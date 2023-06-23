Bật mí một khoảnh khắc giúp tương tác với con tốt hơn mà mẹ lại ít khi nghĩ đến

Bởi mỗi khi bước vào giờ tắm, mẹ sẽ hoàn toàn tập trung vào con. Dưới làn nước mát cùng hương thơm sữa tắm con yêu thích, mẹ nhẹ nhàng xoa mái tóc và làn da của con, hỏi con về ngày hôm nay như thế nào. Những điều này giúp con cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của mẹ, và con cũng sẽ thoải mái hơn khi kể mẹ nghe về những gì con đã làm trong hôm nay.

Nếu đã biết khoảnh khắc con yêu thích nhất là cùng mẹ trò chuyện trong giờ tắm mỗi ngày , sao mẹ không biến giờ tắm của con thêm vui vẻ bằng nhiều hoạt động thú vị, giúp mẹ và con có cơ hội được tương tác với nhau nhiều hơn. Thông qua đó, con có thể được học hỏi thêm nhiều điều lý thú, mà mẹ cũng có thể “mở khóa” tâm tư của con dễ dàng.

Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của con chính là được trò chuyện cùng mẹ trong mỗi giờ tắm, thật ngọt ngào đúng không mẹ ơi?

Nếu mẹ vẫn chưa có ý tưởng nào hay ho, thì hãy để Carrie Junior - thương hiệu top 1 trong ngành hàng chăm sóc cá nhân dành cho trẻ em tại Malaysia - bật mí cho mẹ 2 gợi ý sau đây nhé.

Sáng tạo ra nhiều hoạt động vui nhộn trong giờ tắm

Giai đoạn 2 - 6 tuổi là thời điểm mà trẻ bắt đầu hình thành và phát triển tư duy, cảm xúc và tính cách riêng. Nên mẹ hãy sáng tạo ra nhiều hoạt động thú vị trong giờ tắm hàng ngày để kích thích sự phát triển này. Một số hoạt động mẹ có thể thử đó là:

- Trò chơi đố vui: mẹ có thể đặt ra một số câu đố để trẻ đoán thông qua các vật dụng có trong nhà tắm. Ví dụ như: chai sữa tắm bé đang dùng có màu gì, trong hình có những bạn động vật nào,... Nhờ đó con có cơ hội quan sát và tìm hiểu về thế giới xung quanh một cách tự nhiên.

- Dạy con tập hát: mẹ có thể dạy con những bài hát tươi vui, có ca từ dễ nhớ để làm tăng vốn từ và giúp bé trở nên hoạt ngôn hơn. Một bài hát đáng yêu, đang được nhiều em bé yêu thích hiện nay đó là bài “Tắm là Vui” của Carrie Junior, mẹ có thể thử dạy con bài này nhé.

Mẹ có thể biến giờ tắm mỗi ngày của con thành một sân chơi thu nhỏ, giúp trẻ có cơ hội được vừa chơi vừa học. Từ đó kích thích trí não của con được phát triển toàn diện.

Khéo léo gợi mở tâm tư của con bằng những câu hỏi quan tâm

Trẻ con cũng có những suy nghĩ và tâm sự cần chia sẻ, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh dạn để mở lòng. Nên khi đang có cơ hội được tương tác với con trong mỗi giờ tắm vui, mẹ hãy khéo léo đặt ra nhiều câu hỏi để con trả lời. Chẳng hạn như: ngày hôm nay của con thế nào, hôm nay con đã học/ chơi được những gì, hôm nay có điều gì khiến con vui/ buồn hay không,...

Và mẹ nên lắng nghe câu chuyện của trẻ với thái độ thật nhẹ nhàng, nhất là những lúc con kể về lỗi sai của mình. Nếu mẹ tỏ ra khó khăn khi trẻ mắc lỗi, trẻ sẽ càng sợ chia sẻ, từ đó cũng khiến hành trình “mở khóa” tâm tư - thấu hiểu con trở nên khó khăn hơn, mẹ nhớ nhé!

Giờ tắm vui không chỉ dừng lại ở việc con có cơ hội được tương tác cùng mẹ nhiều hơn, mà còn ở việc con sạch sẽ và thơm tho suốt cả ngày. Đó là lý do vì sao, chọn loại sữa tắm gội phù hợp với lứa tuổi của con là điều mà mẹ cần chú ý. Với những tiêu chí về khả năng làm sạch, độ lưu hương và an toàn cho da bé, chắc chắn sự lựa chọn thích hợp nhất chính là 2 dòng sản phẩm sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior 2in1 và Carrie Yoghurt (dành riêng cho các bé từ 2 - 6 tuổi).

Nhờ công thức Fruito-E+, được kết hợp giữa các loại trái cây thiên nhiên giàu vitamin gồm: dưa lưới, mơ tây, anh đào, nho, việt quất, tinh chất sữa,… tạo nên hương thơm tươi mát, dễ chịu và giúp lưu hương dài lâu, cùng những dưỡng chất, thành phần lành tính như: sữa chua chứa hàng ngàn lợi khuẩn và axit lactic giúp tăng đề kháng da, chiết xuất mật ong thiên nhiên,… giúp chăm da bé sạch, khỏe và ẩm mịn, đồng thời dưỡng tóc bé mượt và thơm suốt ngày dài.

Mẹ có thể yên tâm vì đã có Carrie Junior 2in1 và Carrie Yoghurt thay mẹ nâng niu làn da và mái tóc của con rồi.

Mẹ thấy đó, trẻ con có thể ham vui nhưng vẫn là những thiên thần siêu tình cảm, bởi khoảnh khắc con yêu thích trong ngày chính là được cùng mẹ tâm sự trong giờ tắm mỗi ngày. Vì vậy, mẹ đừng nên bỏ lỡ giờ tắm vui cùng con để tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp nhé.