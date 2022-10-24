Sinh ra là một người con của vùng đất Đắk Nông, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Khánh Linh đã quyết định theo đuổi và lập nghiệp ở Thành phố. Vì đam mê, cô theo đuổi nghề makeup, bên cạnh đó cũng nhờ sở thích chụp ảnh Khánh Linh có cơ duyên đến với nghề mẫu ảnh.

Mai Ngọc Khánh Linh (quê Đắk Nông) là người mẫu ảnh quen mặt trên một số diễn đàn mạng xã hội. Hiện tại, cô đang theo đuổi lĩnh vực làm đẹp và sống ở TP.HCM. Theo đó nàng hot girl sinh năm 1999 thu hút sự chú ý của nhiều người vì vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng chuẩn, mềm mại, thường xuyên chụp những bộ ảnh gợi cảm khiến fan khó lòng rời mắt.

Khi mới bắt đầu lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, để có thể trang trải cuộc sống cũng như theo đuổi nghề makeup, Khánh Linh đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau.

Khánh Linh là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách gợi cảm

Cô nàng chia sẻ: “4 năm trước, mới lên Sài Gòn, mình cực lắm. Lúc đó, mình lên để học makeup, có một khoảng thời gian mình phải mua vài gói cháo để chia ra, mỗi ngày chỉ được ăn một gói, để có thể tiết kiệm tiền đủ cho cả tháng”.

Sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng làn da trắng và gương mặt khả ái, Khánh Linh không chỉ khiến mọi người ấn tượng

Mặc dù khó khăn là vậy, cuộc sống vất vả cũng không thể “quật ngã” được cô nàng kiên cường này, thay vào đó, Khánh Linh cố gắng nhiều hơn và thành công như bây giờ.

Nhiều bức ảnh bị đánh giá là “hư hỏng”, cô gái sinh năm 1999 chỉ nhẹ nhàng đáp trả rằng bản thân là một cô gái theo hình mẫu gợi cảm và cho rằng không phải cứ có “tư tưởng cởi” là hư

Sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng làn da trắng và gương mặt khả ái, Khánh Linh không chỉ khiến mọi người ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy cuốn hút mà còn vì “đôi bàn tay phù thủy” của mình mỗi lần tự makeup cho bản thân trong những shoot hình. Theo đuổi phong cách quyến rũ, nhưng khi chụp ảnh hoặc đăng tải bức hình gợi cảm lên mạng xã hội, Khánh Linh vẫn phải xin phép mẹ. Thậm chí, cô nàng khẳng định, chỉ diện trang phục hở bạo một lần duy nhất để chụp hình kỉ niệm, không có lần thứ hai.

Cô cho rằng mọi thứ đều nằm chừng mực và chấp nhận được

Với nhan sắc mỹ miều cùng vóc dáng gợi cảm quyến rũ, cô bạn nhanh chóng chiếm được sự yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thông thường khi chụp ảnh, Khánh Linh sẽ lựa chọn góc máy khéo léo, để khoe được vẻ đẹp hình thể. Trong đó, cô nàng thường có xu hướng lựa chọn những bộ cánh làm nổi bật vòng eo thon thả một cách khéo léo.

Thông thường khi chụp ảnh, Khánh Linh sẽ lựa chọn góc máy khéo léo, để khoe được vẻ đẹp hình thể

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng khiến cho nhiều cánh mày râu không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đường nét gương mặt thanh tú. Cô nàng nổi tiếng với những pha biến hình cực chất nhờ khả năng makeup đỉnh cao của bản thân. Đi cùng với style makeup xinh xỉu ấy, Khánh Linh còn theo đuổi phong cách gợi cảm.

Khánh Linh cũng khiến cho nhiều cánh mày râu không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đường nét gương mặt thanh tú

Cô từng chia sẻ: “Mình mong muốn bản thân đa dạng, thay đổi phong cách, hình mẫu liên tục, chứ không muốn trở thành một mẫu hình nhất định”. Cô cho rằng bản thân luôn phải sống tích cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Đồng thời tạo dựng những mối quan hệ xã hội, cùng nhau phát triển bản thân ngày càng tốt hơn.

Linh vui vẻ đón nhận những thử thách như một phần tất yếu của cuộc sống

Hiện tại, ngoài công việc makeup, Khánh Linh cũng được biết đến với vai trò mẫu ảnh và mẫu quảng cáo tự do, cô vẫn đang không ngừng cố gắng học tập, làm việc, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển hơn nữa. Công việc này mang đến cho cô nguồn thu nhập, đồng thời làm mới bản thân và rèn luyện kỹ năng sống.





