ sinh

Tóc máu là lớp tóc xuất hiện trên đầu khi trẻ vừa chào đời. Lớp tóc này có chức năng bảo vệ vùng thóp còn non nớt và giữ ấm phần đầu cho trẻ. Tóc máu hình thành trong giai đoạn trẻ còn nằm trong bụng mẹ.

Cấu trúc tóc máu tương tự như tóc thường và sẽ rụng một cách tự nhiên. Trong khoảng 1 năm đầu đời, tóc máu ở trẻ sơ sinh sẽ rụng từ từ, không đồng đều và được thay thế dần bằng lớp tóc mới khỏe khoắn hơn.

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Trẻ sơ sinh mọc tóc máu khi còn nằm trong bụng mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cùng với sự phát triển của trẻ, tóc máu mọc dài ra cũng là lúc nhiều cha mẹ chọn ngày phù hợp để cắt tóc cho con. Ở nhiều vùng miền, cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh luôn được chú trọng và phải chọn ngày phù hợp để tiến hành nghi thức nhằm cầu bình an, khỏe mạnh cho bé.

Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh vào ngày nào

Theo quan niệm nhiều nơi, nghi thức cắt tóc máu ở trẻ sơ sinh là bước đánh dấu đứa trẻ chính thức là một thành viên của gia đình, bắt đầu cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Vậy khi nào thì cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh? Câu hỏi này luôn là thắc mắc chung của nhiều chị em lần đầu làm mẹ.

Thực tế, tục cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh để con có mái tóc suôn mềm và hay ăn chóng lớn là quan niệm dân gian được truyền từ lâu đời. Nghi thức này không được ấn định một ngày cụ thể. Thông thường, nhiều gia đình sẽ lựa chọn thời điểm khi trẻ tròn 6 tháng hoặc đợi đến khi trẻ thôi nôi xong sẽ tiến hành cắt tóc máu.

Bên cạnh đó, quan niệm cắt tóc máu sớm để con có mái tóc đẹp cũng không còn phù hợp. Con có mái tóc mượt mà hay khô xơ hoàn toàn phụ thuộc vào sự quy định của gen.

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Nhiều gia đình có phong tục chọn ngày đẹp để thực hiện việc cắt tóc máu cho con - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, các bậc cha mẹ hiện đại đều hướng đến tiêu chí nuôi con khỏe mạnh. Do đó, cha mẹ sẽ dựa vào tình trạng sức khỏe của con để quyết định thời điểm phù hợp cắt tóc máu cho con. Nếu da đầu trẻ đã cứng cáp, lớp thóp bảo vệ không còn mềm nữa thì sẽ cắt tóc máu cho trẻ.

Việc cắt tóc máu khi quá sớm có thể làm mỏng lớp bảo vệ, ảnh hưởng đến da đầu và vùng thóp non nớt của con. Ngoài ra, các động tác cắt tóc nếu không chú ý có thể gây ảnh hưởng đến da đầu trẻ sơ sinh.

Vì vậy, nhiều cha mẹ mẹ sẽ chọn thời điểm trẻ sơ sinh khỏe mạnh, cứng cáp để cắt tóc máu.

Lưu ý khi cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh

Việc cắt tóc máu cũng cần lưu ý một số điều để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần trẻ sơ sinh. Cụ thể:

Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh vào ngày nào mẹ đã biết chưa? - Ảnh 3
Trẻ sơ sinh lần đầu cắt đi lớp tóc máu cũng cần lưu ý đến tình trạng tinh thần và thể chất - Ảnh minh họa: Internet

- Nên cắt tóc khi trẻ khỏe mạnh, không ốm đau, không khó chịu trong người.

- Thời gian cắt tóc nên tiến hành nhanh chóng, nên nhờ thợ cắt tóc lành nghề tiến hành để không xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.

- Không nên cắt tóc máu cho trẻ khi đang ngủ. Trẻ bất chợt tỉnh giấc sẽ cảm thấy khó chịu và không hợp tác cùng cha mẹ.

- Sau khi cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh nên tiến hành tắm rửa sạch sẽ để vụn tóc không đâm vào làn da nhạy cảm.

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