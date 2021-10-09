3 bước giúp mẹ tập thói quen ngủ ngoan cho trẻ sơ sinh, để dù nuôi con mọn mà mẹ vẫn nhàn tênh

Trong khi trẻ sơ sinh thì lại rất thất thường, có khi ngày ngủ đêm thức chơi, hoặc đang nửa đêm ngủ thì lại bật khóc rồi đòi mẹ bế...

Hầu hết các mẹ nuôi con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh sẽ cực kỳ vất vả vì phải thức khuya, dậy sớm, thậm chí vết mổ rất đau những vẫn phải cố gắng ngồi dậy để cho con bú.

Để nuôi con mọn mà vẫn nhàn tênh, thì mẹ hãy áp dụng ngay 3 bước tập cho bé sơ sinh ngủ ngoan dưới đây...

Bằng giác quan thứ 6 của mình, mẹ sẽ biết con buồn ngủ thông qua những dấu hiệu như: bé gãi tai, ngáp... Ảnh minh họa

Mẹ hãy dùng giác quan thứ sáu của mình để quan sát dấu hiệu cho thấy bé con đã buồn ngủ và muốn đi ngủ, ví như đôi mắt lim dim, ngáp, lấy tay kéo tai, hay quầng dưới mắt của bé trông có vẻ thâm lại.

Lúc này mẹ hãy đặt bé vào nôi hoặc giường và vỗ nhè nhẹ vào lưng cho bé ngủ.

2. Dạy bé con phân biệt giữa ngày và đêm

Luôn để con chơi nhiều vào ban ngày, thì đêm đến cả mẹ và con sẽ tha hồ ngủ ngon... Ảnh minh họa

Phần lớn các bé thường có thói quen thức vào đêm ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Do thói quen này mà sau khi lọt lòng mẹ, bé vẫn thường hay thức vào ban đêm, điều này sẽ khiến cho mẹ cảm thấy rất hao sức và mệt mỏi.

Để đỡ phần vất vả hơn, thì mẹ bỉm hãy chờ đến khi bé được khoảng hai tuần tuổi thì hãy tập ngay cho con cách để phân biệt giữa ngày và đêm như sau:

Vào ban ngày ngay lúc con còn thức, mẹ hãy cho bé chơi nhiều hơn

Không cần tắt các thiết bị gây tiếng ồn trong nhà như tivi hay quạt trong nhà

Trò chuyện cùng con

Hãy đánh thức khi thấy bé thiu thiu ngủ

Còn khi vào ban đêm thì mẹ phải đảm bảo rằng phòng ngủ của con được yên tĩnh, không nói chuyện với con và giữ cho ánh sáng trong phòng tối hơn để bé từ từ nhận biết giữa ngày và đêm, cũng như dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngoan hơn.

3. Dạy bé tự ngủ ngay trong vòng tám tuần đầu sau sinh

Tập cho con tự ngủ từ sớm, thì đó cũng là một cách mẹ dạy tính tự lập cho con... Ảnh minh họa

Khi bé được từ sáu đến tám tuần tuổi thì mẹ nên dạy bé cách để tự ngủ. Mẹ nên đặt bé xuống giường hoặc nôi ngay khi bé con có dấu hiệu buồn ngủ nhưng vẫn còn thức, chứ không nên bế bé trên tay hay hát ru cho bé.

Còn riêng với những bé hơi khó ngủ, thì mẹ có thể vỗ nhẹ lưng và hát ru cho con rồi từ từ đặt bé xuống giường hoặc nôi ngay sau khi thấy con đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.