Cao huyết áp khi mang thai: Những điều mẹ bầu cần lưu ý

Tăng huyết áp khi mang thai có thể khiến lượng máu đến nhau thai ít hơn dẫn đến thai nhi chậm phát triển, sinh non và sinh con nhẹ cân. Do đó, tuân theo một lối sống lành mạnh, một chế độ ăn uống tốt và đi khám sức khỏe định kỳ là rất quan trọng trong thai kỳ.

Theo dõi lượng đường trong máu và huyết áp là rất quan trọng để có một cuộc sinh nở khỏe mạnh và một em bé khỏe mạnh. Tăng huyết áp khi mang thai không phổ biến nhưng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, nếu không được chăm sóc cẩn thận.

Có nhiều loại cao huyết áp khác nhau ảnh hưởng đến phụ nữ khi mang thai. Nhận biết các triệu chứng và xử trí chúng trong giai đoạn đầu là điều quan trọng đối với cả mẹ và bé. Dưới đây là bốn loại tăng huyết áp liên quan đến thai kỳ.

Huyết áp cao có thể xuất hiện trước khi bắt đầu mang thai hoặc có thể bị trong thời kỳ mang thai. Các nguyên nhân khác nhau gây tăng huyết áp khi mang thai bao gồm những nguyên nhân sau.

Tăng huyết áp mãn tính

Cao huyết áp trước khi bắt đầu có thai xảy ra trước khi mang thai 20 tuần là cao huyết áp mãn tính. Loại này khó phát hiện vì không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Tăng huyết áp thai kỳ

Một số phụ nữ có thể bị tăng huyết áp sau 20 tuần của thai kỳ. Phụ nữ bị tăng huyết áp thai kỳ cuối cùng sẽ phát triển chứng tiền sản giật (huyết áp cao). Không có protein dư thừa trong nước tiểu hoặc các dấu hiệu tổn thương cơ quan khác trong loại tăng huyết áp này.

Tiền sản giật

Huyết áp cao phát triển sau 20 tuần của thai kỳ được gọi là chứng tiền sản giật. Nó có thể làm hỏng các cơ quan quan trọng như thận, gan và não. Nếu không được chăm sóc, nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng khác cho sức khỏe. Trong những trường hợp như vậy, cả mẹ và thai nhi có thể cần một đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Tăng huyết áp mãn tính với tiền sản giật chồng chéo

Những phụ nữ được chẩn đoán bị tăng huyết áp mãn tính trước khi mang thai được cho là bị tiền sản giật chồng chất. Những phụ nữ này bị cao huyết áp ngày càng trầm trọng hơn, xuất hiện dư thừa protein trong nước tiểu và các biến chứng khác khi mang thai.

Tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến thai kỳ như thế nào?

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Giảm lưu lượng máu đến nhau thai

Khi nhau thai không nhận đủ máu, oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho em bé bị giảm. Nó có thể dẫn đến sinh non, sinh con nhẹ cân và các biến chứng khác.

Nhau bong non

Nhau bong non là một trường hợp cấp cứu y tế khi nhau thai bong ra khỏi tử cung sớm. Do đó, trong một số trường hợp, có thể cần sinh sớm để vượt qua các tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Nó cũng có thể dẫn đến sự chậm phát triển của em bé.

Bệnh tim mạch và tổn thương các cơ quan khác

Tiền sản giật làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch trong tương lai. Huyết áp cao cũng có thể làm tổn thương các cơ quan khác, có thể đe dọa tính mạng trong một số trường hợp.

Bạn có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro của mình?

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Duy trì hoạt động: Tuân theo một thói quen thể dục có thể giúp bạn duy trì cân nặng và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh : Có một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp bà mẹ và em bé đang phát triển khỏe mạnh.

Nói không với hút thuốc và rượu bia: Cả hút thuốc và rượu đều có thể ảnh hưởng xấu đến thai kỳ của bạn. Vì vậy, hãy nói không với hút thuốc và uống rượu khi mang thai.

Quản lý căng thẳng: Mang thai dẫn đến những thay đổi về thể chất và tâm lý, có thể khiến nhiều mẹ bị stress. Ngồi thiền và thử các kỹ thuật thư giãn khác có thể giúp giảm căng thẳng và giảm nguy cơ huyết áp cao khi mang thai.

Thăm khám bác sĩ thường xuyên: Nhiều khi bạn cảm thấy hoàn toàn phù hợp và có thể muốn bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình, điều này là không đúng. Thường xuyên đến gặp bác sĩ có thể giúp xác định bất kỳ thay đổi bất ngờ nào trong cơ thể. Huyết áp, đường huyết và cân nặng cần được theo dõi thường xuyên.

Theo Times of Inida