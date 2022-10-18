Tập làm bố trẻ, thủ môn "quốc dân" chơi cực thân với em vợ

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 17:00

Sau khi mẹ và em gái của Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam, loạt khoảnh khắc cực thân thiết với em vợ của "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng thu hút sự chú ý của loạt fan.

Cuộc sống của Bùi Tiến Dũng và bà xã Tây luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Hiện tại, Dianka đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Cặp đôi có rất nhiều việc để chuẩn bị trước khi chào đón thiên thần nhỏ.

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Cặp đôi Bùi Tiến Dũng-Dianka Zakhidova luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ

Trên story Facebook, Dianka Zakhidova đã khoe loạt clip ngắn ghi lại việc vác bụng bầu ra sân bay đón mẹ ruột. Đây là lần đầu tiên "thủ môn quốc dân" gặp mặt người thân bên nhà vợ.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 2
Dianka đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 vợ chồng ra sân bay đón mẹ ruột sang Việt Nam. Ngồi ở ghế sau, mẹ của Dianka rạng rỡ, khoe nhan sắc trẻ trung hơn tuổi

Được biết, mới đây thủ thành CLB TP.HCM được gặp người thân của vợ bao gồm mẹ vợ và em. Anh tặng mẹ vợ 1 giỏ hoa và mua gấu bông tặng em vợ nhân dịp cô nhóc tròn 5 tuổi. Vợ chồng Tiến Dũng sau đó cùng mẹ và em gái tới 1 trung tâm thương mại tại TP.HCM để vui chơi mừng ngày đoàn tụ.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 3
Khoảnh khắc ghi lại, nàng WAGs diện quần áo giản dị đợi người thân

Kể từ ngày có mẹ cùng em vợ bay sang thăm đến nay, “mẹ bầu” Dianka tỏ ra rất hạnh phúc khi liên tục cập nhật những hình ảnh về đời sống hàng ngày lên trang cá nhân.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 4
Em vợ Bùi Tiến Dũng có tên Milashka, năm nay vừa tròn 5 tuổi “xuân”. Vì là em út nên cô bé được bố mẹ cùng anh chị rất chiều chuộng.

Mới đây, Dianka đã đăng tải khoảnh khắc thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng em gái vui đùa dưới hồ nước. Cả hai tỏ ra rất “hợp rơ” và yêu quý nhau, không ngừng đùa nghịch vô cùng khoái chí. Không chỉ vậy, nhan sắc xinh như thiên thần của em gái Dianka khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 5

Cô bé sở hữu một vẻ ngoài chuẩn búp bê với nước da trắng, mái tóc vàng, sống mũi cao cùng đôi mắt xanh xám y hệt cô chị người mẫu. Ngay sau khi khoảnh khắc thân mật giữa Bùi Tiến Dũng và em vợ được đăng tải, người hâm mộ đã ập vào “thả tim” vô cùng nhiệt tình.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 6
Chính chủ trong bức hình là chàng thủ môn quê Thanh Hóa cũng không thua kém khi nhanh chóng chia sẻ lên story dù đã được gắn thẻ bởi vợ

Bùi Tiến Dũng từng công khai hẹn hò với người mẫu Dianka Zakhidova vào tháng 8/2020. Cặp đôi trai tài, gái sắc này thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Họ thường xuyên thể hiện tình cảm lãng mạn với những bức ảnh ấn tượng trên MXH.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Ở đám cưới thủ thành Tiến Dũng, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì không được chứng kiến bố mẹ của cô dâu xuất hiện tại lễ cưới. Vì những lý do khách quan, bố mẹ Dianka chỉ có thể trò chuyện với con gái qua hình ảnh trình chiếu trong buổi tiệc cưới. Mẹ ruột của cô dâu đã gửi tới con gái những lời nhắn xúc động.

Tập làm bố trẻ, thủ môn 'quốc dân' chơi cực thân với em vợ - Ảnh 8
Hiện tại, 2 vợ chồng thủ thành người Thanh Hóa chuẩn bị đón con trai đầu lòng khi người đẹp Ukraine đã mang thai ở tháng thứ 8

Việc mẹ và em gái vợ sang thăm khiến thủ thành 25 tuổi thêm yên tâm bởi Dianka đã có người bầu bạn mỗi khi anh tập luyện và thi đấu xa nhà. Nhân dịp sang Việt Nam lần này, mẹ của Dianka cũng mua tặng con gái và cháu ngoại sắp chào đời những món quà đầy đáng yêu và thiết thực như bình sữa, đồ chơi trẻ em...Hy vọng có sự kề cận của người thân bên cạnh, Dianka sẽ chuẩn bị một tinh thần thật tốt để em bé ra đời khỏe mạnh. 

Vợ Bùi Tiến Dũng khoe học tiếng Việt trước khi "nằm ổ", nhan sắc chuẩn mẹ bỉm sữa, vẫn rất xinh đẹp và nổi bật

Vợ Bùi Tiến Dũng khoe học tiếng Việt trước khi "nằm ổ", nhan sắc chuẩn mẹ bỉm sữa, vẫn rất xinh đẹp và nổi bật

Để mặt mộc, diện quần áo ở nhà nhưng nhan sắc của vợ Bùi Tiến Dũng vẫn rất nổi bật.

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