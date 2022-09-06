3 việc làm này của bố mẹ sẽ giúp các con phát triển bản thân nhiều và xây dựng tính tự lập cao hơn

1. Hãy cho con biết rằng con rất quan trọng với bạn

Theo khảo sát của các chuyên gia tâm lý học, rất nhiều đứa trẻ không biết rằng, bản thân mình là điều quan trọng nhất trên thế giới trong cuộc sống của cha mẹ. Khi con còn bé cha mẹ có thể rất dễ dàng nói lời yêu thương như "cha mẹ yêu con nhất trên đời", nhưng khi con càng trưởng thành hơn cha mẹ lại rất hạn chế nói những lời yêu thương đơn giản đó. Nhiều cha mẹ thường có suy nghĩ rằng, chỉ cần hành động của bản thân thể hiện rằng mình yêu con là con có thể dễ dàng hiểu được.