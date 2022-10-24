Xuất phát điểm nghèo khó nhưng chỉ nhờ một bức ảnh, 3 bé gái đổi đời ngoạn mục, đặc biệt có bé 19 tuổi lấy luôn chồng đại gia

Thời gian gần đây, cô bé người dân tộc tên Mua Thị Dua (hay còn được gọi là bé Phúng Phính hay Tiểu màn thầu Hà Giang) bỗng xuất hiện khá dày đặc trên mạng xã hội kể từ khi được một nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện. Cũng từ đây, cô bé dân tộc mộc mạc ngày nào còn đứng ở dốc Thẩm Mã đã bước sang trang mới cuộc đời khi đặt chân xuống Hà Nội.

Giờ đây khi được nhãn hàng hỗ trợ, cô bé không những có công việc ổn định mà còn có cuộc sống sang chảnh, điện thoại đắt tiền, váy áo điệu đà. Theo tiết lộ mới đây, ngay khi có những tháng lương đầu tiên, bé Phúng Phính đã mang 50 triệu đồng tiền mặt về biếu bố mẹ và đưa bố mẹ đi mua xe máy, vàng, điện thoại,...

Vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, trước đây bé Phúng Phính từng gây sốt chỉ với một bức ảnh lọt vào ống kính của du khách tham quan Hà Giang. Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hằng ngày, cô bé gùi những bó hoa rừng ra dốc Thẩm Mã kết thành vòng hoa cho du khách chụp ảnh để có tiền phụ giúp gia đình.

Cô bé không những có công việc ổn định mà còn có cuộc sống sang chảnh, điện thoại đắt tiền, váy áo điệu đà - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cuộc sống của bé Phúng Phính khi hầu như chỉ đăng tải các bức ảnh sang chảnh chứ không hề nhắc tới chuyện học hành, phát triển sự nghiệp. Nhưng bên cạnh đó cũng rất nhiều người hâm mộ cảm thấy vui lây cho gia đình nhỏ khi có thể vượt được nghèo khó. Họ gửi lời chúc và mong cô bé ngày càng phát huy được thế mạnh của bản thân.

Ngay khi có những tháng lương đầu tiên, bé Phúng Phính đã mang 50 triệu đồng tiền mặt về biếu bố mẹ và đưa bố mẹ đi mua xe máy, vàng, điện thoại,... - Ảnh: Internet

Rita Gaviola - cô bé ăn xin đổi đời sau một đêm

Rita Gaviola được coi là cô bé Lọ Lem trong đời thực với câu chuyện đổi đời vô cùng khó tin. Cô bé sinh năm 2003 và lớn lên trong một gia đình nghèo thuộc bộ tộc Badjao, Philippines. Hàng ngày, thay vì được tới trường như các bạn cùng lứa thì cô bé phải địu em đi ăn xin trên phố Lucban để phụ giúp bố mẹ.

Nam nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh của Gaviola và không ngờ chính bức ảnh này đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet

Đến năm 2006, khi nhiếp ảnh gia Topher Quinto Burgo một lần vô tình chứng kiến khoảnh khắc Rita Gaviola cầm hộp tiền và địu em trên lưng đi ăn xin trên đường phố Lucban, Philippines, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mộc mạc, chân thật của cô. Nam nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng bấm máy, ghi lại hình ảnh của Gaviola và không ngờ chính bức ảnh này đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm.

Câu chuyện về cuộc đời của Rita đã nhanh chóng nhận nhiều sự thương cảm. Thị trưởng thành phố Lucena - nơi gia đình cô sinh sống đã gửi Rita đến trường học. Cha mẹ cô còn được quan chức thủy sản hỗ trợ tàu đánh cá mới. Không chỉ thế, cô bé còn được tạo điều kiện đến Manila làm người mẫu và tham gia chương trình truyền hình thực tế Pinoy Big Brother.

Câu chuyện về cuộc đời của Rita đã nhanh chóng nhận nhiều sự thương cảm - Ảnh: Internet

Với vẻ đẹp mộc mạc cuốn hút và chuyện đời truyền cảm hứng, Rita ngày càng nổi tiếng. Cô trở thành gương mặt đắt show với các thương hiệu thời trang, các show truyền hình đình đám. Chỉ hai năm sau khi nổi tiếng, Rita đã mua được ngôi nhà đầu tiên. Cô còn tiếp tục học trang điểm và xây dựng thương hiệu cá nhân trên trang mạng xã hội riêng, giúp thu về số tiền quảng cáo không hề nhỏ.

