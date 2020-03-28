Bà bầu có được ăn nhãn không? Thắc mắc của nhiều mẹ

Bà bầu có được ăn nhãn không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều mẹ thắc mắc. Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Bà bầu có được ăn nhãn không? - Ảnh minh họa: Internet Những lợi ích mà quả nhãn đem lại Hạn chế tăng cân, dù nhãn là một loại quả ngọt nhưng chứa khá ít calo, vì vậy đây là sự lựa chọn lành mạnh cho những người không muốn tăng cân.

Trong 100gr nhãn có chứa đến 169mg đồng, thế nên nhãn được cho là loại quả phù hợp với những người bệnh trầm cảm, giải tỏa thần kinh, giúp thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động cho não.

Nhãn chứa polyphenol giúp chống lại các gốc tự do ở cơ thể, ngăn ngừa những tế bào hư hại, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tăng tuổi thọ.

Hỗ trợ lưu thông máu ổn định, tăng sự đồng hoá chất sắt trong cơ thể, ngăn tình trạng thiếu máu.

Nhãn chứa lượng vitamin C cao để giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh cúm, cảm lạnh.

Ăn nhãn thường xuyên giúp chống lão hoá và cải thiện sức khỏe làn da, bảo vệ răng và nướu răng. Bà bầu có được ăn nhãn không? Rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc rằng bà bầu có được ăn nhãn không? Theo Đông y, dù nhãn có rất nhiều lợi ích nhưng những đối tượng như người bị cao huyết áp, tiểu đường, và đặc biệt là phụ nữ có thai không nên ăn nhiều nhãn. Có thể liệt kê ra vài tác động khi ăn nhiều nhãn trong thai kỳ như làm tăng khí nóng trong cơ thể, làm ra máu ở âm đạo, động thai và đau bụng dưới. Nhãn gây nóng trong cho cơ thể mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet Bầu 3 tháng cuối ăn nhãn được không? Các chuyên gia khuyến cáo bà bầu không nên ăn nhiều nhãn, đặc biệt là ở những thời điểm nhạy cảm và có khả năng doạ sảy. Bà bầu không nên ăn nhãn ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ rất dễ dẫn đến nguy cơ sảy thai và sinh non.

Các chuyên gia khuyến cáo bà bầu không nên ăn nhãn - Ảnh minh họa: Internet Có bầu lỡ ăn nhãn có sao không? Nếu bạn lỡ ăn nhãn khi mang thai nhưng ở mức độ vừa phải thì bạn có thể an tâm với sức khỏe thai kỳ của mình. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng cần chú trọng hơn tới sức khoẻ, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để kiểm tra và có phương án xử lý tốt nhất. Trường hợp an toàn nhất là bạn nên kiêng nhãn trong toàn bộ thai kỳ. Những loại quả mà mẹ bầu nên ăn Nếu không thể ăn nhãn, mẹ hãy dùng những loại quả sau rất tốt cho thai nhi: Đu đủ chính là loại quả đứng đầu danh sách vì nó chứa rất nhiều vitamin C, vitamin A, sắt và canxi,…giúp cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ mà không lo tăng cân vì không có chứa tinh bột. Đu đủ chín là loại quả được khuyến khích trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet Chuối chín sẽ giúp mẹ bầu dễ dàng vượt qua tình trạng ốm nghén mệt mỏi. Ngoài ra, chuối còn là loại thực phẩm bổ sung lượng lớn kali để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng phù nề, chuột rút khi đang mang thai. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần lưu ý không nên ăn chuối khi đói vì nó sẽ phá vỡ sự cân bằng canxi và magie trong máu.

Kiwi có chứa tới hơn 80 loại dưỡng chất tốt cho sức khỏe thai kỳ. Với hàm lượng axit folic lớn, ăn kiwi giúp mẹ hạn chế nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi. Hơn nữa, kiwi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của thai nhi, giảm hen suyễn và eczema sau sinh. Kiwi ngăn chặn những dị tật bẩm sinh trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet Lưu là loại quả giúp mẹ dù bầu nhưng vẫn luôn xinh đẹp, hạn chế rạn da. Lựu còn đem đến những tác động tích cực cho sự phát triển của xương của thai nhi, cải thiện hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Dứa bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho thai kỳ nếu mẹ biết ăn một cách hợp lý và đủ liều lượng.

Nho bổ sung lượng vitamin A dồi dào cùng các khoáng chất có lợi khác như photpho, kali và folate,… Nho giúp bổ sung lượng vitamin A dồi dào cho cơ thể mẹ mang thai - Ảnh minh họa: Internet Cherry sẽ giúp mẹ bầu đề kháng và giải nhiệt cơ thể, ngăn ngừa bệnh ung thư. Đối với những loại quả này, mẹ bầu nên chọn nguồn hàng xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chứa thuốc trừ sâu để có thể yên tâm sử dụng. Bà bầu có được ăn nhãn không? Câu trả lời đúng đắn nhất là nên kiêng hoàn toàn bởi những tác động xấu mà nó có thể đem lại. Mẹ bầu có thể lựa chọn những loại quả khác trong danh sách đã liệt kê ở trên. Hy vọng các mẹ sẽ có thai kỳ khỏe mạnh và sớm sinh ra những em bé kháu khỉnh.

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