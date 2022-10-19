Vẻ đẹp căng tràn ở tuổi 32 của mỹ nhân VTV đời đầu

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Huyền Lizzie ( Phan Minh Huyền ) sinh năm 1990 là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô được công chúng biết đến là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss Teen 2009 và là hot girl đình đám cùng thời với Vân Navy, Hạnh Sino, Huyền Baby...

Hiện tại Huyền Lizzie cho thấy hình ảnh bà mẹ đơn thân độc lập, hạnh phúc bên con làm những điều mình thích với cuộc sống đủ đầy. Người đẹp 32 tuổi này cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng cách thời trang tôn dáng, phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Mỗi lần đăng ảnh lên trang cá nhân, bạn bè và người hâm mộ thường xuyên tặng cô những lời khen.

Không chỉ đóng khung hình tượng xinh đẹp của mình với những bộ ảnh tạp chí, người đẹp gốc Hà Nội còn tham gia diễn xuất với sự biến hóa đa chiều từ các loại vai khác nhau tại rất nhiều bộ phim nổi tiếng và được công nhận tài năng như: Những Phóng Viên Vui Nhộn, Bộ Tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Lời thú nhận của Eva,...

Vóc dáng khiến ai đáng ganh tị của "gái một con trong mòn con mắt"

Với vẻ đẹp thách thức thời gian, Huyền Lizzie không chỉ làm công chúng yêu mến và ngưỡng mộ, đó còn là ưu điểm giúp nữ diễn viên hóa thân thành nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Đến nay, người đẹp gốc Hà Nội đã bỏ túi kha khá bộ phim với nhiều vai diễn khiến khán giả nhớ tên.

Người đẹp thường tôn vinh đường cong cơ thể bằng những item đơn giản nhưng vẫn độc đáo.

Mới đây, cô tiếp tục “gây sốt” khi khoe hình ảnh trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở vùng núi Sa Pa (Lào Cai). Người đẹp sinh năm 1990 diện outfit theo xu hướng “all pink” trẻ trung, khoe vóc dáng.

Không chỉ được khen ngợi về gu thời trang phá cách mà sắc vóc quá trẻ trung của Huyền Lizzie cũng được đánh giá cao.

Nổi bật nhất là cô dùng bra thể thao kết hợp cùng quần shorts ngắn, phía ngoài là áo phao được buông hững hờ. Không chỉ được khen ngợi về gu thời trang phá cách màu sắc vóc quá trẻ trung của Huyền Lizzie cũng được đánh giá cao.

Trông Huyền Lizzie không có nhiều thay đổi so với thời mới gia nhập Vbiz.

Phan Minh Huyền còn gây chú ý khi có những chia sẻ về việc chăm sóc da và sắc vóc của mình. Ngay từ khi xuất hiện, làn da trắng sáng, mịn màng của Phan Minh Huyền khiến nhiều chị em tấm tắc, mơ ước, nên khi cô chia sẻ về cách chăm sóc da lại càng trở nên thu hút.

Bí quyết để Huyền Lizzie có thân hình cân đối là tập luyện kết hợp với chế độ ăn khoa học

Huyền Lizzie chia sẻ bí quyết chăm sóc da và giữ dáng. Cố tiết lộ, mình là người rất ý thức về việc chăm sóc làn da và giữ gìn sức khỏe cũng như sắc vóc. Phụ nữ ai cũng muốn mình có làn da đẹp và sắc vóc như mong muốn, vì vậy, nếu không ý thức giữ gìn thì phụ nữ sẽ rất khó để có thể đạt được mơ ước của mình.

Vì khá bận rộn với công việc nên Huyền Lizzie chọn thời gian tập luyện khá linh hoạt

Hơn nữa, công việc của một diễn viên phải liên tục trang điểm, không tốt cho da, đồng thời cần có sắc vóc chuẩn để lên hình được vừa vặn nhất càng thúc đẩy Phan Minh Huyền có ý thức giữ gìn da và sắc vóc kỹ lưỡng hơn.

Nhờ tập luyện đúng cách mà Huyền Lizzie từng đạt được thành tích giảm được 3kg trong vòng 1 tháng.

Phan Minh Huyền là một trong những sao nữ cực kỳ chăm chỉ tập luyện giữ dáng và sức khỏe. Cô cho biết, việc tập luyện không chỉ giúp giữ cân nặng, có vóc dáng đẹp mà còn giúp làn da đẹp hơn, nhiều sức sống hơn. Theo Phan Minh Huyền, chỉ cần có ý thức và kiên định với ý thức đó, phụ nữ sẽ biết cách để mình đẹp mỗi ngày.