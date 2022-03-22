Cách giúp ba mẹ trở thành 'người biện hộ uy tín' cho con và mẹo nhỏ để con bạn tự tin nói lên nguyện vọng của chính mình

Trẻ em thường khó lên tiếng bảo vệ quyền, nhu cầu và lợi ích của bản thân. Con có thể cần ai đó nói hộ mình.

Nếu bạn cho rằng con mình có nguy cơ bị tổn hại, không được đáp ứng nhu cầu của chúng hoặc bị từ chối các quyền của chúng, bạn có thể cần phải vận động cho chúng.

Người bênh vực là người lên tiếng bênh vực người khác. Một người ủng hộ có thể tìm kiếm thông tin, đi họp với tư cách là người hỗ trợ, hoặc viết thư cho một người khác. Bạn có thể là người bênh vực cho con mình.

Ảnh minh họa

Bạn biết và hiểu con mình hơn ai hết. Nếu mọi người đang đưa ra quyết định cho con bạn, bạn có thể giúp đảm bảo rằng những quyết định này là vì lợi ích tốt nhất của con bạn.

Nếu cần, bạn có thể nhờ người khác hỗ trợ để vận động cho con mình. Bạn có thể nhờ một thành viên trong gia đình, bạn bè, tình nguyện viên hoặc người ủng hộ chuyên nghiệp giúp bạn.

Cách đưa ra đề xuất cho con bạn: các bước nên làm

Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

Ảnh minh họa

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về vấn đề mà con bạn đang gặp phải. Ví dụ, trường học của con bạn có thể gặp khó khăn trong việc quản lý hành vi của con bạn. Vì vậy, nhà trường đã quyết định rằng con bạn không được tham gia chương trình học bơi.

Bước 2: Suy nghĩ về những gì bạn muốn cho con của bạn

Suy nghĩ về những nhu cầu của con bạn sẽ giúp bạn quyết định những gì bạn muốn cho con mình. Điều quan trọng là phải giữ một tâm trí cởi mở vì có thể có những giải pháp mà bạn chưa nghĩ đến. Cố gắng thu thập nhiều thông tin để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về những việc cần làm. Bạn có thể hỏi người khác xem họ nghĩ gì để bạn tham khảo.

Ví dụ, bạn có thể muốn con mình tham gia chương trình học bơi. Hoặc bạn có thể muốn có thêm sự giám sát khi con bạn tham gia chương trình.

Bước 3: Trình bày giải pháp

Trình bày giải pháp hiệu quả hơn là phàn nàn. Ví dụ, bạn có thể nói, "Nếu hành vi của con tôi tiếp tục có vấn đề, tôi có thể đến tham gia chương trình học bơi để giúp giám sát".

Điều quan trọng là phải xem xét liệu giải pháp của bạn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho con bạn hay không. Ví dụ, nếu bạn đến chương trình để giám sát, con bạn có thấy xấu hổ không?

Và bạn có thể nghĩ về thời gian. Ví dụ, sẽ tốt hơn cho con bạn tham gia chương trình học bơi ngay bây giờ hay thay vào đó là học vào kỳ sau?

Lời khuyên về cách tìm kiếm quyền lợi cho con bạn

Biết các quyền của con

Bạn sẽ hiệu quả hơn với tư cách là người biện hộ nếu bạn biết các quyền của con bạn và các quy tắc của hệ thống mà bạn đang ủng hộ, ví dụ: luật giáo dục nơi bạn sinh sống và chính sách của trường học, hoặc hỗ trợ y tế mà con bạn được được hưởng.

Nó cũng sẽ giúp tìm ra ai chịu trách nhiệm về những gì trong trường học của con bạn hoặc các dịch vụ khác mà con bạn sử dụng. Bằng cách này, bạn sẽ biết phải nói chuyện với ai và những gì bạn có thể mong đợi.

Giữ bình tĩnh

Ảnh minh họa

Nếu bạn giữ bình tĩnh và lịch sự, mọi người sẽ cởi mở hơn với quan điểm của bạn. Tốt nhất bạn nên đặt câu hỏi và đưa ra đề xuất hơn là đòi hỏi mọi thứ. Ví dụ: bạn có thể đưa ra một yêu cầu như "Cho con gái tôi một vị trí trong đội bơi của trường". Nhưng một gợi ý có thể thuyết phục hơn: "Nếu con gái tôi có được một suất trong đội bơi, thì sẽ rất tốt cho danh tiếng của trường về việc đối xử bình đẳng với nam sinh và nữ sinh".

