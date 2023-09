3 dấu hiệu nhận biết trẻ thông minh, lanh lợi, dạy một hiểu mười, tiếp thu vô cùng nhanh chóng, lớn lên giàu sang, phú quý, thành đạt hơn người

Trẻ có đôi môi hình trái tim, tức viền môi trên lượn sóng tạo thành 2 đỉnh trái tim cân xứng, thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống an nhàn, gặp nhiều may mắn. Những đứa trẻ từ khi sinh ra đã có đặc điểm môi tròn và hơi cong, khi lớn lên sẽ có vận may hơn người.

Trẻ có môi hình trái tim sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, của cải bạc tiền không thiếu, còn có danh vọng tiếng tăm. Trẻ cũng rất hiếu thảo, luôn cố gắng để báo hiếu cho cha mẹ. Cuộc đời về sau của trẻ chỉ sống trong phú quý.

3. Trán cao rộng, đầy đặn

Theo nhân tướng học, trẻ em sinh ra sở hữu vầng tràn cao và đầy đặn thường sẽ vô cùng thông minh, lanh lợi, lại có một trí nhớ siêu phàm.

Không chỉ vậy, trán cao cũng là một dấu hiệu dự báo về một tương lai giàu có, thịnh vượng.

Những đứa trẻ sở hữu vầng trán này ngay từ khi còn nhỏ đã tỏ ra vô cùng thông minh, dạy một hiểu mười và tiếp thu vô cùng nhanh chóng.

Ảnh minh họa

Đa số những đứa trẻ này thường vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, bất kể làm việc gì cũng nhanh hơn người khác một bước, vì vậy trên con đường tương lai sẽ đạt được rất nhiều thành công đáng nể.

Những đứa trẻ có vầng trán cao rộng, đầy đặn nhìn chung là tài giỏi xuất chúng nên luôn đem lại niềm tự hào cho gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.