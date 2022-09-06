3 việc làm này của bố mẹ sẽ giúp các con phát triển bản thân nhiều và xây dựng tính tự lập cao hơn

Nuôi dạy con 06/09/2022 13:00

Đừng việc làm tưởng chừng đơn giản từ bố mẹ lại có sức mạnh rất lớn trong việc phát triển của trẻ.

1. Hãy cho con biết rằng con rất quan trọng với bạn

Theo khảo sát của các chuyên gia tâm lý học, rất nhiều đứa trẻ không biết rằng, bản thân mình là điều quan trọng nhất trên thế giới trong cuộc sống của cha mẹ. Khi con còn bé cha mẹ có thể rất dễ dàng nói lời yêu thương như "cha mẹ yêu con nhất trên đời", nhưng khi con càng trưởng thành hơn cha mẹ lại rất hạn chế nói những lời yêu thương đơn giản đó. Nhiều cha mẹ thường có suy nghĩ rằng, chỉ cần hành động của bản thân thể hiện rằng mình yêu con là con có thể dễ dàng hiểu được.

Nhưng trên thực tế, con rất khó để có thể hiểu được điều đó, hoặc có thể hiểu thì cũng không thể khẳng định hoàn toàn rằng bản thân là tài sản quý giá nhất đối với cha mẹ mình. Con trẻ thật sự rất muốn được nghe những lời yêu thương này từ cha mẹ. Vì vậy, đừng nên quên nói với con về tầm quan trọng của chúng đối với bạn, giúp con cảm thấy được an toàn và bản thân được yêu thương.

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Con trẻ thật sự rất muốn được nghe những lời yêu thương này từ cha mẹ

Ảnh minh họa: Internet

2. Dành thời gian cho con

  • Nhiều ông bố bà mẹ thường hay để mặc con cho người bảo mẫu, hay gửi gắm hoàn toàn cho các cô giáo trông trẻ ít dành thời gian cho con. Bạn phải nhớ bé càng gần bố mẹ bao nhiêu thì càng tình cảm bấy nhiêu.
  • Trẻ con dễ uốn nắn nên bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh những hành vi chưa đúng của con từ lúc bé. Đừng để khi con lớn có những biểu hiện không ngoan mới bắt đầu dành thời gian để chấn chỉnh con.
  • Những thời gian ít ỏi ở nhà bạn hãy bỏ điện thoại xuống và chơi cùng con, trẻ sẽ vô cùng hào hứng nếu như có bố mẹ chơi hơn là chơi một mình. Bé sẽ phấn khởi khoe những chiến tích của mình với bạn, đừng quyên khen ngợi hay động viên con bạn nhé!
  • Đọc sách, truyện cổ tích cho con nghe lúc lên giường đi ngủ bé sẽ có giấc ngủ ngoan với những giấc mơ đẹp, hơn nữa đọc sách, truyện cổ tích cho con sẽ làm cho trí tưởng tượng của bé thêm phong phú.

3. Cứng cỏi và kiên quyết

  • Các bé thông minh hơn là bạn tưởng.
  • Một khi bạn chịu thua chúng một lần, lúc nào trẻ cũng sẽ chờ mong được nhượng bộ.
  • Bé có thể sẽ “kiểm tra” sự cứng rắn của bạn khi hai mẹ con đến những nơi đông người.
  • Đừng dao động chỉ vì có quá nhiều người ở quanh đó, cứ giữ vững các quy tắc đã đề ra.
  • Nếu bé yêu cứ khăng khăng làm theo ý mình và cáu giận, bạn cần trao đổi riêng với bé.
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