Vợ Hà Đức Chinh bị chụp lén, nhan sắc thật sự khiến người xem không khỏi bất ngờ

Trên các diễn đàn, cư dân mạng mới đây tích cực lan truyền hình ảnh Mai Hà Trang - bà xã Hà Đức Chinh trong trận đấu tối 22/10 giữa CLB Bình Định với Sài Gòn ở vòng 21 V.League 2022.

Trước khi về chung một nhà với Hà Đức Chinh, nhan sắc của Mai Hà Trang đã trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Đa phần đều dành lời khen bởi nàng dâu quá xinh đẹp, duyên dáng. Ngay cả khi bị chồng chụp ảnh dìm hàng trong lúc đầu bù tóc rối, gương mặt nhợt nhạt thì nhan sắc của cô vẫn không khác gì mấy so với ảnh cưới Tuy nhiên người hâm mộ vẫn hoang mang khi một số bình luận kém duyên "đào" lại những bức ảnh chụp lén của Hà Trang trước đây. Đầu tiên là hình ảnh Hà Trang bị chụp lén khi đang cùng Đức Chinh và một số người bạn đi dạo trên phố vào cuối năm 2018.

Cặp đôi bắt gặp hẹn hò dù chưa công khai vào năm 2018, khi cùng một số người bạn đi dạo trên phố Tiếp đến là khoảnh khắc Hà Trang ngại ngùng khi về nhà bạn trai ở Phú Thọ vào dịp Tết. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô nàng khi xuất hiện trước ống kính là một Hà Trang kém sắc hơn so với ảnh tự sướng trên mạng. Khoảnh khắc Hà Trang ngại ngùng khi về nhà bạn trai ở Phú Thọ vào dịp Tết Nhưng hình ảnh đầy xinh đẹp trên khán đài trong trận đấu tối 22/10 giữa CLB Bình Định với Sài Gòn ở vòng 21 V.League 2022 đã "cứu cánh" cho cô.

Trong ảnh, cô ăn vận giản dị, make-up nhẹ nhàng, thả tóc. Mai Hà Trang chiếm trọn spotlight gương mặt với đường nét hài hòa, sống mũi cao thẳng,... trông rất dịu dàng, đằm thắm. Mai Hà Trang xuất hiện tại khán đài nhằm tiếp sức mạnh cho chồng và CLB Bình Định thi đấu. Hình ảnh bà xã Chinh "Đen" lập tức bị các camera "tia". Dù bị chụp lén nhưng nhan sắc Hà Trang vẫn cứ là "đỉnh của chóp". Dưới bài viết, khoảng khắc tự nhiên của bà xã Hà Đức Chinh nhận về vô số lời khen ngợi. ai nấy cũng phải xuýt xoa vì Mai Hà Trang ngoài đời quá xinh, cao trắng, mặt nhỏ. Hình ảnh bà xã Chinh "Đen" lập tức bị các camera "tia". Song gây chú ý, dù bị chụp lén nhưng nhan sắc Hà Trang vẫn được người hâm mộ khen Được biết, Mai Hà Trang từng là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài được biết đến là bạn gái, vợ cầu thủ nổi tiếng, cô nàng còn gây chú ý khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gu ăn mặc thời trang đa dạng, khi nhẹ nhàng lúc lại cực sexy.

Mai Hà Trang sở hữu gu thời trang biến hóa, đa dạng với nhiều phong cách phù hợp với lứa tuổi. Nhưng ưu tiên của cô luôn là những item khoe được nét gợi cảm Tháng 8 năm 2021, cô từng vẽ một bức chân dung đặc biệt để tiếp lửa cho Hà Đức Chinh trước vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khiến cộng đồng mạng “chao đảo” Ngày 10/5 vừa qua, Hà Đức Chinh đã tổ chức hôn lễ với Mai Hà Trang ở Hà Nội. Trước đó, ngày 8/5, đôi trẻ cũng tổ chức báo hỷ ở Phú Thọ - quê nhà chú rể. Trong số các cặp cầu thủ - nàng WAGs của làng bóng Việt thì có lẽ Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang là êm đềm nhất khi cả hai chưa từng để xuất hiện tin đồn lục đục tình cảm thời gian yêu. Chuyện tình Đức Chinh - Hà Trang cũng được cho là êm đềm nhất, kín tiếng và ít phô diễn trên mạng xã hội. Họ cũng chưa từng dính phải bất kỳ scandal nào.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt Mai Ngọc Khánh Linh là hot girl nổi tiếng trên diễn đàn thời trang, cô vừa sở hữu thân hình bốc lửa vừa có gu mặc quyến rũ ngoài đời thực.

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