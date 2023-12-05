5 món ăn vặt lành mạnh cho bé kén ăn, giúp lấy lại vị giác, kích thích trẻ ăn ngon

Dưới đây là 5 ý tưởng món ăn nhẹ hấp dẫn và bổ dưỡng thường hấp dẫn trẻ. Những món ăn này được chế biến cẩn thận, bắt mắt và đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và các chất dinh dưỡng thiết yếu mà con trẻ cần.

Cách làm: Xâu trái cây vào những xiên nhỏ và dùng kèm với kem sữa chua. Món ăn nhẹ này không chỉ hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn cung cấp hỗn hợp vitamin, chất chống oxy hóa và men vi sinh từ sữa chua.

Bánh muffin rau củ

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Cà rốt nghiền, bí xanh và bột mì nguyên hạt.

Cách làm: Theo Eshanka Wahi, chuyên gia dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cần trộn các loại rau củ nghiền thành bột bánh muffin đơn giản và nướng thành những chiếc bánh nướng xốp nhỏ. Những chiếc bánh nướng xốp mặn này là một cách tuyệt vời để ăn kèm rau, cung cấp một bữa ăn nhẹ lành mạnh giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bơ hạt và bánh mì chuối

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần: Bánh mì nguyên hạt, bơ hạt (đậu phộng hoặc hạnh nhân) và lát chuối.

Cách làm: Phết một lớp mỏng bơ hạt lên bánh mì nguyên hạt, thêm lát chuối và làm bánh mì sandwich nhỏ. Món ăn nhẹ này cung cấp sự cân bằng giữa protein, chất béo lành mạnh và vị ngọt tự nhiên từ chuối.

Pafait sữa chua Hy Lạp

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần: Sữa chua Hy Lạp, bánh granola (yến mạch cán mỏng) và quả mọng tươi.

Cách làm: Xếp lớp sữa chua Hy Lạp với granola và phủ quả mọng tươi lên trên. Món parfait này là một món ăn nhẹ thơm ngon và giàu protein, mang đến sự kết hợp giữa kết cấu và hương vị đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi và chất chống oxy hóa.

​​Bánh quy giòn phô mai và ngũ cốc nguyên hạt

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Bánh quy giòn nguyên hạt và phô mai viên.

Cách làm: Ăn bánh quy giòn nguyên hạt với những miếng phô mai nhỏ. Món ăn nhẹ này cung cấp nguồn canxi và ngũ cốc nguyên hạt dồi dào, thúc đẩy sự phát triển xương khỏe mạnh và duy trì năng lượng.

Mẹo giúp trẻ ăn vặt lành mạnh Kiểm soát khẩu phần ăn: Cho trẻ ăn vặt với khẩu phần thích hợp để tránh ăn quá nhiều. Bổ sung nước: Kèm theo bữa ăn nhẹ với nước hoặc nước ép trái cây pha loãng để giữ nước cho trẻ. Đa dạng món ăn: Giới thiệu nhiều hương vị và kết cấu khác nhau để mở rộng khẩu vị của trẻ. Nhận thức về chất gây dị ứng: Hãy chú ý đến khả năng dị ứng khi giới thiệu món ăn mới cho trẻ.

Những ý tưởng ăn nhẹ này không chỉ đáp ứng sở thích về khẩu vị của trẻ mà còn góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Hãy nhớ phát huy khả năng sáng tạo trong nhà bếp và tận hưởng những khoảnh khắc đầy dinh dưỡng và niềm vui này cùng con nhỏ của bạn.