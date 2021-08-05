Nam thanh niên điều khiển mô tô thả hai tay, lạng lách, đánh võng trên phố bị cơ quan chứ năng xử phạt với tổng mức tiền lên đến 17,4 triệu đồng.

Thông tin từ báo Gia đình và xã hội, vào ngày 5/8 Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa truy xét, làm rõ và xử lý hành vi vi phạm của một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, thả hai tay lạng lách, đánh võng trên phố.

Đối tượng Lê Minh Thịnh đã có hành vi điều khiển mô tô thả hai tay lạng lách đánh võng trên phố. Ảnh: Internet

Theo cơ quan Công an, trên MXH xuất hiện một đoạn video nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách trên đường phố và buông thả 2 tay gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, khiến nhiều người bức xức. Sau khi đoạn video được đăng tải trên MXH, Ban Chỉ huy Công an TP.Huế nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và truy xét đối tượng để xử lý theo đúng quy định luật giao thông đường bộ.

Đến khoảng 23 giờ ngày 4/8, đội Cảnh sát giao thông - trật tự làm rõ đối tượng trong video là Lê Minh Thịnh, sinh năm 1997 ngụ tại phường Tây Lộc, TP.Huế. Công an TP.Huế đã lập biên bản vi xử phạt hành chính đối với Lê Minh Thịnh đã có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách trên đường bộ trong khu vực đô thị, buông 2 tay khi đang điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Lực lượng Công an test nhanh nồng độ cồn đối tượng Lê Minh Thịnh. Ảnh: Internet

Cơ quan Công an cũng tạm giam giữ phương tiện vi phạm là một xe máy Sirius mang biển số 75F1 - 03906. Với tất cả những hành vi trên của Thịnh có tổng mức xử phạt vi phạm hành chính lên đến 17,4 triệu đồng.

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