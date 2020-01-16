Bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn có nguy hiểm không?

Bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn khiến mẹ lo lắng. Vậy hiện tượng này có quá nguy hiểm cho sức khỏe của con không?

Làm mẹ là một thiên chức cao quý của phụ nữ. Chăm sóc con cái là một quá trình yêu cầu có sự cẩn thận và tỉ mỉ, để ý từng thay đổi nhỏ trên cơ thể con. Thể trạng của bé hoàn toàn khác với người trưởng thành, vì vậy mẹ phải lắng nghe từng hơi thở của con. Hiện tượng bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn cực kỳ bình thường, nhiều mẹ khá lo lắng về biểu hiện này. Vậy nó có nguy hiểm và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của bé? Bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn là hiện tượng bình thường rất dễ bắt gặp - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn xanh, vàng Mẹ hãy quan sát xem mức độ đổ ghèn ở mắt bé như thế nào. Nếu chỉ là đổ ghèn bình thường không có thêm một biểu hiện khác nào thì mẹ đừng quá lo lắng vì đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên nếu mắt bị đổ ghèn liên tục kèm theo các triệu chứng như ngứa, đỏ, chảy nước mắt và nổi cộm lên,... thì có lẽ bé đang mắc phải một bệnh lý nào đó:

Tắc tuyến lệ: Mắt là vùng niêm mạc cực kỳ nhạy cảm nên tuyến lệ sẽ liên tục hoạt động sản sinh ra nước mắt để sát trùng và bảo vệ mắt. Tuy nhiên khi bị tắc tuyến lệ, lượng nước mắt không được lưu thông thì việc đổ ghèn nhiều và liên tục ở mắt bé là một điều cực kỳ dễ hiểu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bé bị đổ ghèn mắt - Ảnh minh họa: Internet Viêm kết mạc: như đã nói ở trên, mắt là khu vực cực kỳ nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng tới những tác động bên ngoài. Mẹ hãy quan sát xem nếu mắt con đổ ghèn nhiều cộng thêm việc đau mắt, đỏ lên như những vệt máu và khó khăn trong việc nhìn ra ánh sáng thì có lẽ con đang bị viêm kết mạc. Hãy lập tức đi gặp bác sĩ và giữ gìn vệ sinh vùng mắt của con thật kỹ lưỡng tránh những biến chứng không đáng có.

Bị lẹo mắt: Ở độ tuổi này, sức đề kháng của trẻ em còn yếu, chính vì vậy việc lên những mụn nhọt hay lẹo là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ghèn đổ càng nhiều thì lẹo ở vùng mắt càng phát triển lớn. Lẹo ở mắt chỉ đau nhẹ, không nguy hiểm nhưng lại rất khó chịu và gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của con. Nhiều ghèn mắt khiến bé vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Trẻ bị cảm lạnh: Khi con bị cảm lạnh, đề kháng yếu đi rất nhiều. Đây cũng chính là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn và virus tấn công dẫn đến tình trạng viêm kết mạc. Không những vậy, cảm lạnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến các niêm mạc trong đầu dẫn đến hiện tượng mắt bé bị đổ ghèn và sưng đỏ khó kiểm soát. Cách chữa mắt bị đổ ghèn cho bé Mắt bé bị đổ ghèn vàng, xanh tuy không phải là một triệu chứng hay bệnh lý gì quá nghiêm trọng nhưng các mẹ cũng phải cực kỳ lưu ý. Chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng hơn cho đôi mắt của con tránh những biến chứng không đáng có. Luôn luôn giữ gìn vệ sinh mắt cho bé - Ảnh minh họa: Internet 1,Vệ sinh mắt cho bé

Vệ sinh mắt là một việc không hề đơn giản. Chắc chắn rất nhiều bà mẹ không biết vệ sinh đúng cách, lại dẫn đến tổn thương nặng nề hơn cho đôi mắt của con. Mẹ thực hiện theo đúng các thao tác dưới đây để đảm bảo an toàn nhất cho sức khỏe đôi mắt con yêu: Dùng bông gòn tiệt trùng nhúng vào nước muối loãng ấm (mẹ có thể dùng dung dịch muối natri chuyên dụng để vệ sinh mắt và mũi).

Lau nhẹ nhàng từ đầu mắt ra đuôi mắt. Đều đặn mỗi ngày vệ sinh như thế 2 đến 3 lần.

Sau đó nhỏ trực tiếp vào mỗi bên mắt 1 giọt nước để khử trùng vùng niêm mạc. Sử dụng nước muối chuyên dụng - Ảnh minh họa: Internet 2, Massage mắt cho bé Nếu mắt bé đang tiết ghèn liên tục, mẹ có thể kết hợp massage mắt thường xuyên cho bé. Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vùng dưới đầu mắt của bé và massage tầm 1 đến 2 phút. Thực hiện hành động này sẽ giúp đẩy ghèn, tiết ghèn nhanh hơn và nhiều hơn ra khỏi mắt bé tránh cảm giác khó chịu. 3, Gặp bác sĩ để giải quyết nguyên nhân sâu xa Bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn có thể do những nguyên nhân đã kể trên: lẹo mắt, viêm kết mạc, tắc tuyến lệ hay cảm lạnh,... Đối với những tình trạng này, mẹ nên đến gặp bác sĩ để tìm ra được một phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Không nên tự ý dùng thuốc linh tinh mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ tránh những hậu quả khôn lường về sau. >>> Xem thêm: - Trẻ 3 tuổi đang ngủ tự nhiên nôn: Nguyên nhân và cách xử lý Massage mắt cho bé - Ảnh minh họa: Internet Trên đây chính là một số kiến thức về hiện tượng bé 3 tuổi mắt bị đổ ghèn. Các mẹ hãy theo dõi thật kỹ lưỡng những thay đổi trên cơ thể con để có hướng điều trị thích hợp, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Gợi ý thực đơn các món ăn dặm cho bé 6 tháng Khi trẻ bắt đầu bước sang 6 tháng tuổi là thời điểm mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng các món ăn dặm cho bé 6 tháng như bột, rau củ nghiền, cháo loãng… Và cách nấu bột ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi như thế nào để trẻ vừa ăn ngon lại không cảm thấy ngán? Cùng tham khảo những món ăn có thể bổ sung vào trong thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng theo tuần dưới đây nhé.

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