3 nốt ruồi 'tụ khí tụ tài', trẻ sở hữu thì quý nhân vây quanh, hậu vận phát tài phát lộc, lớn lên nhất định công thành danh toại, cả họ được nhờ

Nuôi dạy con 11/10/2022 07:23

Ai sở hữu những nốt ruồi này thường có cuộc sống hạnh phúc, sung túc về sau.

1. Nốt ruồi ở khóe mắt

Nốt ruồi ở khóe mắt thuộc loại nốt ruồi may mắn. Đa số những người sở hữu nốt ruồi này thường thông minh hơn người, độc lập và có năng lực. Họ cũng có quan điểm sáng tạo, độc đáo về các vấn đề. Người có nốt ruồi này kinh doanh giỏi, biết tận dụng thế mạnh của bản thân và các nguồn lực xung quanh.

Họ biết cách xử lý mọi việc nên thường có sự nghiệp suôn sẻ, xuôi thuận hơn người. Về hậu vận, người có nốt ruồi này thường có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc.

3 nốt ruồi 'tụ khí tụ tài', trẻ sở hữu thì quý nhân vây quanh, hậu vận phát tài phát lộc, lớn lên nhất định công thành danh toại, cả họ được nhờ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Nốt ruồi ở cằm

Trong nhân tướng học, cằm là vị trí tượng trưng cho tài sản, thể hiện khả năng tích lũy tiền bạc của mỗi cá nhân. Người có nốt ruồi ở cằm thường theo như nhân tướng học là nốt ruồi may mắn, viên mãn. Ai sở hữu được nốt ruồi này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người này khi trưởng thành thường nắm trong tay nhiều tài lộc và quyền lực.

3. Nốt ruồi trên trán

Trong nhân tướng học, trán tượng trưng cho sự nghiệp, trí tuệ. Nếu trán của một người đầy đặn, tròn trịa và có nốt ruồi thì người này thông minh, có tư duy nhạy bén nên làm việc gì cũng thành công.

3 nốt ruồi 'tụ khí tụ tài', trẻ sở hữu thì quý nhân vây quanh, hậu vận phát tài phát lộc, lớn lên nhất định công thành danh toại, cả họ được nhờ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Theo góc nhìn tướng số, người sở hữu nốt ruồi ở trán thường là người bản lĩnh, biết tạo dựng sự nghiệp cho chính mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, trong công việc họ là người rất tận tâm và trách nhiệm với việc mình làm.

Điều đặc biệt ở người sở hữu vị trí nốt ruồi này là họ luôn cầu tiến, không thích dậm chân tại chỗ. Nhờ những ưu điểm tính cách vượt trội này mà sự nghiệp của họ rất thăng tiến, cuộc sống sung túc và khá giả.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   dự đoán tương lai của trẻ Cách để trẻ thông minh hơn Nuôi con giỏi dạy con ngoan

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 23 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 23 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?