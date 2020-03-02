Bí quyết trị trẻ 4 tuổi biếng ăn được nhiều mẹ áp dụng

Nuôi dạy con 02/03/2020 16:38

Ở độ tuổi lên 4, nếu trẻ biếng ăn rất dễ dẫn đến chậm lớn, kém thông minh. Vậy nguyên nhân trẻ 4 tuổi biếng ăn là gì và bí quyết nào khắc phục tình trạng này?

Cho con ăn là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, không ít bậc cha mẹ cảm thấy “bất lực” không hiểu vì sao con nhà người khác ăn uống dễ dàng còn con mình luôn phải vất vả đút từng muỗng.

Đặc biệt ở độ tuổi lên 4, trẻ đã bắt đầu hình thành thói quen ăn uống, nếu trẻ biếng ăn rất dễ dẫn đến sau này bé chậm lớn hơn so với trẻ cùng tuổi. Vậy nguyên nhân trẻ 4 tuổi biếng ăn là gì và bí quyết nào khắc phục tình trạng này?

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Bí quyết trị trẻ 4 tuổi biếng ăn được nhiều mẹ áp dụng - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân trẻ 4 tuổi biếng ăn

Một số nguyên nhân khiến bé 4 tuổi biếng ăn như sau:

  • Biếng ăn do tâm lý: Do bé có cảm giác sợ sệt vì bị cha mẹ quát mắng, ép ăn những món ăn mà bé không thích.
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Trẻ có cảm giác không thoải mái khi ăn dẫn tới biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet.
  • Biếng ăn sinh lý: Đây là nguyên nhân xảy ra ở nhiều trẻ, trong những giai đoạn đầu đời, trẻ sẽ trải qua những giai đoạn biếng ăn hơn so với thông thường.
  • Vấn đề sức khỏe: Bé có thể bị các triệu chứng như nhiệt miệng, đau răng, bệnh về hô hấp như viêm họng, viêm amidan, bệnh về tiêu hóa dẫn đến trẻ bị chán ăn, không còn hứng thú với các món ăn.
  • Biếng ăn do thói quen: Do từ trước cha mẹ đã hình thành cho bé thói quen không tốt như ăn rong, ăn xem điện thoại, tivi dẫn tới trẻ có thói quen ăn không tập trung. Đồng thời, các thói quen này còn khiến bé hấp thụ, tiêu hóa kém, giảm khả năng thích ăn.
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Cho trẻ xem điện thoại khi ăn là thói quen vô cùng xấu của bé - Ảnh minh họa: Internet.

Bí quyết trị trẻ 4 tuổi biếng ăn

Trẻ lười ăn, chậm tăng cân sẽ dễ bị còi và chậm phát triển hơn các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, cha mẹ cần có cách chăm sóc trẻ thật kỹ càng:

Xây dựng thực đơn đa dạng, kết hợp nhiều món

Chế độ ăn đa dạng là cách tốt nhất để bé làm quen với nhiều đồ ăn khác nhau. Đây là bí quyết kích thích vị giác giúp bé ăn ngon miệng hơn. Đồng thời, nhờ đó mà các dinh dưỡng nạp vào cơ thể bé cũng phong phú hơn. 

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Xây dựng chế độ ăn đa dạng cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Với những bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cha mẹ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng để có thực đơn phù hợp với thể trạng và sức khỏe của bé. Đồng thời, cha mẹ cũng sẽ có phương pháp cho bé ăn khoa học hơn.

Luôn bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất

Ngoài các thành phần dinh dưỡng cơ bản, mẹ nhất thiết phải bổ sung cho bé đầy đủ các vitamin như vitamin A, B, C và các khoáng chất quan trọng như: Kali, magie, kẽm, canxi,.. Các vitamin và khoáng chất này có thể bổ sung qua thực phẩm nhưng nếu bé biếng ăn, mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung qua đường thực phẩm chức năng.

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Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Tạo cho bé tâm lý thoải mái khi ăn

Một sai lầm rất lớn của bậc cha mẹ khi cho bé ăn là luôn ép buộc, quát mắng khiến bé bị áp lực trong bữa ăn. Đây cũng là lý do khiến bé chán ăn, thậm chí là sợ ăn, luôn trốn chạy, né tránh khi đến giờ ăn. Vì vậy điều cha mẹ cần làm là tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong khi ăn. 

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Tạo cho bé tâm lý thoải mái khi ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Cha mẹ có thể trò chuyện với bé, xem bé như “người lớn”, đóng vai trò quan trọng trong mâm cơm gia đình. Từ đó, bé cũng sẽ hứng thú và cảm thấy mỗi bữa ăn quan trọng hơn.

Tuyệt đối không tạo cho bé thói quen “ăn sẽ được thưởng”

Một sai lầm khác của nhiều bậc cha mẹ là khi thấy bé biếng ăn, thường treo thưởng để dụ dỗ. Nhưng đây là cách chỉ có hiệu quả nhất định trong một vài lần đầu. Hơn nữa, cha mẹ vô tình tạo cho bé lối suy nghĩ xấu, luôn phải có thưởng, có điều kiện trước khi ăn.

Cho trẻ ăn vào giờ cố định

Giờ ăn cố định không chỉ tạo thói quen khoa học trong thực đơn hàng ngày của bé mà đây còn là cách giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn. Nếu quen dần, gần đến giờ ăn, bé sẽ có cảm giác đói mà không cần cha mẹ phải ép ăn.

Chế biến món ăn mới lạ, trưng bày bắt mắt

Trẻ em thường rất thích ăn những món ăn được trưng bày bắt mắt, ngộ nghĩnh. Vì vậy, để trị trẻ 4 tuổi biếng ăn, kích thích trẻ ăn uống tốt hơn, cha mẹ đừng quên chú trọng cách chế biến và bày biện món ăn.

Bạn có thể làm món ăn thành các hình thù, con vật hoặc đồ vật mà bé yêu thích, với những màu sắc rực rỡ. Bé chắc chắn sẽ cảm thấy yêu những bữa ăn hàng ngày hơn.

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Chế biến món ăn bắt mắt, ngộ nghĩnh cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Chỉ nên gợi ý cho bé ăn khi đói

Trẻ em thường né tránh ăn một phần là vì bé chưa đói. Đặc biệt trẻ 4 tuổi biếng ăn là vì ở độ tuổi này, trẻ mải chơi, ham mê khám phá thế giới. Vì vậy, cha mẹ hãy cứ để khi nào bé chơi cho đến khi bé cảm thấy đói, bé sẽ tự phải nhắc đến bữa ăn, bạn không cần ép buộc.

Trên đây là các nguyên nhân và bí quyết trị trẻ 4 tuổi biếng ăn. Để tạo thói quen cho bé ăn uống khoa học là cả một quá trình lâu dài. Vì vậy, cha mẹ hãy tìm hiểu thật kỹ càng để giúp bé cảm thấy thích thú trong việc ăn uống hơn, không nên ép buộc.

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