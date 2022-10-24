9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt

Nhịp sống trẻ 24/10/2022 09:15

Mai Ngọc Khánh Linh là hot girl nổi tiếng trên diễn đàn thời trang, cô vừa sở hữu thân hình bốc lửa vừa có gu mặc quyến rũ ngoài đời thực.

Mai Ngọc Khánh Linh (quê Đắk Nông) là người mẫu ảnh quen mặt trên một số diễn đàn mạng xã hội. Hiện tại, cô đang theo đuổi lĩnh vực làm đẹp và sống ở TP.HCM. Theo đó nàng hot girl sinh năm 1999 thu hút sự chú ý của nhiều người vì vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng chuẩn, mềm mại, thường xuyên chụp những bộ ảnh gợi cảm khiến fan khó lòng rời mắt.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 1
Theo đó nàng hot girl sinh năm 1999 thu hút sự chú ý của nhiều người vì vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng chuẩn

Sinh ra là một người con của vùng đất Đắk Nông, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Khánh Linh đã quyết định theo đuổi và lập nghiệp ở Thành phố. Vì đam mê, cô theo đuổi nghề makeup, bên cạnh đó cũng nhờ sở thích chụp ảnh Khánh Linh có cơ duyên đến với nghề mẫu ảnh.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 2

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 3
Vì đam mê, cô theo đuổi nghề Makeup, bên cạnh đó cũng nhờ sở thích chụp ảnh nên Khánh Linh có cơ duyên đến với nghề mẫu ảnh.

Khi mới bắt đầu lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, để có thể trang trải cuộc sống cũng như theo đuổi nghề makeup, Khánh Linh đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 4
Khánh Linh là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách gợi cảm

Cô nàng chia sẻ: “4 năm trước, mới lên Sài Gòn, mình cực lắm. Lúc đó, mình lên để học makeup, có một khoảng thời gian mình phải mua vài gói cháo để chia ra, mỗi ngày chỉ được ăn một gói, để có thể tiết kiệm tiền đủ cho cả tháng”.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 5
Sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng làn da trắng và gương mặt khả ái, Khánh Linh không chỉ khiến mọi người ấn tượng

Mặc dù khó khăn là vậy, cuộc sống vất vả cũng không thể “quật ngã” được cô nàng kiên cường này, thay vào đó, Khánh Linh cố gắng nhiều hơn và thành công như bây giờ.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 6
Nhiều bức ảnh bị đánh giá là “hư hỏng”, cô gái sinh năm 1999 chỉ nhẹ nhàng đáp trả rằng bản thân là một cô gái theo hình mẫu gợi cảm và cho rằng không phải cứ có “tư tưởng cởi” là hư

Sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng làn da trắng và gương mặt khả ái, Khánh Linh không chỉ khiến mọi người ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy cuốn hút mà còn vì “đôi bàn tay phù thủy” của mình mỗi lần tự makeup cho bản thân trong những shoot hình. Theo đuổi phong cách quyến rũ, nhưng khi chụp ảnh hoặc đăng tải bức hình gợi cảm lên mạng xã hội, Khánh Linh vẫn phải xin phép mẹ. Thậm chí, cô nàng khẳng định, chỉ diện trang phục hở bạo một lần duy nhất để chụp hình kỉ niệm, không có lần thứ hai.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 7
Cô cho rằng mọi thứ đều nằm  chừng mực và chấp nhận được

Với nhan sắc mỹ miều cùng vóc dáng gợi cảm quyến rũ, cô bạn nhanh chóng chiếm được sự yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thông thường khi chụp ảnh, Khánh Linh sẽ lựa chọn góc máy khéo léo, để khoe được vẻ đẹp hình thể. Trong đó, cô nàng thường có xu hướng lựa chọn những bộ cánh làm nổi bật vòng eo thon thả một cách khéo léo.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 8
Thông thường khi chụp ảnh, Khánh Linh sẽ lựa chọn góc máy khéo léo, để khoe được vẻ đẹp hình thể

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng khiến cho nhiều cánh mày râu không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đường nét gương mặt thanh tú. Cô nàng nổi tiếng với những pha biến hình cực chất nhờ khả năng makeup đỉnh cao của bản thân. Đi cùng với style makeup xinh xỉu ấy, Khánh Linh còn theo đuổi phong cách gợi cảm.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 9
Khánh Linh cũng khiến cho nhiều cánh mày râu không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đường nét gương mặt thanh tú

Cô từng chia sẻ: “Mình mong muốn bản thân đa dạng, thay đổi phong cách, hình mẫu liên tục, chứ không muốn trở thành một mẫu hình nhất định”. Cô cho rằng bản thân luôn phải sống tích cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Đồng thời tạo dựng những mối quan hệ xã hội, cùng nhau phát triển bản thân ngày càng tốt hơn.

9x Đắk Nông đẹp không góc chết, lộ body khiến cánh mày râu không thể rời mắt - Ảnh 10
Linh vui vẻ đón nhận những thử thách như một phần tất yếu của cuộc sống

Hiện tại, ngoài công việc makeup, Khánh Linh cũng được biết đến với vai trò mẫu ảnh và mẫu quảng cáo tự do,  cô vẫn đang không ngừng cố gắng học tập, làm việc, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển hơn nữa. Công việc này mang đến cho cô nguồn thu nhập, đồng thời làm mới bản thân và rèn luyện kỹ năng sống.  



Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê

Thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Hà Đức Chinh có các cô vợ và bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Ngọc Khánh Linh hot girl 9x Đắk Nông

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 16 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách