3 điều cực kỳ quan trọng khi nuôi dạy các trẻ hướng nội để các con có thể phát huy tiềm năng một cách triệt để.

Trẻ hướng nội thường không thích nói chuyện với nhiều người, hay có thể nói ngại khi giao tiếp với người khác vì vậy chúng thường rất dễ cảm thấy tự ti về bản thân. Con biết bản thân mình trầm lặng, ít nói hơn những đứa trẻ khác. Những lúc như vậy, cha mẹ hãy động viên và trò chuyện để giải thích cho con hiểu.

Mỗi người có một tính cách khác nhau, có những người sôi nổi, năng động thì sẽ có người ít nói và trầm lặng hơn, đó là điều vô cùng bình thường. Đây là tính cách riêng của con, là đặc điểm để phân biệt con với những đứa trẻ khác, và con không có gì phải tự ti về điều này cả. Thay vào đó, con nên tự tin là chính mình, sống vui vẻ, hạnh phúc, mình không sôi nổi như người ta nhưng mình có thể nỗ lực hết mình thể hiện những ưu điểm, tiềm năng của bản thân thì không một ai có thể xem nhẹ con cả.

Trẻ có tính cách hướng nội thường rất thích ở một mình. Trẻ luôn thích xây dựng một thế giới mộng mơ khác biệt của riêng trẻ. Vì vậy, khuyên phụ huynh nên tạo điều kiện cho trẻ tự do trong không gian đó và tôn trọng mọi khoảnh khắc riêng tư của trẻ. Đây là phương pháp giúp trẻ giải tỏa năng lượng tiêu cực và nạp lại năng lượng tích cực cho trẻ.

3. Giúp trẻ có hiểu biết khách quan về bản thân

Rất có thể trẻ đặc biệt hướng nội vì đã nhận quá nhiều lời nhận xét tiêu cực trong quá trình trưởng thành, điều này đã giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của trẻ, không nhìn nhận một cách khách quan những ưu điểm của bản thân và luôn đặc biệt tự ti nên trẻ nghĩ: “Tôi thua kém người khác và thích tỏ ra im lặng một chút trong đám đông”. Lúc này, cha mẹ nên giúp trẻ hiểu bản thân một cách khách quan và cho trẻ biết rằng ngay cả những người hướng nội cũng có thể rất tự tin. Tất nhiên, lúc này cha mẹ không nên quá khoe khoang con cái, cũng không nên coi thường con cái, cần giúp con tìm đúng vị trí của mình.