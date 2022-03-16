3 món ăn nhẹ siêu dễ thực hiện khuyến khích trẻ ăn thêm rau mà các mẹ nên lưu lại

Khi còn trẻ, nhiều người trong chúng ta được khuyên rằng ngồi thẳng vào bàn ăn, đặt khăn ăn vào lòng và không nghịch đồ ăn trên bàn để ăn một bữa ăn nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chơi với thức ăn có thể là một cách tốt để khuyến khích trẻ ăn các loại rau mà chúng đã từng đẩy ra vì ghét ăn rau.

Ảnh minh họa Chơi với con trong việc chuẩn bị thực phẩm cũng giúp trẻ yêu thích các món ăn hơn. Một trò chơi dễ dàng liên quan đến việc sử dụng một bộ thẻ nhớ và đưa cho mỗi đứa trẻ một bát cà rốt, cần tây, bông cải xanh và súp lơ trắng được cắt thành các khối vừa ăn. Có rất nhiều trang web bạn có thể tải xuống miễn phí các thẻ nhớ dành cho mọi lứa tuổi. Chọn một bộ thẻ thích hợp và in chúng ra. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để chơi với con. Khi trẻ trả lời đúng một câu hỏi thẻ nhớ, trẻ có thể chọn một miếng vừa ăn từ bát của trẻ khác và ăn nó. Đứa trẻ cuối cùng còn lại rau trong bát của mình là đứa trẻ chiến thắng. Ảnh minh họa Trẻ em cũng thích tạo hình người và động vật bằng cách sử dụng khoai tây nghiền để tạo thành cơ thể, và cần tây làm thân cây, cà chua bi cho mắt, cà rốt làm mũi và mùi tây cho tóc. Ba mẹ hãy khuyến khích con sáng tạo. Khi con đã hoàn thành, hãy cho con cơ hội để thể hiện tác phẩm của mình. Sau đó, cho phép con nghiền ngẫm những sáng tạo của riêng chúng.

Bạn càng cho phép trẻ tham gia vào việc lựa chọn và chuẩn bị rau thì càng có nhiều khả năng trẻ thích thú với rau hơn. Đưa con bạn đến cửa hàng tạp hóa với bạn và cho phép chúng giúp đưa ra những lựa chọn lành mạnh trong phần sản phẩm tươi sống. Hãy cẩn thận để xác định rõ ràng các lựa chọn cùng con. Ví dụ, hãy hỏi con, "Chúng ta nên ăn loại rau nào cho bữa tối ngày mai, đậu xanh hay bông cải xanh đây con?" hoặc "Chúng ta nên chọn loại rau nào cho bữa ăn nhẹ nhỉ, cà rốt hay cần tây?" Ảnh minh họa Ở nhà, hãy để con bạn chuẩn bị rau để phục vụ bữa ăn gia đình. Có rất nhiều công thức nấu ăn thân thiện với trẻ em để bạn lựa chọn

Cà rốt và nho khô 1 củ cà rốt non tươi 2 muỗng canh nước 1/4 chén nho khô 1/4 chén hạnh nhân thái lát 2 muỗng canh bơ 3 muỗng canh mật ong hoặc đường 1/4 muỗng cà phê quế Muối ăn Ảnh minh họa Cho cà rốt và nước vào một chiếc tô có thể dùng được trong lò vi sóng. Đậy vung và cho vào lò vi sóng ở nhiệt độ cao cho đến khi cà rốt mềm, hoặc nấu khoảng 10 phút. Sau khi có cà rốt, hãy cho các nguyên liệu còn lại vào cùng, đậy nắp và cho vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ cao trong 1 đến 2 phút. Pizza rau củ 1 vỏ bánh pizza làm sẵn 2 gói kem pho mát ở nhiệt độ phòng 1 cốc kem chua 1 bì bột sốt Ranch trộn 2 chén rau sống (bông cải xanh thái nhỏ, súp lơ trắng, cà rốt, dưa chuột và cà chua) Ảnh minh họa Nướng vỏ bánh pizza, không có lớp phủ, ở nhiệt độ 350 độ trong 5 đến 10 phút, cho đến khi chín vàng nhẹ. Khuấy đều hỗn hợp kem pho mát, kem chua và hỗn hợp nước sốt. Phết phần này lên vỏ bánh. Trên cùng bán hãy rải các loại rau trộn. Một món ăn nhẹ rau củ dễ chế biến khác dành cho trẻ em trông giống như những con kiến bò ​​trên một khúc gỗ. Nó chứa hai loại thực phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của trẻ là bơ đậu phộng và nho khô. Món ăn Rau quết bơ đậu phộng 5 cọng cần tây 1/2 chén bơ đậu phộng 1/4 chén nho khô Cắt đôi cọng cần tây. Phết nó với bơ đậu phộng. Cuối cùng là rắc nho khô lên. Con sẽ mê mẫn với món ăn vặt từ rau siêu dễ ăn này. Ảnh minh họa Hầu hết trẻ em đều thích ăn đồ nhúng, và một cách khác để khiến chúng ăn rau là phục vụ lựa chọn thô, rau tươi với sữa chua hoặc ăn rau chấm tại trang trại rau. Tránh các loại nước chấm có vị đắng với các thành phần như thì là và các loại nước chấm có vị cay nồng có chứa hành tây. Nếu có thể, hãy để con bạn tham gia vào việc chăm sóc một sân nhỏ hoặc khu vườn ở sân sau. Trồng hạt giống hoặc cây con, tưới nước và xem chúng lớn lên là những trải nghiệm học tập thú vị cho trẻ em. Con cũng rất vui khi gặt hái được thành quả trong công việc bằng cách ăn thẳng một quả cà chua bi từ cây mà con đã chăm bẵm hoặc nhổ một củ cà rốt chín lên khỏi mặt đất đẻ cùng ba mẹ chuẩn bị bữa cơm. Hãy làm gương tốt cho con bạn bằng cách ăn những loại rau mà bạn muốn chúng ăn. Luôn chuẩn bị sẵn nhiều loại rau sống để làm món ăn vặt và chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh thay vì đồ ăn vặt và đồ ngọt. Theo Child Developmet info

Tiết lộ những sự thật cực thú vị về trẻ mà đa số mọi người hoàn toàn không biết Trẻ sơ sinh có đơn giản như bạn nghĩ? Những tiết lộ hay ho dưới đây về trẻ chắc chắn bạn chưa biết và sẽ khiến bạn ngỡ ngàng

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