Nhan sắc cô dâu trong đám cưới cổ tích giữa đời thật với người chồng không chân

Xuất hiện trong đám cưới cổ tích với chú rể không chân Tô Đình Khánh, cô dâu tên Thương sở hữu nhan sắc lộng lẫy.

Chuyện tình yêu của của chàng trai không chân Tô Đình Khánh (30 tuổi, sống tại TP.HCM) và cô gái tên Thương (26 tuổi, quê ở Bình Định) đã làm cho nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Theo đó, câu chuyện tình yêu cảm động đã có một kết thúc viên mãn khi cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của cô dâu cũng khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

Câu chuyện tình yêu của của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và cô gái tên Thương khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ vì giống như cổ tích giữa đời thường Được biết, đám cưới của anh Khánh và chị Thương diễn ra vào trưa ngày 16/10 tại một nhà hàng ở TP.HCM, với sự tham gia của hơn 400 khách mời. Mới đây, nhan sắc của cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy đã nhận về vô vàn lời khen có cánh của mọi người.

Anh Khánh tin rằng cứ sống hạnh phúc thì tự nhiên nhiều điều tốt đẹp sẽ đến Không chỉ xinh đẹp trong váy cưới lộng lẫy, hình ảnh đời thường giản dị của chị Thương cũng khiến nhiều người trầm trồ. Được biết, chị Thương từng sinh sống tại Nhật Bản. Cũng chính tại nơi đây, chị Thương đã đọc được thông tin về anh Khánh ở trên mạng. Đến tháng 3/2022, chị chính thức quen biết anh Khánh và 2 người thường xuyên nhắn tin tâm sự với nhau. Sau 2 tháng làm quen qua mạng, chị Thương đã quyết định về Việt Nam để gặp chàng trai không chân này. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở Gò Vấp, TP.HCM và được phát trực tiếp trên trang Fanpage cá nhân của anh chàng. Theo dõi lễ cưới này, nhiều người đều ấn tượng với nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của cô Để câu chuyện tình yêu đi đến một kết thúc viên mãn như thế, anh Khánh và chị Thương cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió. Khi nói chuyện với nhau qua mạng, anh Khánh đã hẹn chị Thương nếu về Việt Nam thì 2 người sẽ gặp nhau. Vì anh muốn chị Thương được trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ của anh ở đời thực, để qua đó có thể hiểu rõ tình cảm của anh hơn.



Vợ chồng anh Khánh hạnh phúc trong lễ rước dâu Tại lễ rước dâu, mẹ cô dâu nắm tay con gái trao cho anh Khánh. Quá xúc động, anh đã bật khóc, sau đó, cặp đôi nhanh chóng đến địa điểm tổ chức tiệc cưới để chuẩn bị đãi khách. Tại đây, khách mời rất xúc động và chúc phúc cho cặp đôi mãi hạnh phúc, yêu thương nhau. Hồi hộp trước ngày cưới và mất ngủ nguyên đêm nhưng cô dâu của đám cưới cổ tích với chú rể không chân vẫn cảm thấy bản thân 'tràn đầy năng lượng' Chị Thảo, một khách mời của lễ cưới chia sẻ: “Tôi biết đến Khánh từ lâu, hiểu được những biến cố em ấy đã trải qua. Khi em tìm được một nửa yêu thương, tôi cũng vỡ òa, hạnh phúc”. Một người bạn khác của Khánh tiết lộ anh rất bất ngờ khi nhận được thiệp cưới từ vợ chồng anh Khánh. Sau bao khó khăn, anh Khánh nhận được cái kết thật ngọt ngào.

Không chỉ cô dâu, dân mạng cũng xuýt xoa trước nhan sắc của nhà gái toàn cực phẩm. Từ mẹ cô dâu đến chị gái đều vô cùng xinh đẹp. Mẹ của chị Thương có gương mặt tròn đầy phúc hậu. Còn nhớ khoảnh khắc chị Thương chạy đến ôm chầm lấy anh Khánh tại sân bay đã khiến chàng trai không chân cảm thấy rung động. Dẫu biết sẽ có rất nhiều lời dị nghị khi chọn ở bên cạnh anh Khánh, chị Thương vẫn quyết định sẽ ở lại bên anh. May mắn rằng chuyện tình này cũng đã được 2 bên gia đình ủng hộ và có cái kết viên mãn. Cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm cùng khách mời Thông qua đám cưới của mình, cặp đôi Khánh và Thương cũng muốn truyền tải thông điệp: 'Đừng có đợi hạnh phúc rồi mới vui vẻ mà cứ sống vui vẻ đi rồi hạnh phúc sẽ tới. Không phải mình sống để đợi hạnh phúc mà mình cứ sống hạnh phúc tự nhiên mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Chúc mọi người luôn có một tâm thế, nghị lực sống thật tốt, luôn luôn lạc quan, vui vẻ. Từ đó đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại'

Tô Đình Khánh: Chàng trai kiếm doanh thu hơn 1 tỷ/tháng dù bị cưa cụt hai chân Không ai nghĩ rằng một chàng trai vừa thoát cửa tử, sống khổ sở với nửa thân trên, lại có thể vực dậy và xây dựng thành công một “đế chế nghị lực” để kiếm tiền.

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