Vợ Bùi Tiến Dũng khoe học tiếng Việt trước khi "nằm ổ", nhan sắc chuẩn mẹ bỉm sữa, vẫn rất xinh đẹp và nổi bật

Thời gian qua, cuộc sống thủ môn xứ Thanh càng thêm nhiều sắc màu khi anh kết hôn với mẫu Tây tên Dianka Zakhidova (SN 2000), mang quốc tịch Ukraine.

Trong lứa cầu thủ tham gia giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) cách đây 4 năm, Bùi Tiến Dũng là cái tên nhận về nhiều quan tâm.

Cách đây không lâu trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải video vợ Dianka đang ngồi học tiếng Việt vỡ lòng. Nhìn trong hình ảnh được chia sẻ, Dianka ngồi ngay ngắn trên bàn học, trước mặt bày nhiều tập sách kế đó là chiếc Ipad đang phát video dạy phát âm. Cô nàng vừa lắng nghe, vừa tập nói theo. Đồng thời, người xem còn nhận ra nàng dâu đang làm bài tập sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.

Mới đây nhất, Bùi Tiến Dũng đã khoe những hình ảnh độc của vợ. Dianka - vợ của Bùi Tiến Dũng muốn hiểu biết thêm về dải đất hình chữ S nên đã nhờ chồng làm thầy giáo.

Và từ đầu tiên 10X có thể nói được là tiếng "mẹ". Việc này khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Theo đoạn clip được Dũng "gôn" ghi lại, Dianka đang nỗ lực học tiếng Việt thông qua những quyển sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Việt. Sau khi hoàn thành được các yêu cầu từ Bùi Tiến Dũng, cô hào hứng vỗ tay trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ ông xã.

Chứng kiến vợ chăm chỉ học hành, bản thân Tiến Dũng cũng tỏ ra thích thú. Hình ảnh xuất hiện lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Rất nhiều bình luận từ cư dân mạng ngợi khen sự dễ thương của cặp đôi này.

Dianka học cách phát âm từ "mẹ".Cô viết: "Chồng tôi đẹp trai lắm". Bùi Tiến Dũng liền đáp lại vợ ngay và luôn: "Em học đâu ra câu này thế. Đúng ghê". Khán giả không khỏi bất ngờ trước trình nói tiếng việt đầy lưu loát của Dianka.

Làm dâu của một gia đình người Việt, nàng WAGs phải "nhập gia tùy tục" học hỏi từ việc nấu nướng, dọn dẹp,... cho tới học thêm cả tiếng Việt.

Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ nhưng Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng vẫn rất chăm chỉ học hành. Mới nhất, bà mẹ trẻ đã đăng tải clip học nói tiếng Việt với giáo viên.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý chính là nhan sắc của mẹ bầu. Dù bụng đã khá to nhưng Dianka không hề bị phá nét trên gương mặt.

Thậm chí, qua một số bức ảnh do cặp đôi đăng tải thời gian gần đây, nhiều người phải trầm trồ bởi vợ Tiến Dũng mang thai rất gọn, không bị tăng cân quá nhiều.

Trước đó, dù mang bầu 7 tháng, Dianka vẫn "tham việc" đi làm mẫu, chụp ảnh quảng cáo.Bà mẹ trẻ tự tin show ảnh bụng bầu.

Và hình chụp cận mặt, netizen xuýt xoa bởi sắp đến ngày sinh nở nhưng bà xã Tiến Dũng không bị phá nét.