Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai?

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:39

Sau khi xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua, hot girl này là gương mặt được cộng đồng mạng chú ý trong thời gian qua.

Sau khi xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam (Hoa Hậu Chuyển Giới) vừa qua, Trần Khởi Minh là gương mặt hot girl chuyển giới được cộng đồng mạng chú ý trong thời gian qua.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 1
Khởi Minh xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam - Ảnh: Internet

Trần Khởi Minh biệt danh là Mym Trần, sinh năm ̣1997 tại TP.HCM nhưng hiện đang làm việc ở Hà Nội. Cô sở hữu phong cách cực nóng bỏng với nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên dù là thí sinh chuyển giới. Khởi Minh được khán giả nhận xét khá giống Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan ở một số khoảnh khắc Người đẹp 25 tuổi nói cô vui khi được so sánh với "thiên thần chuyển giới" vì trong mắt cô, Yoshi là cô gái xinh đẹp, thành công.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 2
Khởi Minh được khán giả nhận xét khá giống Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan - Ảnh: Internet

Người đẹp chuyển giới cho hay thần tượng của cô là hoa hậu Hương Giang. Cô vươn tới hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp giống đàn chị.

Được biết, trước đó, người đẹp cũng từng gây sốt khi tham gia Miss Universe 2021, Trần Khởi Minh sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 90 – 67 – 92 cm. Nhờ lợi thế hình thể, cô gái này chuộng trang phục gợi cảm, khoe tối đa đường cong cùng thân hình nảy nở. Khởi Minh chia sẻ, trước khi tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam, cô từng nặng đến 80 kg. Tuy nhiên, với mơ ước trở thành một cô gái thực thụ với vẻ ngoài mảnh khảnh, hot girl giảm xuống còn 55 kg.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 3
Người đẹp cũng từng gây sốt khi tham gia Miss Universe 2021 - Ảnh: Internet

Không chỉ xinh đẹp, Khởi Minh còn nói thành thạo tiếng Anh và biết một chút tiếng Hàn. Mái tóc vàng trước đây cùng vóc dáng quyến rũ khiến cô được nhiều người so sánh với Lisa của BLACKPINK.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 4
Mái tóc vàng và vóc dáng quyến rũ của cô được nhiều người so sánh với Lisa của BLACKPINK - Ảnh: Internet

Hiện tại, Khởi Minh sở hữu hơn 90 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân. Bên cạnh việc làm người mẫu ảnh tự do, cô gái trẻ là KOL và Influencer chuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường với cách chăm sóc nhan sắc, hình thể.

Sau khi được nhiều người chú ý, Khởi Minh từng chia sẻ: "Tôi muốn cho mọi người có một cái nhìn tích cực về cộng đồng LGBTQ+ nói chung và những người chuyển giới nữ nói riêng “Không phải ai sinh ra cũng được may mắn sống đúng với cơ thể mà mình mong muốn, nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta nên bỏ cuộc mà chấp nhận số phận. Chúng ta phải chiến đấu để được là chính mình, phải chứng minh cho xã hội thấy rằng, những điều mọi người làm được, thì chúng tôi LGBT cũng có thể làm được, thậm chí là tốt hơn nữa”.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 5
Khởi Minh hiện là KOL và Influencer chuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường với cách chăm sóc nhan sắc, hình thể - Ảnh: Internet

Nói về quá khứ, Khởi Minh cho biết lúc mẹ mang thai, bố cô đã mong muốn em bé trong bụng là con gái nên khi sinh ra là con trai, ông hụt hẫng. Cô cũng tự nhận mình là có tính cách thùy mị, thích chơi búp bê từ nhỏ. Thời trung học, cô là nạn nhân bị kỳ thị giới tính. Những năm cấp ba, cô bắt đầu tìm hiểu và uống hormone để cơ thể trở nên mềm mại, nữ tính hơn.

Hot girl chuyển giới gây sốt tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam vừa qua là ai? - Ảnh 6
Khởi Minh lúc chưa chuyển giới và hiện tại - Ảnh: Internet

Nói về chuyện tình cảm, việc trải qua vài mối tình, bị bạn trai phụ bạc khi phát hiện bản thân là người chuyển giới giúp Khởi Minh có thêm động lực trở về giới tính thật của mình.

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Từ khóa:   Hot girl chuyển giới Miss International Queen Trần Khởi Minh

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