Nếu bạn đang đấu tranh để giữ bình tĩnh, hãy dành một chút thời gian để bạn có thể bình tĩnh và thu thập suy nghĩ của mình. Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể xin nghỉ một thời gian ngắn hoặc dừng cuộc họp và sắp xếp một cuộc hẹn khác với nhà trường.

Có tổ chức

Chuẩn bị cho các cuộc họp và đưa ra danh sách các điểm và câu hỏi cho các cuộc họp. Nó cũng giúp lưu giữ các bản ghi về các cuộc họp, email và cuộc gọi điện thoại. Bao gồm ngày và giờ, những người bạn đã nói chuyện hoặc gặp gỡ và những gì bạn đã thảo luận. Bạn cũng có thể giữ thông tin và báo cáo liên quan hỗ trợ trường hợp của mình.

Bạn có thể giữ tất cả các tài liệu này trên máy tính của mình, trong một thư mục hoặc cả hai.

Nhận hỗ trợ

Ảnh minh họa

Nói chuyện với các bậc cha mẹ khác đã có kinh nghiệm tương tự hoặc tham gia nhóm hỗ trợ có thể giúp bạn cung cấp thông tin hữu ích và hỗ trợ tinh thần. Bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ một tình nguyện viên hoặc người biện hộ được trả tiền, người có thể giải thích luật và các quyền của con bạn. Người này cũng có thể đi họp với bạn.

Các dịch vụ vận động có những người biện hộ chuyên nghiệp có thể làm việc với bạn để vận động cho con bạn. Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ vận động chính sách trong khu vực của mình bằng cách liên hệ với trung tâm cộng đồng địa phương, hội đồng địa phương, thư viện.

Giúp trẻ tự vận động

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ có thể tự vận động bằng cách nói không hoặc đưa ra những lựa chọn đơn giản.

Nhưng việc tự biện hộ có thể khó khăn nếu con bạn không hiểu tình huống, quy trình hoặc quyền của chúng, hoặc không cảm thấy tự tin để lên tiếng. Ví dụ, những tình huống này có thể xuất hiện khi con bạn bắt đầu đi học hoặc đến gặp bác sĩ đa khoa.

Dưới đây là một số cách giúp trẻ tự vận động.

Xây dựng sự tự tin của trẻ

Bạn có thể xây dựng sự tự tin của trẻ bằng cách giao cho trẻ trách nhiệm và để trẻ tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ: đi đến cửa hàng để mua một ít sữa hoặc để con dắt chó đi dạo.

Bạn cũng có thể khuyến khích con tự tin lên tiếng nếu chúng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cách để làm điều này là đọc những câu chuyện với con bạn về những nhân vật đứng lên vì bản thân và những người khác.

Lắng nghe con của bạn

Ảnh minh họa

Tích cực lắng nghe con của bạn cho thấy rằng bạn quan tâm và hứng thú với những gì con nói.

Bạn có thể cho trẻ thấy rằng bạn đã nghe và hiểu bằng cách tóm tắt những gì trẻ đã nói. Nếu bạn không hiểu con bạn đang nói gì, hãy đặt câu hỏi và nói về nó cho đến khi bạn hiểu.

Hỗ trợ con bạn lên tiếng

Bạn có thể hỗ trợ con bạn bằng cách chuẩn bị cho chúng bày tỏ quan điểm và yêu cầu những gì chúng cần. Ví dụ, bạn có thể giúp con bạn viết ra những điều chúng muốn nói với giáo viên về hành vi của những đứa trẻ khác. Hoặc bạn có thể đóng vai tình huống này với con bạn. Khi đóng vai, bạn có thể chỉ cho trẻ cách bình tĩnh và lịch sự làm như thế nào.

Ảnh minh họa

Bạn cũng có thể giúp con tìm ra người mà chúng cần nói chuyện về một vấn đề. Bạn có thể giải thích tại sao đây là người tốt nhất để trò chuyện và con bạn có thể mong đợi người đó làm hoặc nói gì.

Nếu con bạn có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào từ việc trở thành người bênh vực cho chính chúng, điều quan trọng là phải hỗ trợ chúng.

Khi con bạn tập nói lên ý kiến ​​của mình, chúng sẽ trở nên tự tin hơn khi bày tỏ quan điểm của mình.

Theo Raising Children Network