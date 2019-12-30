Trẻ 8 tháng biếng ăn giải quyết như thế nào?

Trẻ biếng ăn là nỗi lo chung của cha mẹ. Mỗi một giai đoạn khác nhau thì hiện tượng này lại xuất hiện báo hiệu sự chuyển đổi trong suy nghĩ của bé. Trẻ 8 tháng biếng ăn là một trong những giai đoạn mà mẹ cần lưu ý.

8 tháng tuổi, thời điểm mà bé nhà bạn đã bắt đầu có sự lựa chọn cho riêng mình. Trẻ sẽ chọn những thứ mà chúng thích, chúng có thể di chuyển đồ vật từ tay này sang tay khác. Đây cũng là lúc trẻ có sự thay đổi trong khẩu phần ăn. Không chỉ bú sữa mẹ nữa mà đã thực hiện ăn dặm. Vì vậy, mẹ cần phải thường xuyên đổi món cho trẻ nếu không thì việc trẻ 8 tháng biếng ăn là điều rất dễ xảy ra. Cha mẹ cần phải hiểu được tâm lý của trẻ cũng như biết được chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn này là như thế nào để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Trẻ 8 tháng biếng ăn là hiện tượng thường gặp - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 8 tháng tuổi có sự phát triển như thế nào? Trẻ 8 tháng tuổi đã có thể bò tốt và hoạt động năng động hơn rất nhiều. Chúng có thể ngủ giấc dài hơn không cần dậy ăn và ngày ngủ ít hơn. Chế độ ăn cũng đa dạng hơn, có sự kết hợp giữa sữa mẹ, sữa bột và ăn dặm.

Thị giác của trẻ phát triển đầy đủ, chúng sẽ chú ý đến tất cả các chi tiết của môi trường xung quanh mình. Đã biết lắng nghe và hiểu được những gì bố mẹ nói.Khi thấy hình ảnh của vật nuôi, con có thể bắt chước tiếng kêu vì đã biết xâu chuỗi âm tiết với nhau. Trẻ 8 tháng đã có thể cầm nắm đồ vật, tập trung vào các chi tiết đồ vật nhiều hơn. Nhiều trẻ tự đứng được lên mà không cần sự trợ giúp. Việc khám phá mọi thứ đã trở nên nghiêm túc, thích leo trèo và thể hiện cảm xúc vui buồn rõ ràng.

Trẻ 8 tháng tuổi cần được bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Chế độ dinh dưỡng của trẻ bé 8 tháng tự nhiên bỏ ăn Ngoài việc bú sữa mẹ đầy đủ thì chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong thời kỳ này là: Có thể ăn 2 đến 3 bữa cháo mặn 1 ngày và 1 đến 2 bữa ăn phụ xen kẽ. Các món ăn phụ mà cha mẹ có thể lựa chọn cho trẻ như hoa quả xay, nước ép, bánh và sữa chua…

Thức ăn cho trẻ phải đầy đủ các thành phần: tinh bột, rau, đạm, chất khoáng. Tất cả phải được thái nhỏ, nấu nhừ. Tập cho trẻ ăn các loại thức ăn đặc để có thể hoạt động chức năng nhai và nuốt đồ ăn.

Tập cho trẻ ăn sữa chua. Ban đầu chỉ ăn 1 vài thìa rồi sau đó tăng dần. Chú ý không cho trẻ ăn sữa chua lạnh, không nên ăn khi đó và không ăn ngay sau bữa chính.

Bổ sung các loại thực phẩm có nhiều chất sắt (thịt bò, tim, thận, lòng đỏ trứng, sữa), canxi (tôm, cua cá), kẽm (trai, hến, thịt).

Nếu trẻ ăn thêm cả sữa ngoài hãy chọn loại sữa mà trong thành phần có Prebiotic để giúp kích thích sự phát triển của các loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Lựa chọn chế độ ăn phù hợp kích thích trẻ ăn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 8 tháng không chịu ăn Chính vì các hoạt động của trẻ đã rõ ràng hơn trong tháng thứ 8 nên trẻ cũng cần nhiều năng lượng hơn. Trẻ cần phải được ăn bổ sung nhiều đồ ăn hơn là chỉ bú sữa mẹ. Tuy nhiên, do trẻ mải chơi và một phần là cha mẹ chưa biết cách nếu ăn để thu hút chúng. Đây được gọi là biếng ăn sinh lý ở trẻ 8 tháng tuổi. Hãy thực hiện theo các cách sau để trẻ ăn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Khi bé 8 tháng biếng ăn sinh lý, cha mẹ cần phải chú ý những điều sau đây: Kiểm tra chế độ ăn hiện tại của trẻ xem đã thực sự phù hợp với lứa tuổi hay chưa.

Cho trẻ làm quen dần với các loại thức ăn, không thúc ép trẻ ăn nhiều. Cho ăn theo nguyên tắc từ lỏng đến đặc. Trẻ thích ăn gì cho trẻ ăn cái đó.

Động viên và kích thích trẻ trong việc ăn, tạo không khí vui vẻ. Cha mẹ hãy sáng tạo những đĩa thức ăn độc đáo, nhiều hình thù và màu sắc khác nhau. Không kéo dài bữa ăn, chỉ cho trẻ ăn từ 25 đến 30 phút.

Thường xuyên thay đổi cách chế biến, đặt tên các món ăn thật hấp dẫn để kích thích trẻ.

Trước bữa ăn 2 đến 3 tiếng không cho trẻ ăn vặt.

Cho ăn vào các khung giờ cố định. Khi trẻ biếng ăn sẽ kéo theo tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Vì vậy hiện tượng trẻ 8 tháng biếng ăn khó ngủ là điều hết sức bình thường, cha mẹ cần phải chú ý đến chế độ ăn của con nhiều hơn. >>> Xem thêm: - Cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi đúng cách là như thế nào? - Thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ 8 tháng tuổi Không nên ép trẻ ăn vì có thể khiến chúng sợ, bỏ ăn - Ảnh minh họa: Internet Gợi ý về chế độ dinh dưỡng cho trẻ 8 tháng biếng ăn Mẹ có thể áp dụng thực hiện theo thực đơn như sau đối với trẻ 8 tháng tuổi biếng ăn: 6h sáng bú mẹ.

8h cho trẻ ăn sáng với các loại cháo bột cùng thịt heo, thịt gà, thịt bò hoặc trứng.

10h cho trẻ ăn bữa phụ với các loại hoa quả dằm nhỏ như: đu đủ, chuối, xoài… Nên chọn hoa quả mùa nào thức đó.

11h cho trẻ bú mẹ.

14h ăn bữa chiều các loại cháo bột cùng với trứng, tôm, cua, lạc…

16h chiều cho trẻ uống nước cam.

18h ăn tối gồm các loại cháo bột nấu với: cá, đậu xanh, bí đỏ, thịt, gan…

19h cho bé bú mẹ để duy trì năng lượng đến sáng hôm sau. Cha mẹ hãy hiểu và đồng hành cùng con để có được sự phát triển tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet Mỗi một giai đoạn sẽ lại cần đến chế độ ăn khác nhau. Khi trẻ 8 tháng biếng ăn mẹ hãy chú ý thay đổi chế độ dinh dưỡng để giúp trẻ có được đầy đủ năng lượng cho việc hoạt động của 1 ngày.

Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn để cùng con phát triển mỗi ngày Bé 2 tuổi là thời kỳ học ăn cực kỳ quan trọng của trẻ nhưng bé nhà bạn lại kém ăn. Hãy tham khảo thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn trong bài viết sau.

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