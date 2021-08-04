"Thiên thần nhí đẹp nhất Thái Lan" bất ngờ xuất hiện với nhan sắc "đẹp như tạc tượng" sau 7 năm kể từ khi nổi tiếng

Vào năm 2014, những hình ảnh đầu tiên cô bé Jenna Jirada Moran xuất hiện đầy rẫy khắp các trang MXH vì gương mặt của một cô bé lúc 5 tuổi quá xuất sắc. Không khác gì một thiên thần "hạ phàm", nhờ sở hữu nét lai Tây Thái - Mỹ nên hầu như những gen trội nhất của bố mẹ cô bé đều nhận hết. Đôi mắt to tròn, cùng với nụ cười đáng yêu thêm vào đó là làn da trắng hồng mềm mịn, khiến ai nấy cũng say mê trước cô bé Jenna này.

Lúc đó dù chỉ còn rất nhỏ nhưng nét đẹp của thiên thần nhí này đã làm say mê bao trái tim. Ảnh: Internet

Nhờ vào khuôn mặt đáng yêu này và sự nổi tiếng khi các hình ảnh của cô bé được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Không ít các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang cho trẻ em mời cô bé Jenna đóng quảng cáo và làm người mẫu nhí. Thậm chí, ở Việt Nam có rất nhiều group được lập ra để theo dõi quá trình trưởng thành của cô bé hay cập nhập những hình ảnh đời thường mỗi ngày để thỏa lòng mong ước. Dù lúc ấy chỉ mới 5 tuổi nhưng mọi người đều dành sự ưu ái và đặt cho cô bé biệt danh "thiên thần nhí đẹp nhất Thái Lan".





Cô bé càng lớn càng trở nên xinh xắn và đáng yêu. Ảnh: Internet

Dù thời gian trôi qua đã được 7 năm nhưng nhan sắc ngày nào của nhóc Janna thì không có sự thay đổi là bao. Hiện tại cô nhóc năm nào giờ đã được 12 tuổi và ra dáng một nàng học sinh cấp 2. Nét nữ tính cùng gương mặt đáng yêu thì không hề có sự thay đổi. Có thể nói, trong tương lai Jenna sẽ trở thành một trong những mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan. Nếu Jenna lựa chọn theo con đường nghệ thuật thì chắc chắn cô bé sẽ là một đối thủ đáng gờm với các mỹ nhân khác trong showbiz Thái.

Mặc dù còn nhỏ nhưng Jenna đã góp măt rất nhiều trong các bộ phim truyền hình của Thái. Ảnh: Internet