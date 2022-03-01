7 bí quyết nuôi dạy con cái từ diễn viên Kristen Bell mà bạn có thể thử áp dụng với con của mình

Nếu bạn từng xem qua các cuộc phỏng vấn của Kristen Bell về kinh nghiệm nuôi dạy con cái của cô ấy thì sẽ thấy rằng đây là "bộ sưu tập vàng" về các mẹo và thủ thuật của cô ấy trong cách nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc và có trách nhiệm.

Kristen Bell và chồng của cô, anh Dax Shepard, đã nghĩ ra một mẹo hay về cách dạy trẻ nói lời xin lỗi. Bất cứ khi nào họ có một cuộc tranh cãi hoặc đánh nhau, họ làm lành trước mặt con gái của họ và nói, "Tôi xin lỗi." Một số bậc cha mẹ có thể sợ mình tỏ ra dễ bị tổn thương trước mặt bọn trẻ, nhưng Bell chắc chắn rằng đó không phải là điều đáng sợ. "Tôi đã để con chứng kiến ​​những lời xin lỗi rất nhiều", nữ diễn viên chia sẻ và cũng nói thêm "Bạn đừng sợ những lời xin lỗi!"

Cô ấy làm mẫu cho những hành vi mà cô ấy muốn con mình học hỏi

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"Tôi đang mô hình hóa hành vi mà tôi muốn thấy ở con tôi, việc đó có nghĩa là tôi cũng phải làm điều đó và điều đó có thể gây khó chịu!" nữ diễn viên cho biết. Bell thú nhận rằng việc yêu cầu các con cô đọc sách và mình lại không bao giờ tự đọc thì sẽ không có tác dụng. Bất cứ khi nào cô muốn con gái làm bất cứ điều gì, cô đều trở thành hình mẫu của chúng và tự mình làm để con noi gương.

Bell và chồng "hoán đổi" vai trò chăm những đứa trẻ

Trong các cuộc phỏng vấn của mình, Bell thường gọi chiến thuật nuôi dạy con cái mà cô và chồng Shepard sử dụng là "nhóm hỗ trợ". Nữ diễn viên thú nhận rằng cô và chồng thường xuyên "hoán đổi" để chăm sóc những đứa trẻ bất cứ khi nào một trong hai người cảm thấy quá tải và cần một thời gian ngắn nghỉ việc nuôi dạy con cái. "Bạn không muốn phản ứng tiêu cực với những đứa trẻ của mình khi bạn đang thực sự kiệt sức thì hãy trao đổi với ông xã của bạn để chia sẻ công việc". Trong khi một phụ huynh đang "sạc pin", một phụ huynh khác đang chăm sóc con cái và đây là cách hoạt động nuôi dạy tốt cho cả sức khỏe và tinh thần của hai bố mẹ.

Cô ấy đã bình thường hóa việc tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình mỗi ngày

Các cô con gái của Bell biết rằng mẹ của chúng cần dành thời gian cho riêng mình mỗi ngày để tận hưởng thói quen làm đẹp hoặc chỉ để trả lời một số e-mail. Nữ diễn viên cũng cho biết, cô khuyến khích con gái tự mình thử nghiệm làm đẹp. Các cô gái có tủ đồ trang điểm trong phòng của họ và đôi khi chúng cũng sử dụng các sản phẩm làm đẹp của mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ "Một số ngày, con xuống nhà với son môi đỏ tươi và tô mắt trên trang điểm khắp khuôn mặt và tôi nói rằng tuyệt vời, hôm nay bé con xinh lắm".

Cô ấy nói về sự an toàn bằng một ngôn ngữ mà các con cô ấy hiểu

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Vài năm trước, Bell đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy bàn tay của các con gái cô đặt trên nắp xăng xe của cô. Bất cứ khi nào cô ấy đang dỡ thùng xe với những đứa trẻ của mình xung quanh, cô ấy đều nói: "Đặt tay trên vòng tròn!" để đảm bảo rằng các con của cô ấy đã đặt tay lên nắp xăng và làm như vậy để giữ an toàn trước dòng xe cộ đang chạy tới với các con.

Có một thủ thuật khác mà Bell sử dụng để nói về sự an toàn với các con gái của mình: hãy sử dụng những câu chuyện cổ tích như một tài liệu tham khảo. Ví dụ, khi Bell đọc truyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn cho các cô gái nhỏ của mình, cô ấy hỏi họ rằng "Liệu Bạch Tuyết có đúng không khi cô ấy nhận quả táo từ một người lạ và ăn nó, liệu các con có nên làm như vậy không.?"

Bell dạy các con gái của cô ấy phải tử tế và từ bi

Bell chắc chắn rằng thỉnh thoảng nên nhắc nhở bản thân rằng chúng ta đều đang trải qua những vấn đề giống nhau và chúng ta cần sự hỗ trợ của nhau. Cô dạy các con gái của mình rằng trước hết mỗi người đều là một phần của gia đình bnafo đó, họ đáng được yêu thương và tôn trọng như mỗi chúng ta. "Tại sao con lại khác biệt đúng không? Mẹ nghĩ điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân rằng tất cả chúng ta đều giống nhau và mọi người đều đang làm tốt nhất có thể với những gì họ có, vì vậy hãy tử tế và nhân hậu với mọi người con nhé", Bell nói .

Cô ấy khuyến khích những bà mẹ khác tự tin với những gì họ đang làm

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"Nếu bạn tự tin với những gì mình đang làm, ngay cả khi đó là một số kỹ thuật nuôi dạy con kỳ quặc, kỳ lạ mà bạn biết là phù hợp với con mình hoặc bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy làm điều đó!" Bell nói. Nữ diễn viên chắc chắn rằng việc tử tế và kiên nhẫn với bản thân là điều tối quan trọng. Sự giúp đỡ của ông xã cũng rất quan trọng. Khi con cái hành động và tình hình ngày càng mất kiểm soát, một phụ huynh có thể rời khỏi phòng để nghỉ ngơi một chút trong khi phụ huynh còn lại tiếp quản và dạy con.

Theo Brightside