Cô bé được tạo điều kiện đến Manila làm người mẫu và tham gia chương trình truyền hình thực tế Pinoy Big Brother - Ảnh : Internet

Được biết, hiện Rita đã có gia đình và một cô công chúa nhỏ khoảng 9 tháng tuổi. Bé gái cũng sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt tròn to tựa búp bê. Mặc dù Rita không tiết lộ về chồng nhưng nhiều thông tin cho biết, anh không làm việc trong lĩnh vực showbiz nhưng khá giả về mặt kinh tế. Mặt khác, Rita rất hạn chế đưa thông tin về gia đình để tránh đối mặt với bình luận trái chiều.

Chia sẻ với truyền thông, Rita cho biết cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy cô bé ăn xin ngày nào đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 19.

Được biết, hiện Rita đã có gia đình và một cô công chúa nhỏ khoảng 9 tháng tuổi. Mặc dù Rita không tiết lộ về chồng nhưng nhiều thông tin cho biết, anh không làm việc trong lĩnh vực showbiz nhưng khá giả về mặt kinh tế - Ảnh: Internet

Tô Minh Quyên - Cô bé nghèo miền núi với đôi mắt lấp lánh từng lay động trái tim người Trung Quốc

Năm 1991, trong chiến dịch mang tên "Tôi muốn đi học" của tờ Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc - Giải Hải Long, một nhiếp ảnh gia đã đến một vùng núi miền quê hẻo lánh để chụp ảnh phóng sự về những đứa trẻ nơi đây. Người này đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm hình ảnh những em học sinh cắp sách tới trường, bất chấp điều kiện khó khăn.

Sau chuyến đi đó, Giải Hải Long đã thành công có được tác phẩm đổi đời, đó là bức ảnh chụp cô bé tên Tô Minh Quyên, khi đó mới 8 tuổi. Được biết, Tô Minh Quyên sinh năm 1983 trong một gia đình làm nông nghèo tại huyện Kim Trại, Lục An, tỉnh An Huy. Khi đến trường học địa phương thăm thú thì vô tình được nhiếp ảnh gia chụp được hình ảnh. Cô học trò với Đôi mắt to tròn, biểu cảm vô cùng ngây ngô khi đang cầm chiếc bút viết đã thu hút mọi người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Dù chỉ là một bức ảnh đen trắng nhưng lại xuất sắc được chọn làm áp phích quảng bá cho chiến dịch "Tôi muốn đi học" trên toàn quốc. Từ đây, cô bé Tô Minh Quyên không chỉ đơn thuần là trở thành gương mặt đại diện của một dự án khuyến học của chính quyền mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần hiếu học, vượt lên nghịch cảnh suốt một thời gian dài tại Trung Quốc.

Đôi mắt sáng, hồn nhiên, đầy ắp ước mơ được đến trường của Tô Minh Quyên đã làm lay động trái tim biết bao người, trong đó có không ít mạnh thường quân. Cô bé sau đó nhận được không ít tiền quyên góp, ủng hộ từ khắp mọi nơi. Đang từ hoàn cảnh đứa trẻ nghèo đối mặt với nguy cơ phải bỏ học, bé gái được tài trợ tiền học cả đời, được bước trên con đường tri thức mà em khao khát.

Dù chỉ là một bức ảnh đen trắng nhưng lại xuất sắc được chọn làm áp phích quảng bá cho chiến dịch "Tôi muốn đi học" trên toàn quốc - Ảnh: Internet

Chỉ 6 năm sau khi nổi tiếng toàn quốc, Tô Minh Quyên tiếp tục vinh dự trở thành đại biểu thiếu niên của Quốc hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Suốt quá trình đi học, cô bé với đôi mắt to, sáng ấy luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Cô luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, không phụ sự kỳ vọng của mọi người - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Tô Minh Quyên được bầu làm ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên. Năm 2003, cô đỗ vào Khoa Quản lý Tài chính của Đại học An Huy và trở thành đại sứ tuyển dụng tình nguyện viên cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh hồi tháng 6/2007. Kể từ năm 2017 đến hiện tại, Tô Minh Quyên đã giữ chức phó bí thư tỉnh ủy An Huy.

Hiện, cô học trò nhỏ ngày nào đã có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau khi được "đổi đời" ngày còn bé. Biết mình đã có tương lai tươi sáng nhờ sự giúp đỡ của xã hội, cô bé trong bức ảnh nổi tiếng năm nào cũng luôn nỗ lực hết mình để có thể "trả lại".

Chỉ 6 năm sau khi nổi tiếng toàn quốc, Tô Minh Quyên tiếp tục vinh dự trở thành đại biểu thiếu niên của Quốc hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc - Ảnh: Internet

Tô Minh Quyên vẫn luôn tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Cô cũng đã tự thành lập một quỹ từ thiện của riêng mình và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc giúp đỡ xã hội.