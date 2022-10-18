Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 13:45

4 năm kể từ ngày nổi tiếng, Jare Ijalana (sinh năm 2013) hiện hoạt động tích cực với vai trò người mẫu nhí tại quê nhà Nigeria. Càng lớn ngoại hình và diện mạo gương mặt Jare càng trông khác hẳn.

Năm 2018, Jare Ijalana - cô bé 5 tuổi người Nigeria - bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội khi được nhiếp ảnh gia Mofe Bamuyiwa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh chân dung. Cô bé phá vỡ mọi chuẩn mực cái đẹp trên thế giới, khiến nhiều người đã phải có cái nhìn nhận khác về hình ảnh đẹp của con người.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 2

Được biết, Jare năm đó 5 tuổi, cô nhóc là người châu Phi sở hữu làn da đen nhám, mái tóc bông xù nhưng đổi lại là một gương mặt đẹp hài hòa: đôi mắt to trong xanh, sống mũi cao cùng khuôn miệng đẹp. 

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 3

Loạt ảnh không có sự dàn xếp hậu trường cầu kỳ, tuy nhiên Jare Ijalana vẫn thu hút sự chú ý khi tự tin nhìn thẳng vào ống kính, tạo dáng chuyên nghiệp và không chút biểu hiện rụt rè, bối rối.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 4

Vẻ đẹp đặc biệt của Jare với đôi mắt xanh như ngọc, làn da nâu đen lôi cuốn cùng mái tóc xoăn bồng bềnh khiến nhiều người xuýt xoa ca ngợi em là "búp bê đời thực", "viên ngọc trai đen" hay "cô bé da đen xinh đẹp nhất thế giới".

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 5
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 6

Cũng nhờ vẻ đẹp độc lạ, thuần khiết của mình, tên tuổi Jare được nhiều người để ý tới và vượt xa so với những gì mà gia đình cô bé tưởng tượng. Jare nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng, mẫu nhí chuyên nghiệp khi nhiều nhãn hàng, thương hiệu trẻ em săn đón.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 7
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 8

Jare có cơ hội tiếp xúc với sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế như Mỹ, Anh... xuất hiện trên những trang bìa tạp chí hàng đầu thế giới. Số tiền mà cô bé kiếm được đã giúp gia đình "phất lên" nhanh chóng, 3 chị em Jare được ăn học đủ đầy.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 9
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 10

Mới đây, những hình ảnh chụp Jare lan truyền trên mạng xã hội cho thấy diện mạo thay đổi của cô bé có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn tiếc nuối. Theo đó ngoại hình và diện mạo gương mặt của cô bé châu Phi đã có nhiều thay đổi và không còn được đẹp xuất sắc như trước nữa.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 11
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 12

Lên 9 tuổi, cô bé Jare cao lớn trông thấy nhưng không còn nét hồn nhiên, xinh xắn, không còn mái tóc xoăn xù độc đáo hay đôi môi chúm chím như xưa. 

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 13
Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 14

Được biết trong gia đình, ngoài Jare, cô bé còn hai người chị gái khác cũng cùng là mẫu nhí: Jomi 11 tuổi và Joba 14 tuổi. 3 em được mẹ lập chung một tài khoản instagram có tên là ba chị em nhà J. Tài khoản này hiện đã thu hút hơn 164.000 người theo dõi.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 15

Chia sẻ về sự nổi tiếng nhanh chóng của con gái, mẹ của Ijalana cho biết, ngày bức ảnh của con gái lan truyền trên mạng xã hội, bà không hề hay biết. Chỉ đến khi một người bạn chia sẻ thông tin này, hai vợ chồng bà mới ngỡ ngàng trước độ nổi tiếng của con gái nhỏ.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 16

Sự nổi tiếng của 3 con gái cũng giúp cuộc sống của họ dư dả, sung túc hơn. Hiện cả 3 là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng tại quê nhà.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 17

Tuy nhiên, cha mẹ Jare cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Mẹ cô bé yêu cầu 3 chị em chỉ được nói về nghề mẫu ngoài môi trường trường học, đồng thời, không nhận sự biệt đãi nào khi đi học.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Châu Phi đẹp nhất thế giới gây tiếc nuối với khán giả - Ảnh 18

Nhờ sự dạy dỗ cẩn thận của gia đình, ngoài đời, Jare là một cô bé rất vui vẻ và tự nhiên. Trong một bài phỏng vấn, em tiết lộ những sở thích của mình là: chơi piano, đọc sách và múa ballet. Ngoài việc học hành chăm chỉ và làm mẫu nhí, Jare thích dành thời gian ở bên mẹ và các chị em của mình. Cô bé hy vọng sau này khi dừng lại sự nghiệp làm mẫu cô có thể trở thành một bác sĩ trong tương lai. 

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