Trẻ 1 tuổi biếng ăn phải làm sao?

Nuôi dạy con 17/01/2020 16:33

Trẻ 1 tuổi biếng ăn là một vấn đề muôn thuở khiến các mẹ vô cùng đau đầu. Vậy nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào?

Trẻ 1 tuổi biếng ăn là một vấn đề cực kỳ phổ biến. Biếng ăn từ lâu đã trở thành một thách thức khó khăn cho các mẹ trong việc chăm sóc con. Không phải 1 tuổi mà ở nhiều độ tuổi khác nữa bé vẫn biếng ăn. Có nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này và mẹ phải nhanh chóng khắc phục ngay, càng nhanh càng tốt.

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Trẻ 1 tuổi biếng ăn khiến ba mẹ vô cùng đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến việc trẻ biếng ăn

Mọc răng

Nếu bé nhà bạn đang ăn giỏi, tự nhiên ngừng và biếng ăn đột ngột thì có lẽ do con đang trong quá trình mọc răng. Từ 6 tháng đến 1 tuổi, các răng sữa liên tục nhú lên khiến con đau và khó chịu. Thế cho nên việc con biếng ăn là điều dễ hiểu.

Chế độ dinh dưỡng thay đổi đột ngột

Theo các chuyên gia khoa học dinh dưỡng, thời điểm lý tưởng nhất để cho con bắt đầu ăn dặm là khoảng thời gian 6-8 tháng thì cho con ăn cháo và 1 tuổi thì bắt đầu cho ăn cơm nát. Có thể việc thay đổi về thức ăn khiến con chưa quen dẫn đến tình trạng biếng ăn.

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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet

Quá mải chơi mà quên ăn

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ 1 tuổi biếng ăn có lẽ là do con đang mải chơi mà quên mất việc mình đang ăn. Ở độ tuổi này, nhận thức của con đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Thế giới xung quanh đối với con rất lạ lẫm. Vì vậy con mải quan sát, mải nô đùa mà quên mất nghĩa vụ là mình đang ăn. Về lâu về dài sẽ hình thành thói quen biếng ăn.

Mẹ cho con ăn quá nhiều bữa phụ

Dạ dày của con trẻ rất nhỏ, đồng ý với việc phải cho con ăn bữa phụ để nạp đủ năng lượng và dưỡng chất. Tuy nhiên có nhiều mẹ đang quá lo lắng con thiếu chất nên liên tục cho con ăn bữa phụ. Đến bữa chính con no rồi thì sẽ không ăn nổi nữa, lâu dần cũng dẫn đến biếng ăn.

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Bé biếng ăn hầu hết là do cách chăm sóc của ba mẹ  - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn không hấp dẫn

Trẻ em cũng như người lớn, vị giác có thể chưa hoàn thiện nhưng con cũng sẽ biết cảm nhận đồ ăn ngon hay không. Chính vì thế nếu mẹ không thay đổi món ăn, ngày này qua tháng khác chỉ sử dụng đúng 1 thực đơn thì sẽ khiến bé chán ăn ngay lập tức.

Cách khắc phục biếng ăn ở trẻ 1 tuổi

Xem lại thực đơn ăn uống của con

Trong thực đơn cho trẻ 1 tuổi biếng ăn, mẹ nên loại bỏ bớt những bữa phụ không cần thiết. Đừng ép con ăn những món mà con không thích. Hãy chuẩn bị những món ăn thật mới lạ và hấp dẫn về màu sắc cũng như mùi vị để tăng sự tò mò, kích thích ăn uống của con. 

Nếu con đang mọc răng, mẹ có thể tham khảo các món cháo cho trẻ 1 tuổi biếng ăn như: cháo cá hồi, cháo tôm, cháo thịt bò,.... mẹ có thể áp dụng công thức nấu cháo kiểu Nhật cho con cũng được. Không ép con ăn quá nhiều, lúc nào con thấy đủ là dừng lại. Mẹ nên tham khảo một số cách nuôi dạy trẻ của người Nhật Bản để học tập. Rất khoa học, nó giúp bé rèn luyện ý thức ăn uống ngay từ bé.

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Xem lại thực đơn và tạo sự hấp dẫn trong các món ăn cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nên rèn luyện thói quen ngồi vào bàn ăn từ nhỏ 

Việc ăn uống một mình cũng sẽ khiến bé buồn và không có hào hứng. Thế cho nên ngay từ bé, mẹ nên thiết lập thói quen cả gia đình ngồi vào bữa ăn thì bé cũng ngồi vào bữa ăn. Con thấy mọi người đều ăn nên tự bản thân con ý thức được mình cũng phải ăn. 

Nên mua những chiếc ghế ăn chuyên dụng cho bé, đến bữa ăn thì cho bé vào đó ngồi, không cho bé xem điện thoại hay bế bé đi chơi để cho ăn. Việc này sẽ dẫn đến việc bé càng ngày càng biếng ăn. 

Không quát mắng bé và đe dọa ép bé ăn. Lúc nào con thấy đủ, con thấy không còn cảm giác thèm ăn nữa thì dừng. Bao giờ con đói, đòi ăn thì cho ăn tiếp.

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Tập thói quen ngồi vào bữa ăn từ nhỏ cho bé  - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng cho bé 1 tuổi biếng ăn

Để cải thiện việc ăn uống cho con, mẹ nên điều chỉnh chế độ dinh dưỡng như sau cho hợp lý:

  • Mỗi ngày cho con ăn đủ 3 bữa chính đầy đủ nhóm chất bột, chất đạm, chất béo , vitamin và khoáng chất.
  • Cho con uống từ 600-800ml sữa ( tốt nhất là cho bé uống vào thời điểm trước khi đi ngủ) 
  • Cho con ăn tráng miệng bằng hoa quả hoặc trái cây sau bữa ăn để kích thích tiêu hóa.
  • Hạn chế các bữa phụ bánh trái để đến bữa chính con tập trung ăn hơn.
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Nên có thực đơn hợp lý cho bé  - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về cách chăm sóc trẻ 1 tuổi biếng ăn. Cho con ăn uống thật sự là một thử thách đối với ba mẹ. Tuy nhiên hãy cố gắng kiên trì và điều chỉnh thói quen ngay từ những ngày đầu con tập ăn uống.

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