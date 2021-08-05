Một thanh niên 26 tuổi đang cùng thiếu nữ làm "chuyện ấy" trên xe ô tô thì "ngã ngửa" phát hiện bạn gái tử vong, cơ thể tím tái.

Theo tờ Daily Mail, hôm ngày 2/8 dẫn nguồn tin địa phương cho hay, vụ việc xảy ra ngào đêm 29/7 tại TP. Cubatao, bang Sao Paulo, Brazil. Thiếu nữ có tên là Gabrielly Dickson, 15 tuổi "quan hệ" với thanh niên 26 tuổi trên xe ô tô. Thanh niên này đã khai với cảnh sát rằng đang cùng Dickson làm "chuyện ấy" trên xe thì ngất lịm, theo trang tin địa phương G1.

Thiếu nữ Gabrielly Dickson tử vong khi đang quan hệ trên xe ô tô. Ảnh: Internet

Môi và da của cô gái tím tái, trong khi đôi bàn tay của thiếu nữ thì có quắp lại. Sau khi thấy tình trạng cô gái bất thường thanh niên lập tức đưa cô đến bệnh viên cáp cứu. Các bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán thiếu nữ bị đột quỵ khi đang quan hệ tình dục. Các bác sĩ đã làm mọi cách để cứu cô gái nhưng bất thành. Bác sĩ điều trị tuyên bố Dickson tử vong lúc 1h20 sáng ngày 30/7.

Theo cảnh sát địa phương, các nữ y tá trong quá trình điều trị cho Dickson thì phát hiện máu trong âm đạo nạn nhân. Cảnh sát đã tới bệnh viên sau khi nhận được tin báo thiếu nữ bị đánh đập nhưng các y tá cho biết không có dấu hiệu bị hành hạ của nạn nhân.

Trang G1 đưa tin, gia đình của thiếu nữ không biết mối quan hệ tình cảm của con gái và thanh niên 26 tuổi. Họ cũng không biết con gái mình có bị mệnh hay không. Một giám định viên y tế địa phương dự kiến sẽ công bố nguyên nhân cái chết trong 1-2 ngày tới.

Theo như luật pháp của nước Brazil, độ tuổi quan hệ có sự đồng thuận của cả hai được quy định trên 14 tuổi. Vì vậy thanh niên này không bị buộc tội có quan hệ tình dục với thiếu nữ 15 tuổi.

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