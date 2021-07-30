Quên vòng eo hoạt hình đi, ra sức 'xây' vòng 3 'tràn màn hình' để có thân hình cực bốc lửa như các hot girl này nhé

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những tiêu chuẩn về cái đẹp riêng. Các cô nàng xinh đẹp người Trung Quốc trước đây luôn chọn tiêu chuẩn của một cô gái đẹp là gầy gò, da trắng, chân dài,... Nhưng giờ đây nhiều cô gái đã không còn đi theo cái gọi là tiêu chuẩn đấy nữa và họ đã tự tin thiết lập thước đo vóc dáng cho mình.

Nếu nói về Trung Quốc thì đôi khi có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ đến như: văn hóa, ẩm thực, địa điểm du lịch hay con người,... Nhưng điều đặc biệt và có nhiều tài liệu chỉ ra rằng người Trung luôn thích những cô gái có thân hình là "mình hạc xương mai". Đây được xem là chuẩn đẹp của một cô gái nó khác hoàn toàn với những đất nước phương Tây. Chính vì thế, các cô nàng có gương mặt xinh đẹp hay ưa nhìn thì họ luôn có một nỗi sợ chính là "sợ mập". Họ luôn cố gắng để gầy đi và không để cân nặng của mình mất kiểm soát. Những cô nàng mũm mĩm thì dễ bị đánh giá là không được đẹp và không hấp dẫn.

Để đạt được một tiêu chuẩn đẹp theo cách nghĩ của người Trung Quốc thì họ sẽ có những thử thách về mức độ gầy như thả cá trong xương quai xanh, dùng giấy A4 đo eo, khoe eo hoạt hình ... cùng nhiều thử thách bá đạo khác. Dù những trào lưu này gây nên nhiều tranh cãi và nhiều người cho rằng đây là kiểu đẹp "phi thực tế" nhưng đâu đó, mỗi năm đều sẽ có một trào lưu mới để xem các hot girl có thật sự gầy đúng chuẩn không. Trong một số bài đăng của các trang báo Trung Quốc, người viết chỉ ra không ít phụ nữ Trung có vòng 3 "phẳng" hay còn chảy xệ không được căng tròn. Điều này là do thói quen ăn uống rèn luyện mà ảnh hưởng đến vóc dáng cũng như một số quan điểm về thẩm mỹ của người Trung. Một số người còn cho rằng vòng 3 quá to sẽ không được tao nhã.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều cô gái vẫn đi lối tư duy cũ chính là phải ốm, gầy thì mới là đẹp. Còn những cô gái có một tư duy mở hơn thì họ đã chọn cho mình một thước đo mới về cái đẹp. Đã từng bị đánh giá là những cô nàng thiếu đường cong, thế nhưng, nhiều cô nàng xứ Trung bây giờ đã tự tin mang những chiếc quần ôm bó sát cơ thể để theo những đường cong cùng vòng 3 hoàn hảo của mình. Vòng 3 cũng là một trong những yếu tố quyết định thân hình bạn có đẹp hay không và có tạo nên sự quyến rũ không. Trong quá trình thay đổi tư duy cũng như luyện tập thì nhiều cô nàng cũng nhận ra rằng vòng 3 cũng giúp các cô nàng trở nên đẹp hơn. Hiện tại các cô nàng cũng đã quan tâm hơn và có một cách suy nghĩ mở hơn không còn đi theo lối tư duy cũ. Để có được vòng 3 căng tròn đáng mơ ước, không ít cô gái đã tìm đến phương pháp độn mông, nâng mông. Những cách này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được vòng 3 mơ ước. Nhưng tính về lâu về dài thì đây không phải cách hay để sử dụng. Nó vừa tốn kém về tiền bạc, đôi khi lại gặp sự cố trong quá trình phẫu thuật và đặc biệt cơ sở bạn chọn lựa có phải là nơi uy tín. Bên cạnh đó, cũng có những cô nàng lựa chọn sử dụng quần độn mông nhưng đây cũng chỉ là phương án tạm thời. Để đi được đường dài nhiều người đẹp xứ Trung đã chọn cho mình một kiểu luyện tập về hình thể với gym. Đây chính là cách tối ưu nhất để có thể có một vóc dáng mà các nàng luôn mơ ước bên cạnh đó vòng 3 cũng sẽ trở nên căng tròn và săn chắc. Để rèn luyện vòng 3 bạn nên luyện tập toàn thân trước khi rèn luyện nhiều hơn cho vùng này. Sau đó bạn nên kết hợp cùng nhiều bài tập như: squat, lunge, hip, circles,.... sẽ giúp vòng 3 của nhanh chóng đẹp hoàn hảo. Ảnh: Tổng hợp

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