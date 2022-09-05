Thời điểm thích hợp để các mẹ bầu bổ sung nước dừa cực kỳ tốt

– Cải thiện lượng nước ối: Uống nước dừa khi mang thai không chỉ là cách giúp mẹ bầu bổ sung nước cho cơ thể mà còn giúp tăng tuần hoàn máu cho cơ thể và tăng lượng nước ối.

– Bổ sung chất điện phân: Nước dừa cung cấp các chất điện phân và chất khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, natri, photpho. Các chất này có tác dụng cân bằng chất lỏng, duy trì huyết áp, điều chỉnh độ pH, tăng cường hoạt động của các cơ, đồng thời giúp giảm các triệu chứng phổ biến khi mang thai như ốm nghén, tiêu chảy, nôn ói…

– Giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ: Hàm lượng đường trong nước dừa thấp nên đây được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bà bầu để giảm nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.

– Lợi tiểu: Ngoài việc cung cấp thêm nước cho cơ thể, lượng khoáng chất magie, kali có trong nước dừa sẽ khiến mẹ bầu lợi tiểu, vì thế giúp loại bỏ độc tố và làm sạch đường tiết niệu. Điều này sẽ giảm nguy cơ bị viêm đường tiết niệu ở các mẹ bầu.

Thời điểm tốt nhất để mẹ bầu uống nước dừa

Thời điểm tốt nhất để chị em quyết định bổ sung nước dừa vào thực đơn dinh dưỡng hằng ngày đó chính là khi đã trải qua tam cá nguyệt đầu tiên (tam cá nguyệt là khoảng thời gian từ khi mang thai đến lúc sinh nở, bao gồm 3 giai đoạn: Tam cá nguyệt thứ nhất là 3 tháng đầu thai kỳ, thứ hai là 3 tháng giữa thai kỳ và thứ ba là 3 tháng cuối thai kỳ). Vậy là bạn nên bắt đầu uống nước dừa từ tháng thứ 4 trở đi. Bởi lúc này thai nhi đã cứng cáp và đang lớn dần lên trong bụng mẹ. Nước dừa sẽ cung cấp các loại dưỡng chất nuôi cơ thể mẹ cũng như con trong bụng phát triển khỏe mạnh mỗi ngày.

Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa là vào buổi sáng, khi đó các chất dinh dưỡng và chất điện giải dễ hấp thụ nhất. Từ tháng thứ 4, mẹ bầu uống nước dừa đến hết thai kỳ, 100 - 200ml/ngày, chia từ 2-3 lần uống.

Lưu ý:

Một lưu ý mà các mẹ bầu cũng cần phải nhớ là tuyệt đối không uống nước dừa vào buổi tối. Lý do vì lúc này nhiệt độ môi trường sẽ xuống thấp kết hợp tính hàn của nước dừa có thể gây ảnh hưởng sức khỏe mẹ và em bé. Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên quá lạm dụng nước dừa vì uống nhiều sẽ khiến hàm lượng kali trong máu tăng cao gây hại cho cơ thể.