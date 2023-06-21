9 điều dạy con gái khi ra ngoài một mình

Đặt đồ ăn tại nhà đã mang lại sự thuận tiện cho cuộc sống của nhiều người, nhưng mặt khác nó cũng mang đến những yếu tố không an toàn cho các cô gái.

Khi gọi món ăn, hãy ghi chú là đàn ông khi gọi món hay đặt đồ có nghĩa là có đàn ông ở nhà, tạo ấn tượng trực quan cho nhân viên giao hàng.

Cũng vướng phải ở một số cô gái sống một mình, tiếp xúc nhiều lần với nam giao hàng nào đó, hoặc gặp mấy người giao hàng kém chất lượng rồi nhất thời nảy sinh ý đồ xấu.

Nếu cô gái ở nhà một mình, hãy sử dụng "mắt camera" để xác nhận rằng sau cánh cửa thực sự là một người giao hàng tin tưởng. Bạn cũng có thể âm thầm ghi chú ở phía cửa nhà để nhân viên giao hàng để đồ ở phía ngoài cửa mà không cần gặp trực tiếp. Đợi người giao hàng đi xa, rồi đến nhận đồ.

Ảnh minh họa.

Tương tự như vậy, những người thợ sửa ống nước, nhân viên kiểm tra gas và thợ sửa điều hòa không khí đến một mình mà không hẹn trước thì tốt nhất nên từ chối.

Đối với nhà cho thuê thì để chủ nhà lo, đối với khách sạn thì để nhân viên lễ tân lo, đối với chung cư thì có thể nhờ ban quản lý khu nhà giúp.

Khi ở khách sạn, nhớ kiểm tra toàn diện

Nếu bạn ở trong khách sạn, bạn phải tiến hành kiểm tra toàn diện căn phòng, kịp thời báo cho bố mẹ biết bạn đang ở đâu và tên khách sạn bạn đang ở.

Sau khi vào khách sạn, nếu có người mang đồ ăn đến, hoặc có người đến dọn dẹp, bạn phải cẩn thận. Hạn chế tiếp xúc với người lạ càng nhiều càng tốt.

Tránh đường vòng khi đi ô tô

Trước khi đi ô tô, chúng ta sẽ chọn nơi mình muốn đến, nhưng chúng ta phải chọn tuyến đường được thiết lập bởi điều hướng.

Nếu tài xế tự ý thay đổi lộ trình, bạn cần đặt câu hỏi. Khi xe đến một nơi vắng vẻ, bạn phải cảnh giác.

Khi đi xe, đừng cắm mặt vào điện thoại và bỏ qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bởi vì phong cảnh bên ngoài cửa sổ là một tài liệu tham khảo quan trọng để xác định hướng đi.

Đối với những cô gái có ngoại hình ưa nhìn nên đeo khẩu trang để tránh bị tài xế lợi dụng sàm sỡ.

Giao tiếp trước khi hẹn hò rất quan trọng

Trong thời đại thông tin, những người chúng ta gặp ngày càng trở nên không chắc chắn. Cho dù bạn đang hẹn hò với ai, hãy nhớ nói với gia đình của bạn.

Nhiều cô gái bị người quen trên mạng dụ dỗ, cuối cùng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Tục ngữ có câu: “Hồ ly không giấu được đuôi.” Dù có ngụy trang tài tình đến đâu thì cũng sẽ lộ ra manh mối.

Nếu cô gái không tự lo được thì có thể nhờ bố mẹ, anh chị giúp đỡ. Ngoài ra, hẹn hò một mình đi xem mắt, đừng đến những nơi quá hẻo lánh, hãy cố gắng đến những nơi có nhiều người hơn, ít nhất những người xung quanh vẫn có thể có tác dụng răn đe nhất định trong trường hợp không may xảy ra.

Đừng nhìn xuống điện thoại khi đi bộ

Vừa đi vừa nhìn xuống điện thoại sẽ khiến bạn không để ý đến môi trường xung quanh, có khi kẻ trộm ập đến mà bạn thậm chí không nhận ra. Khi đến nơi hẻo lánh hơn, việc đeo tai nghe là điều cấm kỵ nhất.

Hãy đặt điện thoại xuống, đi dạo một vòng, ngắm nhìn phong cảnh và bạn có thể kịp thời phát hiện ra điều gì không ổn.

Ảnh minh họa.

Hãy bình tĩnh

Về thể chất, sức lực của người phụ nữ rất yếu. Vì vậy, những cô gái có "tính khí đại tiểu thư" ở nhà nhất định phải bỏ bớt tính nóng nảy. Bởi khi gặp những việc khó khăn trong thời gian đột xuất cần bình tĩnh tìm phương án để giải quyết vấn đề, nóng nảy chỉ làm tâm hỗn loạn, mất bình tĩnh và bị rối khi gặp nguy hiểm.

Chú ý đến chi tiết bao bì của thực phẩm

Khi ai đó mời bạn ăn gì đó, bạn nên lịch sự từ chối thay vì nhận hết.

Một số đồ uống đã mở từ lâu, thức ăn có mùi lạ, cốc nước có màu bất thường, tất cả đều cần phải cẩn thận.

Khi ra ngoài, hãy cố gắng mang theo nước hoặc tự đi đến cửa hàng để mua nước. Đừng dễ dàng để những người nửa vời làm điều đó cho bạn.

Điện thoại di động giữ nguồn và tín hiệu bất cứ lúc nào

Đến một nơi không có tín hiệu sẽ khiến mọi người mất liên lạc, đồng thời cũng khiến bạn mất đi cơ hội kịp thời liên lạc với người thân và lực lượng cứu hộ. Cũng có những lúc điện thoại hết pin do chơi game, xem video,...

Thông thường, cha mẹ không nên hoàn toàn dựa vào phần mềm Internet để giao tiếp với con gái mình mà phải học cách gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Không phải tất cả các nơi đều có tín hiệu tốt, và ở một số vùng nông thôn, tín hiệu vẫn có nơi còn chập chờn.

Trong điện thoại di động, lưu trữ một số liên lạc quan trọng, trong bất kỳ trạng thái nào của điện thoại di động, bạn phải biết cách gọi cảnh sát. Ví dụ như cách gọi cảnh sát khi không thể mở khóa màn hình điện thoại.

Ảnh minh họa.

Đừng ăn mặc quá diêm dúa

Tránh ăn mặc diêm dúa, hở hang, dễ khiến người khác có suy nghĩ không tốt. Nếu mang theo túi, bạn cũng có thể đựng trong túi một ít bình xịt khói.

Là cha mẹ, bạn không thể ở bên con gái suốt ngày, chỉ có thể tìm mọi cách để con gái mình biết cách tránh gặp nguy hiểm và thích nghi với quy luật của đời sống xã hội càng sớm càng tốt. Nói những lời trên với con gái mình cũng cho con có một bài học về an toàn và phòng vệ bản thân khi ra ngoài một mình.