Vợ Hà Đức Chinh bị chụp lén, nhan sắc thật sự khiến người xem không khỏi bất ngờ

Trên các diễn đàn, cư dân mạng mới đây tích cực lan truyền hình ảnh Mai Hà Trang - bà xã Hà Đức Chinh trong trận đấu tối 22/10 giữa CLB Bình Định với Sài Gòn ở vòng 21 V.League 2022.
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Trước khi về chung một nhà với Hà Đức Chinh, nhan sắc của Mai Hà Trang đã trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Đa phần đều dành lời khen bởi nàng dâu quá xinh đẹp, duyên dáng.
Tuy nhiên người hâm mộ vẫn hoang mang khi một số bình luận kém duyên "đào" lại những bức ảnh chụp lén của Hà Trang trước đây. Đầu tiên là hình ảnh Hà Trang bị chụp lén khi đang cùng Đức Chinh và một số người bạn đi dạo trên phố vào cuối năm 2018.
Tiếp đến là khoảnh khắc Hà Trang ngại ngùng khi về nhà bạn trai ở Phú Thọ vào dịp Tết. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô nàng khi xuất hiện trước ống kính là một Hà Trang kém sắc hơn so với ảnh tự sướng trên mạng.
Nhưng hình ảnh đầy xinh đẹp trên khán đài trong trận đấu tối 22/10 giữa CLB Bình Định với Sài Gòn ở vòng 21 V.League 2022 đã "cứu cánh" cho cô.
Mai Hà Trang xuất hiện tại khán đài nhằm tiếp sức mạnh cho chồng và CLB Bình Định thi đấu. Hình ảnh bà xã Chinh "Đen" lập tức bị các camera "tia". Dù bị chụp lén nhưng nhan sắc Hà Trang vẫn cứ là "đỉnh của chóp".
Dưới bài viết, khoảng khắc tự nhiên của bà xã Hà Đức Chinh nhận về vô số lời khen ngợi. ai nấy cũng phải xuýt xoa vì Mai Hà Trang ngoài đời quá xinh, cao trắng, mặt nhỏ.
Được biết, Mai Hà Trang từng là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài được biết đến là bạn gái, vợ cầu thủ nổi tiếng, cô nàng còn gây chú ý khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gu ăn mặc thời trang đa dạng, khi nhẹ nhàng lúc lại cực sexy.
Ngày 10/5 vừa qua, Hà Đức Chinh đã tổ chức hôn lễ với Mai Hà Trang ở Hà Nội. Trước đó, ngày 8/5, đôi trẻ cũng tổ chức báo hỷ ở Phú Thọ - quê nhà chú rể. Trong số các cặp cầu thủ - nàng WAGs của làng bóng Việt thì có lẽ Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang là êm đềm nhất khi cả hai chưa từng để xuất hiện tin đồn lục đục tình cảm thời gian yêu.